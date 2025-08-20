Accueil » Voici le Pixel 10 Pro Fold : le pliable de Google devient plus puissant et plus durable

Voici le Pixel 10 Pro Fold : le pliable de Google devient plus puissant et plus durable

Pixel 10 Pro Fold : le pliable de Google devient plus puissant et plus durable

Lors de son événement Made by Google 2025, Google a dévoilé la nouvelle génération de ses smartphones, dont un modèle très attendu : le Pixel 10 Pro Fold.

Avec ce pliable, la firme de Mountain View ne se contente pas de suivre la tendance, elle cherche à imposer un standard : celui d’un appareil puissant, durable et pensé pour l’IA.

Pixel 10 Pro Fold: Un design repensé, plus fin et plus solide

Le Pixel 10 Pro Fold mise sur une nouvelle charnière sans engrenage qui réduit l’épaisseur et améliore la durabilité. Le smartphone affiche une certification IP68 (résistance à l’eau et à la poussière), une première pour un pliable de Google.

Le châssis en aluminium et verre recyclés confirme l’engagement écologique, tandis que deux coloris élégants sont proposés : Jade et Moonstone.

À l’extérieur, le Fold propose un écran de 6,4 pouces avec technologie Super Actua (jusqu’à 3000 nits de luminosité). Une dalle idéale pour un usage rapide à une main. À l’intérieur, on retrouve un vaste écran pliable de 8 pouces baptisé Super Actua Flex Display, parfait pour le multitâche, la lecture ou le visionnage de films. La fluidité est assurée par un taux de rafraîchissement 120 Hz.

Tensor G5 et puissance à la hauteur

Sous le capot, Google intègre son tout nouveau processeur Tensor G5, accompagné de 16 Go de RAM et jusqu’à 1 To de stockage. Cette configuration place le Pixel 10 Pro Fold au niveau des meilleurs smartphones haut de gamme.

Côté autonomie, la batterie assure plus de 30 heures d’usage classique et jusqu’à 100 heures en mode Économie extrême. La recharge rapide (30 W filaire et 15 W sans fil via Qi2) vient compléter le tableau.

La photo, toujours au centre de l’expérience Pixel

Le Pixel 10 Pro Fold embarque un triple module photo :

48 mégapixels grand-angle

48 mégapixels téléobjectif avec zoom optique 5x (jusqu’à 20x en Super Res)

13 mégapixels ultra grand-angle

La caméra selfie n’est pas oubliée, avec un capteur 10,8 mégapixels en externe et 8 mégapixels en interne.

Exclusif au modèle Fold : la fonction Instant View, qui permet de prévisualiser ses photos et vidéos directement sur une portion de l’écran sans interrompre la prise de vue.

L’IA au cœur du Pixel 10 Pro Fold

Comme le reste de la gamme, le Fold bénéficie des nouveautés liées à Gemini Nano et Tensor G5. On retrouve :

Magic Cue, qui suggère les bonnes infos au bon moment (vols, rendez-vous, adresses).

Gemini Live, capable de « voir » via l’appareil photo et d’afficher des réponses visuelles en surimpression.

Camera Coach, qui vous guide pour améliorer vos clichés.

Une expérience multifenêtres optimisée, permettant d’ouvrir plusieurs apps côte à côte, idéale pour exploiter son grand écran.

Le gaming profite également d’optimisations spécifiques, avec une meilleure gestion thermique et une compatibilité renforcée avec les titres AAA en streaming.

Pixel 10 Pro Fold: Prix et disponibilité

Le Pixel 10 Pro Fold sera disponible en précommande dès le 9 octobre 2025, avec une sortie mondiale prévue pour la fin du mois. Il sera proposé en deux coloris (Jade et Moonstone) et plusieurs configurations de stockage allant jusqu’à 1 To. Le prix de départ est fixé à 1 899 € pour 256 Go.

Avec le Pixel 10 Pro Fold, Google frappe un grand coup dans l’univers des pliables. Plus robuste, plus lumineux et surtout dopé à l’IA, il se positionne comme une alternative crédible aux Galaxy Z Fold et autres concurrents premium. Un smartphone qui ne cherche pas seulement à impressionner, mais à rendre le format pliable réellement pratique au quotidien.