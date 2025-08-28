Accueil » iPhone 17 Air : tout ce que l’on sait sur le futur iPhone ultra-fin d’Apple

Apple organisera sa prochaine keynote le 9 septembre 2025, avec en vedette une toute nouvelle déclinaison de son célèbre smartphone : l’iPhone 17 Air.

Remplaçant de la version « Plus », ce modèle inaugure une approche ultra-minimaliste avec une finesse record, un design premium et une fiche technique qui se situe entre l’iPhone 17 classique et les modèles Pro.

Positionné comme un iPhone « Air » à la manière des iPad, il s’adresse aux utilisateurs recherchant à la fois élégance, légèreté et performances, sans pour autant franchir la barre tarifaire des modèles Pro Max.

iPhone 17 Air : Design ultra-fin et châssis en titane

C’est la grande nouveauté de cette génération : l’iPhone 17 Air serait le smartphone le plus fin jamais conçu par Apple, avec une épaisseur attendue autour de 5,5 mm, soit encore plus mince que le Galaxy S25 Edge de Samsung (5,8 mm).

Apple aurait opté pour un châssis en titane, malgré sa densité, pour garantir une solidité accrue tout en conservant un poids contenu. Deux nouvelles couleurs seraient proposées, en plus des classiques, afin de marquer la singularité de ce modèle.

Processeur A19 Pro, 12 Go de RAM et modem Apple C1

Côté performances, l’iPhone 17 Air embarquerait une version légèrement bridée de la puce A19 Pro, avec un GPU amputé d’un cœur, mais toujours très performant pour les usages quotidiens et l’IA embarquée.

Il bénéficierait aussi de 12 Go de RAM, un bond en avant bienvenu, notamment pour les fonctionnalités liées à Apple Intelligence (l’IA intégrée dans iOS 26).

Autre nouveauté : Apple utiliserait son propre modem 5G C1, marquant une rupture avec Qualcomm. Malgré des rumeurs de compatibilité MagSafe compromise, le support serait bel et bien conservé.

Une batterie de 2 900 mAh, point faible du modèle ?

C’est le revers de la médaille. En misant sur un design ultra-fin, Apple aurait réduit la capacité de la batterie à 2 900 mAh, ce qui reste très en deçà des standards Android actuels — le Galaxy S25 Edge propose, par exemple, une batterie de 3 900 mAh.

Reste à savoir si iOS 26 et les optimisations Apple permettront de garantir une autonomie suffisante pour une journée d’usage. C’est clairement l’un des points à surveiller de près.

Un seul capteur photo, mais une caméra selfie prometteuse

Contrairement aux modèles Pro, l’iPhone 17 Air embarquerait un unique capteur arrière de 48 mégapixels, sans téléobjectif ni ultra grand-angle. Un choix qui pourrait décevoir les amateurs de photographie mobile.

En revanche, à l’avant, Apple intégrerait une nouvelle caméra selfie de 24 mégapixels, placée sur la gauche du Dynamic Island, une première. Elle offrirait de meilleurs clichés et une plus grande flexibilité de cadrage, notamment pour les appels vidéo.

Il se murmure également que le capteur principal arrière pourrait adopter une ouverture variable, pour mieux gérer les conditions d’éclairage.

Prix de départ à 949 dollars, accessoires repensés

Le tarif de l’iPhone 17 Air devrait débuter à 949 dollars, soit 50 dollars de plus que le précédent modèle Plus, qu’il remplace. Un prix qui le rapproche de la version Pro, attendue à 1 049 dollars.

Apple prévoirait également de lancer des coques « Techwoven » compatibles avec lanière, et testerait même un retour du bumper façon iPhone 4, histoire de souligner l’extrême finesse du téléphone.

iOS 26 et l’esthétique « Liquid Glass »

Préinstallé avec iOS 26, l’iPhone 17 Air profitera pleinement de la nouvelle interface « Liquid Glass », pensée pour refléter la lumière et proposer une expérience visuelle plus dynamique et fluide.

L’interface s’adaptera parfaitement à ce nouveau form factor et offrira une continuité esthétique avec le châssis en titane, pour une sensation de légèreté et de modernité à tous les niveaux.