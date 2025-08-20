Pixel 10 Pro Fold vs Pixel 9 Pro Fold : lequel choisir ?

Un an après le Pixel 9 Pro Fold, Google lance le Pixel 10 Pro Fold. Au-delà du simple rafraîchissement, il s’agit d’une évolution majeure sur plusieurs aspects : design, puissance, IA et photo.

Si vous hésitez entre les deux modèles, voici un comparatif détaillé pour savoir si le passage au Pixel 10 Pro Fold vaut le coup.

Design et durabilité : le Pixel 10 Pro Fold prend l’avantage

Pixel 9 Pro Fold : design élégant, mais une charnière encore épaisse, certification IPX8 (résistant à l’eau, pas à la poussière).

Pixel 10 Pro Fold : nouvelle charnière sans engrenage, plus fine, et surtout certification IP68. C’est le premier pliable Google réellement protégé contre eau et poussière.

Verdict : nette victoire pour le Pixel 10 Pro Fold, plus solide et mieux protégé au quotidien.

Écrans : plus lumineux, plus immersifs

Pixel 9 Pro Fold : écran externe 6,2 pouces (OLED 120 Hz), écran interne 7,6 pouces (OLED LTPO, 120 Hz, 1450 nits max).

Pixel 10 Pro Fold : écran externe 6,4 pouces Super Actua (jusqu’à 3000 nits), écran interne 8 pouces Super Actua Flex Display (120 Hz).

Verdict : le Pixel 10 Pro Fold offre une expérience plus confortable, surtout en extérieur grâce à la luminosité record.

Performances et autonomie : Tensor G5 vs Tensor G4

Pixel 9 Pro Fold : processeur Tensor G4, 12 Go de RAM, autonomie correcte (environ 24h).

Pixel 10 Pro Fold : processeur Tensor G5, 16 Go de RAM, jusqu’à 1 To de stockage, plus de 30h d’autonomie (+ mode Économie extrême : 100h). Recharge sans fil Qi2 incluse.

Verdict : énorme bond en avant avec le Tensor G5 et plus de RAM, idéal pour le multitâche et l’IA embarquée.

Photo : la continuité, mais avec des bonus

Pixel 9 Pro Fold : triple capteur (48 MP grand-angle, 48 MP téléobjectif 5x, 10,8 MP ultra grand-angle), selfies corrects mais sans plus.

Pixel 10 Pro Fold : configuration proche, mais meilleure stabilisation, IA photo boostée (Camera Coach, Auto Best Take, zoom jusqu’à 20x Super Res). Ajout d’Instant View, exclusif au Fold, pour prévisualiser ses clichés en temps réel.

Verdict : l’expérience photo est enrichie, même si la base reste la même. Les fonctionnalités IA font la vraie différence.

IA et fonctionnalités logicielles

Pixel 9 Pro Fold : Gemini présent, mais limité au cloud pour certaines fonctions.

Pixel 10 Pro Fold : Gemini Nano en local, plus réactif et plus respectueux de la vie privée. Nouveautés comme Magic Cue (assistant contextuel), Gemini Live (reconnaissance visuelle en temps réel) et une meilleure gestion du multitâche sur grand écran.

Verdict : le 10 Pro Fold est clairement conçu pour l’ère de l’IA, quand le 9 Pro Fold faisait encore figure de transition.

Pixel 10 Pro Fold vs Pixel 9 Pro Fold : Prix et disponibilité

Pixel 9 Pro Fold : lancé à partir de 1 899 €, aujourd’hui soldé sur certains marchés.

Pixel 10 Pro Fold : prix de départ identique (1 899 €), mais avec 16 Go de RAM, un écran plus grand et une meilleure durabilité.

Le Pixel 10 Pro Fold n’est pas une simple mise à jour. Avec son design plus fin et robuste, ses écrans plus lumineux, son Tensor G5 dopé à l’IA et ses fonctions photo exclusives, il marque une vraie rupture par rapport au Pixel 9 Pro Fold.