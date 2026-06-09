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NotebookLM adopte Gemini 3.5 et gagne des fonctions avancées de recherche et d’export

NotebookLM adopte Gemini 3.5 et gagne des fonctions avancées de recherche et d’export

Google continue de faire évoluer NotebookLM, son outil de recherche et de synthèse alimenté par l’intelligence artificielle. Avec une nouvelle mise à jour, la plateforme gagne en autonomie, adopte Gemini 3.5 comme modèle par défaut et s’enrichit de compétences logicielles propulsées par Antigravity.

L’objectif est clair : transformer NotebookLM en assistant capable non seulement d’analyser des sources, mais aussi d’aider à les trouver, les structurer et les convertir en contenus exploitables.

NotebookLM peut désormais chercher ses propres sources

Jusqu’ici, NotebookLM reposait principalement sur une logique simple : l’utilisateur importait ses documents, puis l’IA en extrayait des synthèses, réponses ou analyses.

Avec cette mise à jour, Google franchit une étape importante.

L’utilisateur peut désormais démarrer une conversation autour d’un projet, et NotebookLM suggère lui-même des sources pertinentes grâce à ses nouvelles capacités de recherche et à l’intégration de Google Search. Cela peut inclure des sources primaires, des documents dans d’autres langues, des contenus d’auteurs proches du sujet et des références complémentaires utiles à l’analyse.

NotebookLM devient ainsi moins dépendant du matériau fourni par l’utilisateur et plus proche d’un véritable partenaire de recherche.

Gemini 3.5 devient le moteur par défaut

Le passage à Gemini 3.5 comme modèle par défaut devrait améliorer la qualité des réponses, la compréhension des documents complexes et la génération de contenus structurés. Pour Google, ce changement s’inscrit dans une stratégie plus large : intégrer ses modèles les plus avancés dans les outils de productivité, de recherche et de création.

NotebookLM n’est plus seulement un laboratoire d’expérimentation. Il devient progressivement une brique centrale de l’écosystème Gemini.

Des exports beaucoup plus complets

La mise à jour enrichit aussi fortement les formats de sortie. NotebookLM peut désormais générer et exporter des graphiques en PNG ou SVG, des documents PDF, DOCX, Markdown ou texte, des images générées par Nano Banana, des fichiers CSV ou JSON, des classeurs Excel et des présentations PowerPoint.

Cette diversité change la nature de l’outil.

Au lieu de produire uniquement des réponses ou des résumés, NotebookLM peut désormais transformer une recherche en livrable directement exploitable.

Plus de transparence dans les réponses

Google ajoute également un élément important : l’affichage des étapes suivies par NotebookLM pour parvenir à une réponse. Cette approche permet aux utilisateurs de vérifier le raisonnement, les sources et la construction de l’analyse.

Dans un contexte où les hallucinations restent l’un des principaux défis des IA génératives, cette transparence pourrait devenir un argument décisif, notamment pour les usages professionnels ou académiques.

Une disponibilité encore limitée

Ces nouveautés sont d’abord proposées aux abonnés Google AI Ultra et aux clients Workspace Business disposant des accès AI Ultra ou AI Expanded. Google prévoit toutefois d’élargir progressivement la disponibilité à d’autres utilisateurs.

Google veut faire de NotebookLM un outil de travail complet

Avec cette mise à jour, NotebookLM change de dimension. L’outil ne se contente plus de lire des documents. Il peut chercher, organiser, expliquer, générer et exporter. C’est précisément la direction que prennent les assistants IA les plus avancés : passer de la réponse à la production complète.

Et dans cette transition, Google semble vouloir faire de NotebookLM l’un de ses produits les plus sérieux pour les chercheurs, les étudiants, les analystes et les professionnels de la connaissance.