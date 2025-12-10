Google Pixel Watch : la plus grosse mise à jour fonctionnelle ajoute le sans-contact

Les montres connectées ont toujours eu un problème fondamental : elles sont trop petites pour être réellement manipulées du bout du doigt. Google semble enfin l’admettre — et corriger le tir. Juste avant les fêtes, la firme lance la plus grosse mise à jour fonctionnelle jamais déployée pour l’écosystème Pixel Watch, transformant votre poignet en interface réellement… utilisable d’une seule main.

Et sans toucher l’écran.

À une main : la Pixel Watch passe (enfin) au sans-contact

Jusqu’ici, « Lever le bras pour parler » suffisait pour lancer Gemini sans lever le petit doigt, mais dès que vous vouliez répondre à un message ou mettre un réveil en pause, retour au tactile. Avec la mise à jour d’aujourd’hui, cela change radicalement.

Deux nouveaux gestes arrivent :

Double pincement : un double pincement de doigts pour interagir .

. Rotation du poignet : une rotation du poignet pour naviguer ou faire défiler.

Pour éviter les gestes ratés ou inconnus, des bulles d’aide contextuelles apparaissent désormais à l’écran pour indiquer quand un geste est disponible. Google a pensé à la pédagogie — ce qui n’était pas le cas sur certaines versions de Wear OS.

Ce que la Pixel Watch 4 peut faire maintenant, sans que vous touchiez l’écran

Les gestes permettent désormais aux porteurs d’une Pixel Watch 4 de :

Snoozer une alarme d’un simple pincement.

Gérer les minuteurs : lancer, mettre en pause, arrêter.

Prendre un appel ou raccrocher sans bouger l’autre main.

Envoyer une Réponse rapide pré-générée.

Faire défiler et virer les notifications.

Contrôler la musique : lecture/pause instantanée.

En clair : fini le café renversé, la manette lâchée, ou le landau qui dévie dans la rue parce que vous deviez toucher votre montre.

Réponses rapides dopées à l’IA (et sans connexion)

Pour les Pixel Watch 3 et 4, Google fait encore mieux : L’apparition d’un modèle Gemma embarqué dans la montre. Celui-ci est 2× plus rapide, 3× plus économe en mémoire et fonctionne hors connexion smartphone.

Cette mise à jour résout l’un des défauts les plus agaçants des Réponses rapides : le lag lorsqu’on a une mauvaise connexion, ou… aucune. Vous courez en forêt ? Vous êtes en avion ? Vous êtes dans un ascenseur ? Les réponses rapides fonctionneront quand même.

Google vise clairement l’Apple Watch — et elle le fait frontalement

En 2023, Apple lançait Double Tap, un geste unique qui a immédiatement changé la manière dont les gens utilisent leurs Apple Watch Series 9 et Ultra 2. Google devait réagir, sinon l’écart fonctionnel se serait creusé.

Cette mise à jour, c’est exactement ça : Google rattrape son retard — et parfois fait mieux.

Contrairement à Apple, Google propose deux gestes, pas un seul, Google les ouvre à plus de fonctions système et Google les combine à une IA locale, chose qu’Apple n’a pas encore généralisée sur Apple Watch.

Google a enfin compris l’évidence

Soyons honnêtes : Un écran tactile de 1,2 pouce n’a jamais été l’interface idéale. Cette mise à jour corrige le problème fondamental des smartwatches : l’interaction en mouvement. Ce n’est pas flashy comme une nouvelle couronne haptique ou une nouvelle couleur, mais c’est l’un des plus gros sauts ergonomiques depuis l’invention de Wear OS.

La Pixel Watch n’a jamais manqué de matériel — ses limites étaient logicielles. Avec cette mise à jour, Google renforce son écosystème sans lancer de nouvelle montre. Et surtout, cela rend enfin la montre réellement utilisable d’une main. Un progrès que même les constructeurs historiques de Wear OS n’avaient jamais réussi à offrir.

Si Google continue sur cette lancée — IA locale, gestes contextuels, interactions naturelles — la Pixel Watch pourrait enfin devenir une alternative solide à l’Apple Watch, et pas seulement la bonne élève Android.