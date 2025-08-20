Accueil » Pixel 10, Pixel Watch 4 et Pixel Buds 2a : Précommandes lancées avec bonus reprise jusqu’à 250 € !

Le grand événement Made by Google vient tout juste de s’achever, et Google a officialisé toute sa nouvelle gamme Pixel 2025. Au programme : les très attendus Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pro XL et Pixel 10 Pro Fold, mais aussi la Pixel Watch 4 et les Pixel Buds 2a.

Et bonne nouvelle : les précommandes sont désormais ouvertes — avec jusqu’à 250 euros de bonus reprise offerts en plus de la valeur de votre ancien smartphone sur Amazon !

Série Pixel 10 : puissance AI et bonus de précommande

La nouvelle gamme Pixel 10 embarque la puce Tensor G5, jusqu’à 16 Go de RAM et un nouvel ISP photo pour sublimer vos clichés.

Nouveautés phares :

Traduction en direct lors des appels (Live Translate)

Performances boostées pour la photo, la vidéo et les apps AI

Design revu et optimisation thermique

Offre Amazon :

👉 Un excellent moment pour upgrader : les avantages Amazon permettent de compenser une partie du prix sans réduire la valeur du produit.

Pixel Watch 4 : écran Actua 360 et communication satellite SOS

Google modernise sa montre connectée avec un écran 15 % plus petit, mais 10 % plus d’affichage utile, et surtout jusqu’à 3 000 nits de luminosité !

Améliorations clés :

Autonomie : jusqu’à 40 h (45 mm) ou 30 h (41 mm) en usage classique

ou en usage classique Recharge rapide : 50 % en 15 minutes

SOS par satellite intégré (une première mondiale sur montre connectée)

Offre Amazon :

Pas de remise, mais un produit qui coche toutes les cases pour les amateurs de tech, de sport ou de sécurité.

Prix de départ : 499 euros (Wi-Fi, 41 mm)

Pixel Buds 2a : ANC à prix mini et son spatial

Les Pixel Buds 2a sont proposés à 149 euros, avec de sérieux arguments.

Améliorations clés :

ANC (réduction de bruit active) enfin présente

Son surround compatible avec appareils Pixel récents

Jusqu’à 27 h d’autonomie (sans ANC)

Parfait pour les utilisateurs Pixel ou ceux qui veulent un bon rapport qualité/prix sans rogner sur les fonctionnalités modernes.

Offre Amazon :

Prix : 149 euros

Où précommander ?

Les produits sont disponibles dès maintenant sur le Google Play Store et sur Amazon, avec certaines offres limitées aux stocks initiaux.