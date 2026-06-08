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WWDC 2026 : Comment la regarder et à quoi s’attendre ?

WWDC 2026 : Comment la regarder et à quoi s’attendre ?

L’événement le plus important d’Apple cette année approche à grands pas. En effet, Apple s’apprête à ouvrir la 37e édition de sa Worldwide Developers Conference, un rendez-vous qui pourrait marquer un tournant majeur pour l’entreprise.

Plus que les nouvelles versions d’iOS, de macOS ou de watchOS, c’est l’avenir de l’intelligence artificielle chez Apple qui sera au centre de toutes les attentions.

Après une année marquée par les critiques autour d’Apple Intelligence et les retards de la nouvelle génération de Siri, la WWDC 2026 ressemble à une conférence de rattrapage autant qu’à une vitrine technologique.

WWDC 2026 : Comment regarder ?

La conférence WWDC 2026 aura lieu ce lundi 8 juin à 19 heures, heure de Paris. L’événement sera diffusé en direct sur la chaîne YouTube d’Apple, sur Apple TV et sur la page Apple Events.

Le flux en direct est intégré ci-dessus pour votre confort. Vous pourrez également le regarder ici à l’heure prévue.

Une WWDC centrée sur l’intelligence artificielle

Contrairement à certaines éditions précédentes, aucun lancement matériel majeur n’est attendu. L’événement devrait être entièrement consacré aux logiciels et à l’intégration plus profonde de l’IA dans l’écosystème Apple.

Le sujet principal sera évidemment Siri.

Selon plusieurs sources, Apple prépare la plus importante refonte de son assistant depuis son lancement en 2011. L’objectif est clair : rapprocher Siri des expériences proposées aujourd’hui par ChatGPT, Gemini ou Claude.

Siri pourrait enfin devenir un véritable chatbot

Les rumeurs décrivent un assistant profondément transformé. Parmi les nouveautés attendues :

conversations plus naturelles

compréhension du contexte personnel

mémoire des échanges

exécution de plusieurs actions simultanément

meilleure intégration avec les applications Apple

Apple travaillerait également sur une application Siri dédiée, capable de conserver l’historique des conversations comme le font les plateformes d’IA générative modernes.

Une évolution qui témoigne du changement de philosophie d’Apple : Siri ne serait plus seulement un assistant vocal, mais un véritable compagnon numérique.

iOS 27 : priorité à la stabilité

Après l’arrivée de l’interface Liquid Glass avec iOS 26, Apple devrait adopter une approche plus prudente cette année. Les indiscrétions évoquent principalement des améliorations de performances, une meilleure stabilité, une optimisation de l’autonomie et des ajustements visuels du design Liquid Glass.

L’une des nouveautés les plus attendues serait un réglage permettant de modifier manuellement le niveau de transparence et d’intensité des effets visuels du système.

Une réponse directe aux critiques formulées depuis l’introduction de cette nouvelle identité graphique.

Le premier iPhone pliable se prépare en coulisses

Même si aucun nouvel iPhone ne sera présenté à la WWDC, iOS 27 pourrait déjà contenir plusieurs indices sur le futur iPhone Ultra / Fold. Les rumeurs évoquent un multitâche avancé, des interfaces adaptatives, des fenêtres redimensionnables et une expérience proche de l’iPad sur écran pliable.

Apple pourrait ainsi commencer à préparer les développeurs avant le lancement attendu de son premier smartphone pliable à l’automne.

Une caméra dopée à l’IA

L’application Appareil photo pourrait également recevoir plusieurs nouveautés. Apple testerait notamment un mode Siri dédié directement intégré à l’interface photo. Parmi les fonctions évoquées : recadrage intelligent, extension automatique des images, optimisation assistée par IA et lecture des étiquettes nutritionnelles pour synchronisation avec Apple Santé.

Une approche qui rappelle la stratégie actuelle de Google et Samsung, où l’intelligence artificielle devient un élément central de l’expérience photographique.

macOS 27 pourrait tourner une page historique

Du côté du Mac, la WWDC pourrait marquer un changement symbolique majeur. Selon plusieurs fuites, macOS 27 abandonnerait définitivement les Mac Intel pour se concentrer exclusivement sur Apple Silicon.

Une décision qui mettrait fin à une transition entamée en 2020 avec l’arrivée des premières puces M1.

Pour Apple, cela ouvrirait la voie à des optimisations plus agressives en matière de performances, d’autonomie et de traitement local de l’IA.

watchOS 27 mise sur la santé

L’Apple Watch devrait poursuivre son évolution dans le domaine du suivi médical. Les nouveautés attendues concernent principalement le suivi cardiaque, l’analyse des données de santé, la stabilité du système et l’optimisation énergétique.

Apple semble vouloir privilégier l’amélioration continue plutôt qu’une refonte majeure de l’expérience.

Une conférence sous pression

Cette WWDC 2026 n’est pas une édition comme les autres. Apple doit convaincre les développeurs, les investisseurs et les utilisateurs qu’elle peut encore jouer un rôle de premier plan dans la révolution de l’intelligence artificielle.

Pendant que Google, OpenAI, Anthropic et Microsoft multiplient les avancées, Apple arrive avec un certain retard et peu de marge d’erreur. La réussite ou l’échec de la nouvelle génération de Siri pourrait largement déterminer la perception de la stratégie IA de l’entreprise pour les années à venir.

Plus qu’une simple mise à jour logicielle, la WWDC 2026 ressemble donc à un test de crédibilité. Et rarement une keynote Apple aura porté autant d’attentes.