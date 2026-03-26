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Qu’est-ce que Perplexity AI ? Le moteur de recherche IA qui cite ses sources (2026)

Qu'est-ce que Perplexity, le moteur de recherche IA à connaître ?

Perplexity AI est un moteur de recherche conversationnel alimenté par l’IA, fondé en 2022 par Aravind Srinivas (ex-OpenAI, Google Brain, DeepMind). Là où Google retourne une liste de liens, Perplexity synthétise les informations trouvées en ligne et vous donne une réponse directe avec des sources clairement citées et cliquables.

En 2026, il s’est imposé comme la référence pour la recherche IA sourcée.

Qu’est-ce que Perplexity AI ?

Perplexity n’est pas un chatbot comme ChatGPT — c’est avant tout un outil de recherche : il interroge le web en temps réel à chaque question, compile les résultats, et génère une réponse sourcée. Chaque affirmation est accompagnée d’un numéro de source cliquable permettant de vérifier l’information.

La plateforme a dépassé les 100 millions d’utilisateurs actifs mensuels en 2025 et continue sa croissance rapide en 2026, portée par le lancement de nouvelles fonctionnalités comme le navigateur Comet et le tier Max.

Sur quelles plateformes ?

Perplexity est disponible sur :

Le Web : perplexity.ai

iOS et Android

Extensions de navigateur (Chrome, Edge, Safari)

Intégration API (pour développeurs, outils d’entreprise)

Fonctionnalités principales en 2026

Recherche Pro et Deep Research

Le mode Deep Research est l’une des fonctionnalités phares de Perplexity : il effectue une recherche approfondie multi-sources, compile et synthétise automatiquement les résultats pour produire des rapports complets. Idéal pour la veille, la recherche documentaire et le fact-checking.

Perplexity Labs — création de fichiers et apps

Labs permet de créer des tableaux de bord, feuilles de calcul, présentations, rapports et applications web simples directement depuis l’interface. Les abonnés Pro ont un quota mensuel, les abonnés Max ont un accès illimité.

Comet — le navigateur IA

Lancé début 2026, Comet est le navigateur web de Perplexity construit pour être un “partenaire de pensée” pendant votre navigation. Il analyse le contenu des pages visitées et répond à vos questions en contexte.

Modèles IA disponibles

Perplexity donne accès aux meilleurs modèles tiers en fonction de votre abonnement : GPT-5, Claude Sonnet 4.6, Gemini 3 Pro, ainsi que ses propres modèles optimisés pour la recherche web.

Tarifs 2026

Plan Prix Ce qui est inclus Gratuit 0€ Recherches basiques illimitées, 5 Pro Searches/jour Pro 20 dollars/mois 300 recherches Pro/jour, Deep Research, modèles avancés, génération images/vidéos Max 200 dollars/mois Labs illimité, accès prioritaire, modèles de pointe (o3-pro, Claude Opus 4), accès anticipé aux nouvelles fonctionnalités dont Comet Enterprise 40 dollars/siège/mois Confidentialité des données, espaces d’équipe, administration

Perplexity vs Gemini vs ChatGPT vs Claude

vs Gemini : Perplexity écrase Google sur la qualité des synthèses et l’absence de publicités dans les résultats. Google reste supérieur pour les recherches locales et les résultats de marque.

: Perplexity écrase Google sur la qualité des synthèses et l’absence de publicités dans les résultats. Google reste supérieur pour les recherches locales et les résultats de marque. vs ChatGPT : Perplexity gagne sur la recherche sourcée et la fraîcheur des informations. ChatGPT est supérieur pour la création de contenu, le codage et les conversations longues. Les deux sont complémentaires.

: Perplexity gagne sur la recherche sourcée et la fraîcheur des informations. ChatGPT est supérieur pour la création de contenu, le codage et les conversations longues. Les deux sont complémentaires. vs Claude : Perplexity est optimisé pour la recherche web en temps réel. Claude est supérieur pour l’analyse approfondie, le codage et les tâches professionnelles complexes.

Limites à connaître

Des hallucinations restent possibles — vérifiez toujours les sources pour les sujets médicaux, juridiques ou financiers

Moins performant que Claude ou GPT-5 sur les tâches de codage et raisonnement pur

Le plan gratuit est limité à 5 Pro Searches par jour

Conclusion

En 2026, Perplexity AI est l’outil de référence pour la recherche web intelligente. Il remplace efficacement Google pour la majorité des recherches informationnelles grâce à ses synthèses sourcées. Le plan Pro à 20$/mois est l’un des meilleurs investissements pour quiconque fait de la veille ou de la recherche documentée régulièrement.