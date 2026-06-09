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Galaxy S27 Pro : pourquoi il pourrait être plus intéressant que le Galaxy S27 Ultra

Galaxy S27 Pro : pourquoi il pourrait être plus intéressant que le Galaxy S27 Ultra

Pendant des années, choisir le meilleur smartphone Samsung revenait à choisir le modèle Ultra. Mais les premières fuites autour de la future gamme Galaxy S27 suggèrent un changement de dynamique. Et cette fois, le Galaxy S27 Pro pourrait bien voler la vedette à son grand frère.

Alors que Samsung prépare sa prochaine génération de flagships pour 2027, un nouveau rapport révèle un appareil qui semble privilégier l’équilibre plutôt que la démesure. Batterie généreuse, format plus compact et configuration photo potentiellement plus cohérente : le Galaxy S27 Pro pourrait devenir le modèle le plus pertinent de la gamme.

Une batterie de 5 000 mAh dans un format plus compact

À première vue, la capacité annoncée n’a rien d’exceptionnel. Les dernières fuites évoquent une batterie de 5 000 mAh pour le Galaxy S27 Pro, soit un chiffre désormais courant sur le segment premium. L’intérêt se trouve ailleurs.

Le smartphone embarquerait un écran de 6,47 pouces — ou 6,5 pouces selon certaines sources — ce qui le placerait nettement en dessous du Galaxy S27 Ultra en matière de dimensions.

Cette différence pourrait avoir un impact direct sur l’autonomie.

Un écran plus petit consomme naturellement moins d’énergie, tandis qu’un châssis plus compact pousse souvent les fabricants à adopter une gestion thermique et énergétique plus conservatrice. Résultat : malgré une batterie potentiellement inférieure à celle de l’Ultra, le Galaxy S27 Pro pourrait offrir une endurance très proche, voire supérieure dans certains scénarios.

Le même processeur que l’Ultra

Autre élément particulièrement intéressant : Samsung ne ferait aucun compromis sur la puissance. Le Galaxy S27 Pro utiliserait le même Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro que le Galaxy S27 Ultra.

Une décision qui confirme une tendance observée ces dernières années : les écarts de performances entre les modèles premium se réduisent progressivement.

Pour les utilisateurs, cela signifie accéder au même niveau de puissance brute, aux mêmes optimisations IA et aux mêmes capacités de calcul que le modèle Ultra, sans devoir accepter un format XXL.

Une configuration photo potentiellement plus cohérente

C’est probablement le point le plus surprenant de cette fuite. Selon les informations actuellement disponibles, Samsung prévoirait d’équiper le Galaxy S27 Pro du même capteur principal que le Galaxy S27 Ultra, du même ultra grand-angle et d’un téléobjectif ALoP de 50 mégapixels avec un zoom optique 3,5x.

Pendant ce temps, le Galaxy S27 Ultra pourrait abandonner son téléobjectif 3x historique de 10 mégapixels pour s’appuyer davantage sur le recadrage numérique de son capteur principal 200 mégapixels.

Sur le papier, cette stratégie semble logique.

Dans la pratique, un véritable téléobjectif dédié reste souvent plus performant pour les usages quotidiens, notamment pour les portraits, les photos urbaines ou les prises de vue à moyenne distance. Le S27 Pro pourrait donc proposer une expérience photographique plus équilibrée que celle de l’Ultra sur certaines focales.

Cette évolution reflète une tendance plus large dans l’industrie du smartphone.

Les modèles Ultra atteignent désormais un niveau de sophistication tel que les gains annuels deviennent de plus en plus marginaux. Face à cette réalité, les fabricants cherchent à créer de nouvelles catégories intermédiaires capables de séduire les utilisateurs qui veulent le meilleur sans les compromis liés à la taille, au poids ou au prix.

Apple prépare d’ailleurs une stratégie similaire avec son futur iPhone Ultra et son éventuel iPhone Fold, tandis que Google mise déjà sur un équilibre entre ses modèles Pixel Pro et Pixel Pro XL.

Samsung semble suivre la même direction.

Le véritable flagship de la gamme ?

Bien sûr, il est encore trop tôt pour tirer des conclusions définitives. Les caractéristiques finales pourraient évoluer d’ici la présentation officielle. Mais, les premiers indices dessinent déjà un scénario intéressant : celui d’un Galaxy S27 Pro qui ne cherche pas à battre l’Ultra sur tous les terrains, mais qui pourrait offrir une combinaison plus séduisante de performances, d’autonomie et de photographie.

Le Galaxy S27 Ultra restera probablement la vitrine technologique de Samsung. Pourtant, si ces fuites se confirment, le modèle Pro pourrait devenir le smartphone que la majorité des utilisateurs auront réellement intérêt à acheter.

Et parfois, le meilleur produit d’une gamme n’est pas forcément le plus imposant.