Le partage de fichiers entre Android et iPhone devient enfin moins pénible. Xiaomi déploie une mise à jour de HyperOS 3 ajoutant la compatibilité avec AirDrop via Quick Share, une fonction déjà apparue chez Google, Samsung, OPPO et Vivo.

Le Xiaomi 17T Pro est le premier modèle mis en avant, mais d’autres appareils sous HyperOS 3 devraient suivre.

Android et iPhone se parlent enfin mieux

Grâce à cette nouveauté, les utilisateurs Xiaomi peuvent envoyer plus facilement des fichiers vers des iPhone ou des Mac en utilisant Quick Share, avec une compatibilité AirDrop côté Apple. La fonction avait d’abord été introduite sur les Pixel 10, avant d’arriver sur plusieurs Galaxy récents, puis sur certains modèles OPPO et Vivo.

Le problème reste la compatibilité.

Certains smartphones récents sont pris en charge, tandis que d’autres modèles populaires en sont exclus. Les utilisateurs de Galaxy S23, par exemple, semblent ne pas avoir reçu la fonction malgré la mise à jour One UI 8.5.

Cette fragmentation risque de frustrer une partie des utilisateurs Android, surtout lorsque la limitation paraît davantage logicielle que matérielle.

Une petite fonction, un grand symbole

L’arrivée d’AirDrop via Quick Share sur Xiaomi marque une avancée importante pour l’interopérabilité mobile. Pendant des années, Apple et les fabricants Android ont entretenu des écosystèmes très fermés. Le simple transfert d’une photo ou d’un document entre plateformes restait inutilement compliqué.

Avec cette ouverture progressive, Android gagne en confort au quotidien. Reste maintenant à transformer cette fonction en standard, et non en privilège réservé aux derniers modèles haut de gamme.