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visionOS 27 : Siri AI, fenêtres incurvées et nouvelles expériences immersives pour le Vision Pro

visionOS 27 : Siri AI, fenêtres incurvées et nouvelles expériences immersives pour le Vision Pro

Apple poursuit sa vision de l’informatique spatiale. À l’occasion de la WWDC 2026, la firme de Cupertino a dévoilé visionOS 27, une mise à jour majeure qui rapproche un peu plus le Vision Pro d’un véritable ordinateur du futur.

Au-delà de l’arrivée très attendue de Siri AI et des nouvelles fonctionnalités Apple Intelligence, visionOS 27 introduit plusieurs évolutions pensées spécifiquement pour la réalité mixte : fenêtres incurvées, panoramas immersifs, notifications interactives et performances réseau améliorées.

Si l’iPhone et le Mac ont largement occupé le devant de la scène, cette nouvelle version de visionOS montre qu’Apple continue d’investir massivement dans son écosystème spatial malgré un démarrage commercial plus discret que prévu.

Siri AI débarque enfin dans le Vision Pro

La principale nouveauté de visionOS 27 est sans surprise l’intégration de Siri AI, la nouvelle génération de l’assistant intelligent d’Apple. Contrairement à l’ancien Siri, cette version se veut plus conversationnelle, plus contextuelle et surtout capable de comprendre ce qui entoure l’utilisateur.

Grâce à Visual Intelligence, les propriétaires du Vision Pro pourront interroger Siri sur pratiquement tout ce qui apparaît dans leur environnement physique ou numérique. L’assistant pourra ainsi analyser des objets réels, comprendre le contenu affiché dans des applications ou répondre à des questions liées à ce que l’utilisateur observe directement dans son champ de vision.

Apple promet une expérience plus naturelle, où l’intelligence artificielle devient un véritable compagnon contextuel plutôt qu’un simple assistant vocal.

Fait notable : Siri AI sera disponible dès son lancement dans l’Union européenne sur visionOS, contrairement aux versions iPhone et iPad qui subiront encore certaines restrictions réglementaires.

Les panoramas deviennent de véritables environnements immersifs

Apple exploite également davantage les capacités visuelles du Vision Pro. Avec visionOS 27, les photos panoramiques capturées par l’utilisateur peuvent désormais être transformées en scènes immersives complètes. Les images ne restent plus de simples souvenirs affichés sur un écran virtuel : elles deviennent des espaces dans lesquels l’utilisateur peut littéralement s’immerger.

Cette évolution s’inscrit dans la stratégie d’Apple visant à transformer les contenus personnels en expériences spatiales capables de renforcer l’attachement émotionnel à la plateforme.

Des fenêtres incurvées pour mieux exploiter l’espace virtuel

Apple introduit également l’une des nouveautés les plus intéressantes de cette version : les fenêtres incurvées. Inspirées des moniteurs ultra-larges courbés utilisés dans les environnements professionnels, ces nouvelles interfaces permettent de rapprocher visuellement les bords du contenu vers l’utilisateur sans réduire la surface d’affichage.

L’objectif est simple : améliorer le confort visuel tout en augmentant la sensation d’immersion. Les premières applications compatibles seront : Safari, Freeform et Apple TV Multiview.

Cette fonctionnalité illustre parfaitement l’un des avantages uniques de l’informatique spatiale : s’affranchir totalement des contraintes physiques imposées par les écrans traditionnels.

Un Centre de contrôle repensé

visionOS 27 apporte également une refonte du Control Center. Apple adopte désormais une structure divisée en trois zones distinctes :

Notifications et lecture multimédia Contrôles système principaux Environnements immersifs

Cette nouvelle organisation vise à simplifier l’accès aux fonctions essentielles tout en réduisant les interactions inutiles dans un espace tridimensionnel.

Les notifications deviennent interactives par le regard

L’une des fonctionnalités les plus naturelles de visionOS 27 concerne les notifications. Désormais, lorsqu’une alerte apparaît dans l’environnement virtuel, il suffit de la regarder pour l’agrandir automatiquement.

Cette interaction basée uniquement sur le regard s’inscrit dans la philosophie d’Apple consistant à réduire les gestes et à rendre les interfaces plus intuitives.

À terme, ce type d’interaction pourrait devenir un élément central de la navigation dans les futurs appareils de réalité mixte.

Des performances réseau en forte hausse

Apple annonce également une amélioration importante de la connectivité. Le Vision Pro pourra désormais se connecter à des réseaux Wi-Fi jusqu’à trois fois plus rapidement selon la société.

Même si Apple n’a pas détaillé précisément les optimisations techniques derrière cette promesse, cette amélioration pourrait bénéficier aux expériences de streaming spatial, aux applications collaboratives et aux contenus immersifs de grande taille.

Plus de personnalisation avec les nouveaux widgets

Les widgets spatiaux gagnent eux aussi en flexibilité. Apple introduit un nouveau format « extra-small » qui permet d’ajouter davantage d’éléments dans l’espace virtuel sans encombrer l’environnement.

Depuis visionOS 26, les widgets peuvent rester ancrés dans des endroits précis du monde réel. Cette nouvelle taille devrait encourager davantage de scénarios de personnalisation, notamment dans les espaces de travail virtuels.a

Une mise à jour qui confirme la stratégie long terme d’Apple

Contrairement aux mises à jour spectaculaires qui visent à impressionner immédiatement, visionOS 27 ressemble davantage à une étape de maturation. Apple améliore progressivement l’expérience utilisateur, affine les interactions spatiales et ajoute les briques technologiques nécessaires à l’intégration profonde de l’intelligence artificielle.

L’arrivée de Siri AI, les fenêtres incurvées et les environnements immersifs montrent que la firme ne considère pas le Vision Pro comme un simple casque de réalité mixte, mais comme une nouvelle plateforme informatique destinée à évoluer pendant la prochaine décennie.

Si le marché de la réalité mixte reste encore naissant, visionOS 27 illustre une chose : Apple continue de construire patiemment les fondations de son futur écosystème spatial.