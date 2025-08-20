Made by Google 2025 : Pixel 10, Pixel Watch 4, Pixel Buds 2a, Pixelsnap et plus encore

Comme chaque année, l’événement Made by Google 2025 a levé le voile sur la nouvelle génération de produits Pixel. En 2025, Google ne s’est pas contenté d’une simple mise à jour : smartphones, montres, écouteurs, accessoires et même un coach santé dopé à l’IA étaient au programme.
Voici tout ce qu’il fallait retenir de ce Made by Google 2025.
Pixel 10, Pixel 10 Pro et Pixel 10 Pro XL : la nouvelle génération
La star du show, c’est bien sûr le Pixel 10 et ses déclinaisons Pro et Pro XL.
- Design raffiné : finitions haut de gamme, nouveaux coloris, écrans Super Actua ultra lumineux (jusqu’à 3000 nits).
- Puissance : nouvelle puce Tensor G5 avec Gemini Nano embarqué.
- Photo : triple capteur avec zoom optique 5x, mode Vision Pro amélioré et IA “Camera Coach”.
- Autonomie : plus de 30 h d’utilisation, 100 h en mode extrême.
- Disponibilité : précommandes ouvertes, lancement 28 août.
- Prix : À partir de 899 euros
Pixel 10 Pro Fold : le pliable s’affirme
Google muscle son offre pliable avec le Pixel 10 Pro Fold.
- Écran externe 6,4 pouces Super Actua et écran interne 8 pouces Super Actua Flex Display.
- Charnière plus fine et robuste, certification IP68.
- Tensor G5, 16 Go de RAM et jusqu’à 1 To de stockage.
- Photo : triple capteur avec zoom 5x, selfies optimisés.
- Fonction IA Instant View pour prévisualiser ses clichés en direct.
- Prix : À partir de 1 899 euros
Un smartphone pensé pour le multitâche, les créateurs et ceux qui veulent le meilleur du pliable.
Google Tensor G5 : le cœur du Pixel 10
Grande nouveauté de cette année, le Tensor G5 est le premier processeur Google fabriqué en 3 nm par TSMC.
- CPU +34 % plus rapide et TPU +60 % pour l’IA.
- Gemini Nano nouvelle génération, jusqu’à 2,6x plus rapide et 2x plus économe.
- Nouvelles expériences exclusives : Magic Cue, Call Notes avec actions, Pixel Screenshots intelligents.
- Photographie boostée : vidéos HDR 10 bits, zoom Pro Res jusqu’à 100x, certification C2PA intégrée.
Un processeur pensé pour l’IA et la photo, qui transforme le Pixel 10 en smartphone ultra-puissant et intelligent.
Pixel Watch 4 : plus fine, plus autonome, plus sportive
La nouvelle Pixel Watch 4 marque un bond en avant :
- Design plus fin avec un écran plus lumineux.
- Batterie jusqu’à 24 h avec écran toujours allumé, recharge rapide via Qi2.
- Capteur cardio optique nouvelle génération pour un suivi plus précis.
- Intégration encore plus poussée avec Fitbit et le Personal Health Coach.
- Prix : À partir de 399 euros
Pixel Buds 2a : ANC et Gemini à prix abordable
Google démocratise ses écouteurs avec les Pixel Buds 2a.
- Réduction de bruit active Silent Seal™ (une première sur la gamme A).
- Autonomie jusqu’à 27 h avec boîtier.
- Gemini intégré pour des commandes vocales avancées.
- Prix : 149 € seulement.
Pixelsnap : une nouvelle gamme d’accessoires Qi2
Google accompagne la série Pixel 10 d’accessoires Qi2 magnétiques :
- Pixelsnap Charger (avec ou sans support) pour une recharge rapide et stable.
- Pixelsnap Ring Stand pour transformer son Pixel en support mains libres.
- Pixelsnap Cases, coques compatibles Qi2.
- Chargeur secteur USB-C 67 W double port.
Une gamme qui met Google en avance sur l’adoption du Qi2.
Fitbit Personal Health Coach : l’IA au service de la santé
Grande surprise de l’événement : le Personal Health Coach.
- Disponible via Fitbit Premium, dopé à Gemini AI.
- Propose des programmes d’entraînement personnalisés et évolutifs.
- Analyse le sommeil, l’activité et la récupération pour ajuster ses conseils.
- Déploiement prévu dès octobre 2025 pour les abonnés Premium.
Avec Made by Google 2025, la firme de Mountain View confirme sa vision : des produits plus puissants, plus intelligents et mieux intégrés. Du Pixel 10 au coach santé, en passant par les accessoires Pixelsnap, l’écosystème Google se veut complet et tourné vers l’IA.