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Google baisse le prix de AI Plus : son abonnement IA devient beaucoup plus agressif

Google baisse le prix de AI Plus : son abonnement IA devient beaucoup plus agressif

Google ajuste sa stratégie tarifaire dans l’intelligence artificielle. L’entreprise baisse le prix de son abonnement Google AI Plus de 7,99 à 4,99 euros par mois, tout en doublant le stockage cloud inclus.

Avec cette décision, Google cherche clairement à rendre Gemini plus accessible et à mieux rivaliser avec les offres d’OpenAI, Anthropic et Microsoft.

Google AI Plus : Plus de stockage pour moins cher

Le nouveau forfait AI Plus inclut désormais 400 Go de stockage cloud, contre 200 Go auparavant.

Le tarif passe à 4,99 euros par mois, ou l’équivalent local selon les marchés. La baisse sera appliquée au prochain cycle de facturation, tandis que l’augmentation du stockage sera déployée progressivement dans les prochains jours.

Les avantages principaux restent inchangés :

limites doublées dans l’application Gemini

fenêtre de contexte de 128 000 tokens

accès à Daily Brief

génération vidéo Omni Flash

interactions programmées

limites étendues dans NotebookLM

fonctions Proofread et AI Inbox dans Gmail

Google inclut également davantage d’accès à Flow, AI Studio et Antigravity.

Google restructure toute sa gamme IA

Cette baisse s’inscrit dans une stratégie plus large. Google a récemment renforcé AI Pro avec 5 To de stockage sans hausse de prix. L’offre AI Ultra a aussi été ajustée, avec un nouveau point d’entrée à 100 euros par mois et une baisse du forfait supérieur de 250 à 200 euros.

En parallèle, le forfait 2 To à 9,99 euros par mois est désormais officiellement intégré sous la marque Google AI Plus.

Une offensive directe contre ChatGPT Go

À 4,99 euros par mois, Google AI Plus devient l’un des abonnements IA les moins chers proposés par un acteur majeur du secteur. Le positionnement est clair : Google veut attirer les utilisateurs qui trouvent les offres premium trop coûteuses, mais qui veulent davantage que la version gratuite de Gemini.

Face au ChatGPT Go d’OpenAI à 8 euros par mois, Google mise sur un argument simple : plus de stockage, plus de services intégrés et un prix plus bas.

Gemini devient un produit d’abonnement grand public

Cette évolution montre que la bataille de l’IA ne se joue plus seulement sur la puissance des modèles. Elle se joue aussi sur le prix, les limites d’usage, le stockage et l’intégration avec les outils du quotidien.

Avec Google AI Plus à 4,99 euros, Google transforme Gemini en abonnement d’entrée de gamme très compétitif. Et dans un marché où chaque utilisateur compte, cette baisse de prix pourrait devenir l’un de ses meilleurs leviers d’adoption.