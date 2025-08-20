Accueil » Made by Google 2025 : Pixel 10, Pixel Watch 4, Pixel Buds 2a, Pixelsnap et plus encore

Comme chaque année, l’événement Made by Google 2025 a levé le voile sur la nouvelle génération de produits Pixel. En 2025, Google ne s’est pas contenté d’une simple mise à jour : smartphones, montres, écouteurs, accessoires et même un coach santé dopé à l’IA étaient au programme.

Voici tout ce qu’il fallait retenir de ce Made by Google 2025.

Pixel 10, Pixel 10 Pro et Pixel 10 Pro XL : la nouvelle génération

La star du show, c’est bien sûr le Pixel 10 et ses déclinaisons Pro et Pro XL.

Design raffiné : finitions haut de gamme, nouveaux coloris, écrans Super Actua ultra lumineux (jusqu’à 3000 nits).

Puissance : nouvelle puce Tensor G5 avec Gemini Nano embarqué.

Photo : triple capteur avec zoom optique 5x, mode Vision Pro amélioré et IA “Camera Coach”.

Autonomie : plus de 30 h d’utilisation, 100 h en mode extrême.

Disponibilité : précommandes ouvertes, lancement 28 août.

Prix : À partir de 899 euros

> En savoir plus sur les Pixel 10, Pixel 10 Pro et Pixel 10 Pro XL

> Pixel 10 vs Pixel 9

> Pixel 10 : 10 nouveautés photo qui changent tout : à venir

> Pixel 10 : comment l’IA change vraiment notre usage du smartphone : à venir

Pixel 10 Pro Fold : le pliable s’affirme

Google muscle son offre pliable avec le Pixel 10 Pro Fold.

Écran externe 6,4 pouces Super Actua et écran interne 8 pouces Super Actua Flex Display.

Charnière plus fine et robuste, certification IP68.

Tensor G5, 16 Go de RAM et jusqu’à 1 To de stockage.

Photo : triple capteur avec zoom 5x, selfies optimisés.

Fonction IA Instant View pour prévisualiser ses clichés en direct.

Prix : À partir de 1 899 euros

Un smartphone pensé pour le multitâche, les créateurs et ceux qui veulent le meilleur du pliable.

> En savoir plus sur le Pixel 10 Pro Fold

> Pixel 10 Pro Fold vs Pixel 9 Pro Fold

Google Tensor G5 : le cœur du Pixel 10

Grande nouveauté de cette année, le Tensor G5 est le premier processeur Google fabriqué en 3 nm par TSMC.

CPU +34 % plus rapide et TPU +60 % pour l’IA.

Gemini Nano nouvelle génération, jusqu’à 2,6x plus rapide et 2x plus économe.

Nouvelles expériences exclusives : Magic Cue, Call Notes avec actions, Pixel Screenshots intelligents.

Photographie boostée : vidéos HDR 10 bits, zoom Pro Res jusqu’à 100x, certification C2PA intégrée.

Un processeur pensé pour l’IA et la photo, qui transforme le Pixel 10 en smartphone ultra-puissant et intelligent.

Pixel Watch 4 : plus fine, plus autonome, plus sportive

La nouvelle Pixel Watch 4 marque un bond en avant :

Design plus fin avec un écran plus lumineux.

Batterie jusqu’à 24 h avec écran toujours allumé, recharge rapide via Qi2.

Capteur cardio optique nouvelle génération pour un suivi plus précis.

Intégration encore plus poussée avec Fitbit et le Personal Health Coach.

Prix : À partir de 399 euros

> En savoir plus sur la Pixel Watch 4

> Pixel Watch 4 vs Pixel Watch 3

Pixel Buds 2a : ANC et Gemini à prix abordable

Google démocratise ses écouteurs avec les Pixel Buds 2a.

Réduction de bruit active Silent Seal™ (une première sur la gamme A).

Autonomie jusqu’à 27 h avec boîtier.

Gemini intégré pour des commandes vocales avancées.

Prix : 149 € seulement.

> En savoir plus sur la Pixel Buds 2a

Pixelsnap : une nouvelle gamme d’accessoires Qi2

Google accompagne la série Pixel 10 d’accessoires Qi2 magnétiques :

Pixelsnap Charger (avec ou sans support) pour une recharge rapide et stable.

Pixelsnap Ring Stand pour transformer son Pixel en support mains libres.

Pixelsnap Cases, coques compatibles Qi2.

Chargeur secteur USB-C 67 W double port.

Une gamme qui met Google en avance sur l’adoption du Qi2.

> En savoir plus sur la gamme Pixelsnap

Fitbit Personal Health Coach : l’IA au service de la santé

Grande surprise de l’événement : le Personal Health Coach.

Disponible via Fitbit Premium, dopé à Gemini AI.

Propose des programmes d’entraînement personnalisés et évolutifs.

Analyse le sommeil, l’activité et la récupération pour ajuster ses conseils.

Déploiement prévu dès octobre 2025 pour les abonnés Premium.

> En savoir plus sur le Personal Health Coach : à venir

Avec Made by Google 2025, la firme de Mountain View confirme sa vision : des produits plus puissants, plus intelligents et mieux intégrés. Du Pixel 10 au coach santé, en passant par les accessoires Pixelsnap, l’écosystème Google se veut complet et tourné vers l’IA.