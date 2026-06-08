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Gemini : Google teste un mode Troubleshooting pour transformer son IA en assistant de dépannage

Gemini : Google teste un mode Troubleshooting pour transformer son IA en assistant de dépannage

Google semble préparer une nouvelle évolution de Gemini, plus pratique et moins conversationnelle. Un mode « Troubleshooting » est apparu brièvement dans le sélecteur de modèles chez certains utilisateurs, laissant entrevoir une IA pensée pour résoudre des problèmes étape par étape.

Repérée par TestingCatalog, cette option apparaît aux côtés de modèles comme Gemini 3.5 Flash et Gemini 3.1 Pro. Google ne l’a pas encore officiellement annoncée, ce qui suggère un test limité, voire une activation accidentelle.

Un assistant guidé plutôt qu’un simple chatbot

Le principe du mode Troubleshooting est de rendre Gemini plus direct et plus structuré. Au lieu de fournir une longue réponse générale, l’IA guide l’utilisateur à travers un diagnostic progressif. Elle combine texte, questions ciblées et widgets interactifs.

Exemple : si vous indiquez que votre voiture ne démarre pas, Gemini pourrait proposer plusieurs pistes, comme une batterie déchargée, puis afficher des options à sélectionner : bruit de clic, silence complet, voyants allumés ou non.

L’objectif est de réduire l’incertitude et d’aider l’utilisateur à avancer par étapes.

Une IA moins bavarde, plus opérationnelle

Selon les premiers retours d’utilisateurs, ce mode fonctionnerait avec des réglages plus stricts que le chat Gemini classique. Il serait moins créatif, moins bavard et davantage concentré sur la résolution du problème. Une approche logique pour un assistant de dépannage, où la précision compte plus que le style conversationnel.

Cette orientation montre que Google ne veut pas seulement faire de Gemini un moteur de réponse généraliste. L’entreprise cherche à spécialiser certains modes selon les usages : recherche, productivité, assistance continue et désormais diagnostic.

Un signal important pour l’avenir de Gemini

Le mode Troubleshooting s’inscrit dans une stratégie plus large. Google veut transformer Gemini en assistant capable d’intervenir dans des situations concrètes du quotidien : réparer, comprendre, organiser, automatiser.

Après Gemini Spark, présenté comme un agent capable de gérer certaines tâches en arrière-plan, ce nouveau mode confirme une direction claire : l’IA ne doit plus seulement répondre, elle doit accompagner l’action.

Une fonctionnalité encore incertaine

Pour l’instant, prudence. Le mode Troubleshooting n’a pas été officialisé et pourrait disparaître aussi vite qu’il est apparu. Mais, son existence, même temporaire, révèle une évolution intéressante : les assistants IA commencent à se fragmenter en expériences plus spécialisées, adaptées à des besoins précis.

Avec Troubleshooting, Gemini pourrait devenir moins un interlocuteur généraliste qu’un véritable outil d’assistance guidée. Une évolution discrète, mais potentiellement décisive pour rendre l’IA plus utile au quotidien.