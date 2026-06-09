Accueil » macOS 27 Golden Gate : Apple corrige enfin les excès de Liquid Glass et place Siri au cœur du Mac

macOS 27 Golden Gate : Apple corrige enfin les excès de Liquid Glass et place Siri au cœur du Mac

macOS 27 Golden Gate : Apple corrige enfin les excès de Liquid Glass et place Siri au cœur du Mac

Après une année marquée par les débats autour de l’interface Liquid Glass, Apple revient avec une approche plus équilibrée. Présenté lors de la WWDC 2026, macOS 27 Golden Gate ne cherche pas à révolutionner l’expérience Mac, mais à l’affiner.

Derrière cette mise à jour se cache pourtant un changement stratégique majeur : le Mac devient officiellement l’un des piliers de la nouvelle génération d’Apple Intelligence.

Entre un Siri profondément repensé, une recherche système dopée à l’IA et la fin définitive du support Intel, Golden Gate marque le début d’une nouvelle ère pour l’écosystème Mac.

Apple assouplit enfin Liquid Glass

L’une des critiques les plus fréquentes adressées à macOS Tahoe concernait son esthétique Liquid Glass. Effets de transparence omniprésents, lisibilité parfois discutable et surcharge visuelle avaient divisé les utilisateurs.

Apple semble avoir entendu ces retours.

Avec Golden Gate, les utilisateurs disposent désormais d’un curseur global permettant d’ajuster l’intensité des effets de transparence à travers l’ensemble du système. La firme a également retravaillé les angles des fenêtres, la cohérence visuelle des interfaces, et les éléments de navigation latérale.

Plus symbolique encore, Apple réintroduit certaines couleurs dans les icônes des barres latérales, abandonnant partiellement l’uniformisation visuelle introduite l’an dernier.

Une décision qui ressemble à un retour assumé vers certains fondamentaux historiques de macOS.

Spotlight devient un véritable moteur de recherche intelligent

L’autre grande évolution concerne la recherche système. Apple annonce une toute nouvelle infrastructure capable d’indexer l’intégralité du contenu présent sur le Mac avec une rapidité nettement supérieure aux générations précédentes.

Concrètement, Spotlight devient plus proche d’un assistant intelligent que d’un simple moteur de recherche local. Les améliorations incluent une indexation quasi instantanée, une meilleure intégration avec Mail, une recherche avancée dans Photos et l’accès direct à Siri depuis Spotlight.

Mais, la véritable nouveauté réside dans l’analyse documentaire. Lors de la démonstration officielle, Apple a montré un utilisateur sélectionnant plusieurs devis PDF afin de demander à Siri de les comparer automatiquement. L’assistant a alors généré un tableau comparatif synthétique à partir des documents.

Une fonctionnalité qui illustre parfaitement l’évolution de Siri vers un rôle d’assistant professionnel.

Siri devient enfin un outil de productivité

Longtemps considéré comme le maillon faible de l’écosystème Apple, Siri bénéficie de la refonte la plus importante de son histoire avec le lancement de Siri AI. Golden Gate introduit notamment une application Siri dédiée, une meilleure compréhension contextuelle, l’analyse simultanée de plusieurs documents et une intégration native dans Spotlight.

L’objectif est clair : transformer Siri en concurrent crédible face à ChatGPT, Gemini ou Claude.

Apple mise désormais sur une architecture d’intelligence artificielle commune à l’ensemble de ses plateformes, du Mac à l’iPhone en passant par l’iPad.

Visual Intelligence arrive sur Mac

Autre nouveauté importante : Visual Intelligence. Déjà connue dans l’univers mobile, cette technologie débarque désormais sur macOS avec un raccourci clavier dédié.

Elle permet notamment d’analyser des contenus affichés à l’écran, d’extraire automatiquement des informations, de créer des événements calendrier à partir d’une capture d’écran et d’obtenir des renseignements sur des produits visibles dans une page web.

Apple cherche ainsi à intégrer l’IA directement dans le flux de travail quotidien plutôt que de l’enfermer dans une application séparée.

Les raccourcis deviennent conversationnels

L’application Raccourcis évolue également grâce à Apple Intelligence. Les utilisateurs peuvent désormais simplement décrire ce qu’ils souhaitent automatiser. Par exemple : « Préviens mon conjoint lorsque je quitte le bureau et partage mon heure d’arrivée estimée. ». Siri génère alors automatiquement le raccourci correspondant.

Cette approche rapproche fortement macOS des assistants agentiques qui deviennent la nouvelle tendance de l’industrie.

La fin définitive des Mac Intel

Golden Gate marque également un tournant historique. Comme attendu, macOS 27 abandonne officiellement les Mac équipés de processeurs Intel. Apple clôt ainsi une transition initiée en 2020 avec les premières puces Apple Silicon.

Les utilisateurs concernés continueront de recevoir des mises à jour de sécurité pendant trois ans, mais aucune nouvelle fonctionnalité majeure ne sera déployée sur ces machines.

Cette décision permet à Apple d’optimiser davantage ses logiciels autour des capacités spécifiques des puces M-series, notamment dans les domaines de l’intelligence artificielle et du traitement local.

Un macOS plus mature que spectaculaire

Contrairement à certaines mises à jour plus ambitieuses, Golden Gate ne cherche pas à impressionner par une refonte radicale. Apple semble avoir privilégié une stratégie différente : corriger les excès de Tahoe, renforcer l’intégration de l’IA et améliorer les fondations du système.

Ce choix paraît particulièrement pertinent à un moment où l’intelligence artificielle devient le principal terrain de compétition entre les grands acteurs technologiques.

Avec Golden Gate, Apple ne révolutionne pas le Mac. Elle prépare plutôt son avenir. Et pour la première fois depuis longtemps, Siri semble enfin faire partie de la solution plutôt que du problème.