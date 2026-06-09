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iOS 27 : Siri s’invite dans l’appareil photo de l’iPhone et transforme la caméra en assistant visuel

iOS 27 : Siri s’invite dans l’appareil photo de l’iPhone et transforme la caméra en assistant visuel

Avec iOS 27, Apple ne veut plus que l’appareil photo serve uniquement à capturer le monde. Grâce au nouveau mode Siri intégré directement dans l’application Appareil photo, l’iPhone devient aussi capable de comprendre ce qu’il voit.

Présenté lors de la WWDC 2026, ce mode transforme Siri en véritable assistant visuel, capable d’analyser une scène, d’identifier des objets et de proposer des actions utiles en temps réel.

Un nouveau mode Siri dans l’application Appareil photo

Le fonctionnement est simple. Dans l’application Appareil photo, Siri apparaît désormais comme un mode à part entière, aux côtés de Photo, Vidéo ou Portrait. Il suffit de le sélectionner, de pointer l’iPhone vers un objet, une scène ou un document, puis d’appuyer sur le déclencheur.

Siri analyse alors ce qui apparaît à l’écran et fournit une réponse contextuelle.

L’utilisateur peut ensuite ouvrir une fiche plus détaillée et poser des questions complémentaires, comme il le ferait avec un assistant conversationnel classique.

Des usages très concrets au quotidien

Apple a montré plusieurs exemples particulièrement parlants. En pointant l’iPhone vers une assiette, Siri peut fournir des informations nutritionnelles. En cadrant une addition au restaurant, l’assistant peut identifier les éléments commandés, aider à répartir le montant entre amis et proposer un règlement via Apple Cash.

L’intérêt est évident : réduire les petites frictions du quotidien en combinant caméra, intelligence artificielle et services Apple.

Une IA visuelle intégrée à l’écosystème Siri

Les images analysées et les conversations associées peuvent être retrouvées dans la nouvelle application Siri. Cela permet de revenir plus tard sur une recherche visuelle, un objet identifié ou une information obtenue depuis la caméra.

Apple transforme ainsi Siri en mémoire visuelle personnelle, capable de relier ce que l’utilisateur voit, demande et sauvegarde.

La confidentialité reste au centre du discours

Apple insiste sur le fait que ces analyses reposent sur ses Foundation Models et sur Private Cloud Compute lorsque davantage de puissance est nécessaire. L’entreprise affirme que les données restent protégées et ne sont utilisées que pour répondre à la demande immédiate de l’utilisateur.

C’est un argument essentiel pour une fonction aussi sensible, puisqu’elle implique l’analyse d’images capturées dans le monde réel.

L’appareil photo devient une interface d’IA

Ce nouveau mode Siri illustre parfaitement la direction prise par Apple avec iOS 27. La caméra n’est plus seulement un outil de capture. Elle devient une interface d’interaction avec l’intelligence artificielle.

Après Google Lens et les fonctions visuelles de Gemini, Apple propose enfin sa propre vision : plus intégrée, plus privée et profondément liée à l’écosystème iPhone.

Si l’expérience tient ses promesses, le mode Siri pourrait devenir l’une des nouveautés les plus utilisées d’iOS 27.