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Siri devient une vraie application : Apple transforme son assistant en rival de ChatGPT

Siri devient une vraie application : Apple transforme son assistant en rival de ChatGPT

Avec Siri AI, Apple ne se contente pas de moderniser son assistant vocal. Lors de la WWDC 2026, la firme a annoncé une application Siri autonome, pensée comme un véritable espace de conversation avec l’intelligence artificielle.

Cette nouveauté marque un changement profond. Siri n’est plus seulement une voix déclenchée à la demande : il devient une interface complète, capable de conserver l’historique des échanges, d’analyser des fichiers et de fonctionner sur l’ensemble des appareils Apple.

Une application pour retrouver toutes ses conversations

La nouvelle app Siri fonctionne comme un centre d’archives intelligent. Les utilisateurs peuvent consulter leurs précédentes conversations, reprendre une session et accéder à un résumé automatique de chaque échange. Apple évite ainsi de forcer l’utilisateur à relire de longs historiques, un choix qui rapproche Siri des usages déjà popularisés par ChatGPT, Gemini ou Claude..

L’application permet aussi de lancer une nouvelle discussion directement depuis son interface.

Texte, voix, images et documents

Siri adopte désormais une interface multimodale. Depuis l’application, l’utilisateur peut écrire une requête, parler à l’assistant, importer une image, envoyer un document et reprendre une conversation existante.

Cette évolution donne à Siri une dimension beaucoup plus proche d’un assistant de travail que d’un simple outil de commande vocale.

Une synchronisation privée via iCloud

Apple insiste également sur la continuité entre appareils. Les conversations Siri sont synchronisées entre iPhone, iPad et Mac via iCloud, avec les protections de confidentialité habituelles de l’écosystème Apple.

L’idée est simple : commencer une conversation sur iPhone, la reprendre sur Mac, puis la consulter plus tard sur iPad sans rupture.

Siri entre enfin dans l’ère des assistants IA modernes

Avec cette application dédiée, Apple reconnaît implicitement que l’assistant vocal classique ne suffit plus. Les utilisateurs attendent désormais de l’IA qu’elle conserve le contexte, manipule des fichiers, résume des échanges et accompagne des tâches complexes.

La nouvelle application Siri devient donc l’une des briques les plus importantes de la stratégie Apple Intelligence. Après des années de retard, Apple donne enfin à Siri l’espace dont il avait besoin pour devenir plus qu’une voix : un véritable compagnon numérique.