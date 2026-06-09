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Siri AI bloqué en Europe : Apple accuse le DMA de retarder son plus grand projet d’intelligence artificielle

Siri AI bloqué en Europe : Apple accuse le DMA de retarder son plus grand projet d’intelligence artificielle

Alors que Apple vient de dévoiler Siri AI comme la pièce maîtresse de sa stratégie IA à la WWDC 2026, une partie importante des utilisateurs restera sur la touche. Les propriétaires d’iPhone et d’iPad dans l’Union européenne ne pourront pas accéder aux nouvelles fonctionnalités lors du lancement d’iOS 27 et d’iPadOS 27.

La raison ? Un désaccord frontal entre Apple et les régulateurs européens autour des exigences du Digital Markets Act (DMA), le règlement qui vise à ouvrir davantage les grandes plateformes technologiques à la concurrence.

Pour Apple, les règles imposées par Bruxelles mettent en péril la sécurité et la confidentialité des utilisateurs. Pour les régulateurs européens, elles sont nécessaires afin d’empêcher les géants de la tech de verrouiller leurs écosystèmes.

Au milieu de ce bras de fer, ce sont les utilisateurs européens qui devront patienter.

Siri AI ne sera pas disponible sur iPhone et iPad dans l’Union européenne

Apple a confirmé que les principales nouveautés de Siri AI seront absentes d’iOS 27 et d’iPadOS 27 au lancement dans les pays membres de l’Union européenne.

Cette restriction concerne notamment :

l’application Siri dédiée

l’historique synchronisé des conversations

les fonctions avancées de Visual Intelligence

les nouveaux outils d’écriture assistés par IA

l’intégration de Siri dans l’application Appareil photo

les interactions contextuelles entre plusieurs applications

Plus surprenant encore, Apple précise que Siri AI sera bien disponible sur d’autres plateformes dans l’Union européenne, notamment :

macOS 27 Golden Gate

visionOS 27

watchOS 27

Cette distinction montre que le conflit concerne principalement les plateformes mobiles d’Apple, celles qui sont directement visées par le DMA.

Apple affirme que le DMA compromet la sécurité des utilisateurs

Selon Apple, la réglementation européenne obligerait l’entreprise à ouvrir certaines fonctions système à des assistants IA tiers dans des conditions qu’elle juge incompatibles avec son modèle de sécurité.

La firme explique que ces accès pourraient permettre à des assistants concurrents d’effectuer des actions sensibles comme :

lire ou envoyer des messages

réaliser des achats

exécuter des tâches entre plusieurs applications

modifier certains paramètres système

Apple estime qu’un tel niveau d’intégration pourrait créer de nouvelles surfaces d’attaque et augmenter les risques liés à la protection des données personnelles.

Le projet « Trusted System Agent »

Pour tenter de débloquer la situation, Apple affirme avoir proposé une solution intermédiaire baptisée « Trusted System Agent ». Cette architecture agirait comme une couche de contrôle entre iOS et les assistants tiers. L’objectif serait d’offrir aux concurrents de Siri les mêmes capacités fonctionnelles tout en conservant les garanties de sécurité et de confidentialité propres à l’écosystème Apple.

Selon Cupertino, un plan de déploiement progressif sur 18 mois aurait également été soumis aux autorités européennes.

Apple affirme toutefois que la Commission européenne a rejeté cette proposition ainsi que plusieurs alternatives dont le contenu n’a pas été rendu public.

Les développeurs européens également pénalisés

L’impact ne se limite pas aux utilisateurs finaux. Apple indique que les développeurs basés dans l’Union européenne ne pourront pas non plus accéder aux nouvelles API Siri AI sur iPhone et iPad.

Concrètement, cela signifie qu’ils ne pourront ni tester ni intégrer certaines fonctionnalités avancées dans leurs applications mobiles.

Cette situation pourrait créer un décalage important entre les marchés européens et les autres régions du monde, où les développeurs pourront commencer à expérimenter immédiatement les nouvelles capacités de Siri AI.

Un problème de sécurité ou de concurrence ?

Au-delà du discours officiel, le dossier soulève une question plus stratégique. Apple présente le conflit comme un débat autour de la protection de la vie privée. Pourtant, certains observateurs estiment que l’enjeu dépasse largement la sécurité.

Avec Siri AI, Apple tente de bâtir un assistant profondément intégré à l’ensemble de son écosystème. Le DMA cherche précisément à empêcher qu’un acteur dominant réserve certaines fonctionnalités à ses propres services.

L’ouverture aux assistants concurrents comme Gemini, Claude ou d’autres modèles tiers pourrait réduire l’avantage stratégique qu’Apple espère obtenir avec sa nouvelle génération d’intelligence artificielle.

Autrement dit, derrière les arguments techniques se cache aussi une bataille pour le contrôle de l’expérience utilisateur.

La Chine également concernée

L’Union européenne n’est pas la seule région affectée. Lors de la WWDC 2026, Craig Federighi a également confirmé que Siri AI ne serait pas lancé immédiatement en Chine.

Apple indique travailler avec les autorités locales afin de répondre aux exigences réglementaires spécifiques du marché chinois. Aucun calendrier officiel n’a toutefois été communiqué.

Un lancement historique… mais incomplet

Siri AI représente sans doute la plus grande transformation de l’assistant depuis son lancement en 2011. Apple tente enfin de combler son retard face à ChatGPT, Gemini et Claude grâce à une expérience plus conversationnelle, contextuelle et multimodale.

Mais, alors que la firme souhaitait faire de Siri AI le symbole de sa nouvelle ambition dans l’intelligence artificielle, son déploiement se retrouve déjà fragmenté par les réalités réglementaires mondiales.

Cette situation illustre parfaitement le nouveau défi auquel sont confrontés les géants technologiques : innover à l’échelle mondiale tout en naviguant dans un paysage réglementaire de plus en plus complexe.