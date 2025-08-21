Accueil » Comment fonctionne Pixelsnap et le Qi2 sur Google Pixel 10 ?

Avec la gamme Pixel 10, Google est le premier constructeur Android à adopter pleinement la norme Qi2. Cette technologie apporte une recharge sans fil plus rapide, plus stable et surtout magnétique. Elle aligne automatiquement le smartphone sur le chargeur, à la manière de MagSafe sur iPhone.

Pour accompagner ce changement, Google lance une gamme d’accessoires baptisée Pixelsnap, conçue pour tirer le meilleur de Qi2 et simplifier l’utilisation quotidienne du Pixel 10.

Le Qi2 est le nouveau standard de recharge sans fil adopté par de nombreux constructeurs.

Magnétisme intégré : le smartphone « s’enclenche » parfaitement sur le chargeur.

Puissance optimisée : jusqu’à 25 W sur Pixel 10 Pro XL, et 15 W sur les autres modèles Pixel 10.

Compatibilité universelle : fonctionne aussi avec les accessoires magnétiques de l’écosystème MagSafe.

Les accessoires Pixelsnap

Google accompagne le lancement de Qi2 avec une gamme d’accessoires dédiés :

Pixelsnap Charger (avec ou sans support) : recharge rapide sans fil, utilisable en mode bureau ou veille.

Pixelsnap Ring Stand : support magnétique fin, parfait pour regarder des vidéos ou passer des appels mains libres.

Pixelsnap Cases : coques officielles compatibles Qi2, qui n’ont pas besoin d’être retirées pour recharger.

Pixel Flex Dual Port 67 W USB-C Fast Charger: chargeur secteur double port, compact et puissant.

Pixelsnap et le quotidien : quels avantages ?

Recharge simplifiée : plus besoin d’ajuster le téléphone à la main, l’aimant le positionne automatiquement.

Moins d’usure : grâce à la compatibilité sans fil et au chargeur filaire 67 W, la batterie est mieux gérée dans le temps.

Polyvalence : du bureau à la maison, les accessoires Pixelsnap couvrent la recharge, la protection et le confort d’utilisation.

MagSafe = Pixelsnap ? Une compatibilité quasi-totale

L’une des forces de Qi2, c’est qu’il repose sur un standard ouvert. Concrètement :

Tous les accessoires MagSafe d’Apple sont compatibles avec Pixelsnap (chargeurs, supports voiture, batteries, porte-cartes, etc.)

d’Apple avec Pixelsnap (chargeurs, supports voiture, batteries, porte-cartes, etc.) Les coques avec aimants intégrés fonctionnent aussi

Vous pouvez mélanger les accessoires Android et Apple… si ça ne vous dérange pas de voir un petit logo  sur votre Pixel

Comment activer et utiliser Qi2 sur Pixel 10 ?

Placez votre Pixel 10 (ou Pro, Pro XL, Pro Fold) sur un chargeur Qi2 compatible. Le magnétisme assure l’alignement parfait. Vérifiez l’icône de recharge rapide à l’écran. Utilisez les coques Pixelsnap officielles pour profiter de la compatibilité totale.

Avec Qi2 et Pixelsnap, Google simplifie la recharge sans fil et renforce son écosystème d’accessoires. Les Pixel 10 profitent ainsi d’une technologie universelle, puissante et pratique, tout en ouvrant la porte à une compatibilité élargie avec des accessoires tiers.

Retrouvez tous les accessoires Pixelsnap sur la boutique Google Store !