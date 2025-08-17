iPhone 17 Pro Max : Apple prépare le meilleur téléobjectif du marché mobile

Selon de nouvelles fuites en provenance de Chine, l’iPhone 17 Pro Max serait équipé d’un téléobjectif bien supérieur à tout ce qu’on trouve actuellement sur smartphone. Après le capteur 5x de l’iPhone 16 Pro Max, Apple viserait encore plus loin, au sens propre comme au figuré.

Le leaker Instant Digital, très actif sur Weibo, affirme que le téléobjectif de l’iPhone 17 Pro Max disposera d’éléments mobiles, permettant de changer de focale optique entre 5x et 8x. Cela constituerait une première sur un iPhone — et une rareté sur smartphone tout court.

La technologie serait basée sur un capteur 48 mégapixels Tetraprism, bien plus avancé que l’actuel 12 mégapixels, et offrirait une qualité d’image exceptionnelle, même à des niveaux de zoom élevés.

Cette innovation pourrait expliquer l’agrandissement du module photo de l’iPhone 17 Pro Max, car une lentille mobile requiert plus d’espace mécanique.

iPhone 17 Pro Max : Vers une domination photo en 2025 ?

À l’heure où Samsung a abandonné son zoom 10x sur le Galaxy S25 Ultra, se contentant d’un 5x jugé trop limité, Apple semble vouloir reprendre le leadership de la photo à longue distance.

Avec un zoom optique multi-niveaux entre 5x et 8x, l’iPhone 17 Pro Max pourrait combler le vide laissé par Samsung, tout en séduisant les amateurs de photographie mobile exigeante.

Et l’iPhone 17 Pro standard ?

Les rumeurs sont plus floues concernant le modèle Pro « non Max ». Certaines fuites évoquent une amélioration du téléobjectif, avec un capteur 1/2.6″ (contre 1/3.1″ auparavant), mais rien n’indique qu’il bénéficiera de la technologie mobile à focales multiples.

On sait en revanche que les deux modèles Pro adopteront des lentilles hybrides verre/plastique, censées améliorer la netteté et réduire la distorsion, tout en facilitant la miniaturisation.

Une hausse de prix justifiée ?

L’iPhone 17 Pro Max devrait également introduire un design repensé, une nouvelle puce A19 Pro, une autonomie optimisée, et ce fameux module photo évolué. De quoi justifier une hausse tarifaire attendue ? Apple semble en tout cas miser sur la photographie comme argument majeur pour sa nouvelle gamme 2025.

Si ces informations se confirment, l’iPhone 17 Pro Max pourrait devenir le smartphone avec le meilleur téléobjectif du marché. Un zoom optique variable de 5x à 8x, couplé à un capteur 48 mégapixels et au traitement d’image d’Apple, pourrait séduire aussi bien les passionnés que les professionnels.