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vivo X Fold 6 : aperçu en public avant son lancement, avec l’IA comme argument central

vivo X Fold 6 : aperçu en public avant son lancement, avec l’IA comme argument central

Alors que les constructeurs multiplient les smartphones pliables, vivo semble vouloir emprunter une voie différente. Quelques semaines avant son lancement attendu en Chine, le futur vivo X Fold 6 a été aperçu en public lors de la finale féminine de Roland-Garros, offrant un premier aperçu concret d’un appareil qui mise autant sur l’intelligence artificielle que sur son format pliable.

Plus qu’un simple successeur, le vivo X Fold 6 pourrait illustrer la nouvelle direction prise par le marché : faire des écrans pliables de véritables outils de productivité.

vivo X Fold 6 : Une apparition remarquée à Roland-Garros

Les images relayées sur les réseaux sociaux chinois montrent l’actrice Zhu Zhu utilisant ce qui serait le futur vivo X Fold 6. Le smartphone affiche une finition bleu-vert particulièrement distinctive, un large module photo circulaire, un format pliable de type « livre » et un châssis visiblement fin malgré sa grande batterie annoncée.

Même si Vivo n’a pas confirmé officiellement qu’il s’agit bien du vivo X Fold 6, les observateurs spécialisés considèrent largement qu’il s’agit du prochain modèle phare de la marque.

Une fiche technique tournée vers l’endurance

Les premières informations évoquent une configuration particulièrement ambitieuse. Selon les rumeurs, le vivo X Fold 6 embarquerait une puce MediaTek Dimensity 9500, une batterie de 6 900 mAh, un capteur principal de 200 mégapixels, un ultra grand-angle de 50 mégapixels, un téléobjectif périscopique de 50 mégapixels et un capteur d’empreintes latéral.

Si ces spécifications se confirment, vivo pourrait proposer l’un des pliables les plus endurants du marché, un domaine où les constructeurs cherchent encore le bon équilibre entre finesse et autonomie.

OriginOS 6 Fold veut transformer le pliable en poste de travail

Mais, le véritable argument du vivo X Fold 6 ne semble pas être le matériel. vivo met largement en avant son nouvel environnement logiciel OriginOS 6 Fold, spécialement conçu pour exploiter les grands écrans pliables. Au cœur de cette stratégie se trouve Atomic Workbench, une interface multitâche profondément repensée.

L’objectif est simple : transformer le smartphone en espace de travail capable de gérer plusieurs applications simultanément sans multiplier les manipulations.

Le concept du « One Screen, Five Uses »

La nouvelle génération d’Atomic Workbench introduit ce que Vivo appelle le mode « One Screen, Five Uses ». Concrètement, les utilisateurs pourront organiser plusieurs applications au sein d’espaces de travail dédiés :

réunions professionnelles

organisation de voyages

gestion financière

achats

projets collaboratifs

Chaque environnement pourra être sauvegardé puis restauré instantanément, évitant ainsi de reconstruire manuellement son espace de travail à chaque utilisation. Cette approche rapproche davantage le smartphone pliable d’un ordinateur portable que d’un téléphone traditionnel.

L’intelligence artificielle devient le moteur du pliable

Comme tous les grands acteurs du secteur, vivo fait désormais de l’intelligence artificielle un élément central de sa communication. La marque promet un assistant IA amélioré, davantage de traitements réalisés directement sur l’appareil, une meilleure gestion des ressources système et une coordination plus fluide entre les applications ouvertes.

L’idée n’est plus seulement d’ajouter des fonctions IA ponctuelles, mais de faire travailler simultanément le système, les applications et l’assistant intelligent.

Un marché qui entre dans une nouvelle phase

Pendant plusieurs années, les fabricants de smartphones pliables ont concentré leurs efforts sur le matériel : écrans, charnières, finesse ou résistance. Avec le vivo X Fold 6, Vivo semble défendre une autre vision. Le prochain champ de bataille ne sera plus uniquement celui du design. Il sera celui de l’expérience utilisateur et de la productivité assistée par l’intelligence artificielle.

Si cette stratégie porte ses fruits, le Vivo X Fold 6 pourrait devenir bien plus qu’un nouveau smartphone pliable : il pourrait illustrer la manière dont les constructeurs envisagent la prochaine génération d’ordinateurs personnels de poche.

Le lancement officiel est attendu d’ici la fin du mois en Chine, avant une éventuelle commercialisation internationale dans les semaines suivantes.