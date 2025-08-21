Accueil » Fitbit et Google lancent un coach de santé personnel basé sur l’IA

Lors de l’événement Made by Google 2025, Google a levé le voile sur une innovation majeure : le Personal Health Coach, une nouvelle fonctionnalité intégrée à l’application Fitbit.

Conçu avec l’IA Gemini, ce coach agit à la fois comme entraîneur sportif, conseiller sommeil et accompagnant bien-être, avec un objectif : vous aider à atteindre vos performances, que ce soit à la salle, au travail ou à la maison.

Disponible dès octobre en aperçu public pour les abonnés Fitbit Premium, ce service inaugure une nouvelle ère de suivi personnalisé.

Un entraînement adapté en temps réel

Le Personal Health Coach propose une approche dynamique et individualisée :

Plans personnalisés basés sur vos objectifs, votre équipement et vos préférences.

Adaptations automatiques selon vos données de sommeil, d’activité ou de récupération.

Check-ins en temps réel : si vous vous blessez ou ressentez une fatigue inhabituelle, il ajuste immédiatement vos recommandations.

Une meilleure compréhension du sommeil

Puisque bien dormir est la clé de la performance, le coach exploite les nouvelles avancées de Fitbit en analyse du sommeil :

Algorithmes avancés pour détecter plus précisément vos cycles et la qualité de votre repos.

Programmes de récupération adaptatifs, par exemple, en ajoutant 30 minutes de sommeil après une séance intense.

Conseils personnalisés pour gérer les décalages horaires, le stress ou des difficultés à s’endormir.

Une vision globale de la santé

Au-delà du sport et du sommeil, le coach adopte une approche holistique :

Intégration des données issues de Fitbit, Pixel Watch, Health Connect et HealthKit.

Réponses personnalisées à vos questions : « Vaut-il mieux dormir une heure de plus ou m’entraîner demain matin ? »

Insights proactifs qui identifient vos tendances et proposent des ajustements pour rester sur la bonne voie.

Une app Fitbit totalement repensée

L’arrivée du Personal Health Coach s’accompagne d’une refonte complète de l’application Fitbit :

Nouveaux tableaux de bord plus lisibles,

Visualisations de données simplifiées,

Mode sombre intégré,

Meilleure synchronisation avec les appareils connectés.

Une IA de confiance et validée par la science

Pour garantir fiabilité et transparence, Google s’appuie sur un conseil consultatif de santé composé d’experts en médecine, IA et sciences comportementales.

Le projet bénéficie aussi du soutien du basketteur Stephen Curry et de son équipe de performance, et s’appuie sur des travaux de recherche publiés dans Nature Medicine.

Prix et disponibilité

Il s’agira d’un déploiement progressif dès octobre 2025 en avant-première. Ce coach de santé sera inclus dans l’abonnement Fitbit Premium (utilisateurs adultes, d’abord aux États-Unis).

Des fonctionnalités évolutives au fil des mises à jour, avec un ajout progressif de nouvelles capacités.

Avec le Personal Health Coach, Fitbit et Google franchissent une étape clé : transformer les données de santé en recommandations actionnables, personnalisées et intelligentes. Un outil pensé non comme un gadget, mais comme un véritable accompagnant quotidien, toujours disponible, toujours adapté.