Pixel 10 vs Pixel 9 : quelles différences et faut-il changer ?

Google vient de lancer la dixième génération de ses smartphones avec le Pixel 10, Pixel 10 Pro et Pixel 10 Pro XL. Un an plus tôt, le Pixel 9 marquait déjà une étape importante avec son design raffiné, ses performances solides et son IA embarquée.

Alors, que vaut ce passage à la nouvelle génération ? Voici un comparatif Pixel 10 vs Pixel 9 pour y voir plus clair.

Pixel 10 vs Pixel 9 : design & caractéristiques

Design et écran : plus lumineux, plus immersif

Pixel 9 : écran Actua OLED 6,2 pouces, 2000 nits, 120 Hz.

Pixel 10 : écran Actua OLED 6,3 pouces, bordures affinées, 3000 nits de luminosité, toujours 120 Hz.

Le design reste similaire avec la fameuse barre photo, mais le Pixel 10 apporte un dos en verre poli et de nouveaux coloris (Obsidian, Frost, Indigo, Lemongrass).

Verdict : un look plus premium et un affichage beaucoup plus lisible en extérieur.

Puissance : Tensor G4 vs Tensor G5

Pixel 9 : processeur Tensor G4, optimisé mais encore en retrait face aux puces Snapdragon/Apple.

Pixel 10 : nouvelle puce Tensor G5, développée avec DeepMind, plus rapide, plus économe, et surtout optimisée pour exécuter Gemini Nano directement sur l’appareil.

Concrètement, cela signifie une meilleure fluidité, moins de chauffe, et des fonctionnalités IA beaucoup plus poussées sans dépendre du cloud.

Photographie : le vrai tournant

Pixel 9 : double capteur (grand-angle 50 mégapixels, ultra grand-angle 12 mégapixels), zoom limité à 8x avec Super Res.

Pixel 10 : triple capteur avec grand-angle 48 mégapixels, ultra grand-angle 13 mégapixels, et surtout un téléobjectif 10,8 mégapixels (zoom optique 5x, Super Res jusqu’à 20x).

Autrement dit, le Pixel 10 démocratise enfin le zoom optique, jusqu’ici réservé aux modèles Pro. C’est l’une des évolutions majeures pour les amateurs de photo.

IA : Gemini au cœur de l’expérience

Pixel 9 : premières intégrations de Gemini (Magic Editor, résumé d’appels, aide rédactionnelle).

Pixel 10 : arrivée de Gemini Nano en local , avec des nouveautés exclusives comme : Magic Cue (infos contextuelles dans vos applis) Camera Coach (conseils photo en temps réel) Réponses intelligentes ultra-contextuelles directement sur l’appareil

, avec des nouveautés exclusives comme :

C’est la première fois que l’on peut profiter d’une IA générative embarquée sur un Pixel « non Pro ».

Autonomie et recharge

Pixel 9 : batterie 4 700 mAh, environ 24 h d’autonomie, recharge 30 W.

Pixel 10 : batterie 4 970 mAh, 30 h d’autonomie, jusqu’à 100 h en mode extrême, charge 30 W filaire et sans fil Qi2 (15 W).

L’autonomie progresse nettement, renforcée par les optimisations Tensor G5.

Sécurité et connectivité

Les deux générations intègrent le Titan M2, les mises à jour 7 ans et le VPN Google. Mais le Pixel 10 ajoute :

SOS par satellite (2 ans inclus)

Détection améliorée d’accidents

Nouvel écosystème Material 3 Expressive plus fluide

Pixel 10 vs Pixel 9 : Prix et disponibilité

Pixel 9 (2024) : lancé à 899 €, désormais souvent sous les 700 € en promo.

Pixel 10 (2025) : prix de lancement identique, 899 €, sortie prévue le 28 août 2025.

Verdict : faut-il passer au Pixel 10 ?