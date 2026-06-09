Deux ans après des débuts hésitants dans la course à l’intelligence artificielle, Apple tente enfin de reprendre l’initiative. Lors de la WWDC 2026, la firme de Cupertino a dévoilé la plus importante évolution d’Apple Intelligence depuis son lancement, avec un Siri entièrement repensé, de nouveaux outils créatifs dopés à l’IA et une intégration beaucoup plus profonde de l’intelligence artificielle dans l’ensemble de son écosystème.

Au cœur de cette transformation se trouve un partenariat stratégique inattendu avec Google, dont les modèles Gemini participent désormais à la nouvelle génération des Foundation Models d’Apple.

Apple Intelligence s’appuie désormais sur Gemini

Apple a confirmé que la prochaine génération d’Apple Intelligence repose sur de nouveaux Foundation Models développés en collaboration avec Google et sa famille de modèles Gemini.

Ces modèles fonctionnent aussi bien directement sur les appareils compatibles que via l’infrastructure Private Cloud Compute lorsque davantage de puissance est nécessaire. Apple continue ainsi de défendre son approche centrée sur la confidentialité, en affirmant que les données personnelles des utilisateurs restent protégées même lorsque certaines tâches nécessitent un traitement dans le cloud.

Cette annonce marque un tournant stratégique majeur pour l’entreprise. Longtemps réticente à s’appuyer sur des partenaires externes pour ses technologies fondamentales, Apple reconnaît désormais implicitement que la bataille de l’IA nécessite une approche plus ouverte.

Siri AI : la plus grande transformation de Siri depuis son lancement

La vedette incontestée de cette WWDC 2026 est sans surprise Siri AI. Apple décrit cette nouvelle version comme plus personnelle, plus intelligente, plus compétente et surtout beaucoup plus conversationnelle que le Siri que les utilisateurs connaissent depuis plus d’une décennie.

Le changement le plus visible est l’arrivée d’une application Siri dédiée sur iPhone, iPad, Mac et Vision Pro. À l’image de ChatGPT, Gemini ou Claude, cette application conserve l’historique des conversations et synchronise les échanges via iCloud.

Mais, la véritable évolution se situe dans les capacités du nouvel assistant.

Siri AI peut désormais :

comprendre le contenu affiché à l’écran

analyser le contexte personnel de l’utilisateur

rechercher des informations dans plusieurs applications

exécuter des actions complexes entre différentes apps

récupérer des informations actualisées sur le web

interagir de manière beaucoup plus naturelle au fil d’une conversation

Apple cherche clairement à faire de Siri un véritable assistant personnel intelligent plutôt qu’un simple système de commandes vocales.

Les Photos entrent dans l’ère de l’édition générative

L’application Photos reçoit également l’une des plus importantes mises à jour de son histoire.

Trois nouveaux outils IA font leur apparition :

Spatial Reframing : Cette fonctionnalité permet de modifier le point de vue d’une photo après sa capture. Grâce à l’IA, l’utilisateur peut repositionner virtuellement la caméra et explorer de nouveaux cadrages à partir de l’image originale.

Extend : L’outil Extend permet d’agrandir une image au-delà de ses limites initiales. Il devient possible d’ajouter de l’espace autour d’un sujet, corriger un horizon mal aligné ou adapter une photo à un nouveau format sans recadrage destructif.

Clean Up nouvelle génération : Le célèbre outil de suppression d’éléments indésirables bénéficie désormais d’algorithmes plus avancés capables de recréer les zones supprimées avec davantage de réalisme, même dans les scènes complexes.

Toutes les images modifiées par Apple Intelligence intégreront automatiquement un filigrane invisible SynthID afin d’indiquer qu’elles ont été générées ou modifiées par IA.

Safari devient un navigateur dopé à l’intelligence artificielle

Apple apporte également plusieurs nouveautés particulièrement pratiques à Safari. Le navigateur est désormais capable d’organiser automatiquement les onglets ouverts en groupes thématiques. Un voyage, un projet professionnel ou une recherche produit peuvent ainsi être regroupés sans intervention manuelle.

La nouvelle fonction « Notify Me » permet quant à elle de surveiller automatiquement une page web. L’utilisateur peut demander à Safari de suivre une baisse de prix, un retour en stock ou l’ouverture d’une réservation, puis recevoir une notification lorsque le changement se produit.

Apple ajoute également un système de mise à jour automatique des mots de passe. Lorsqu’un compte utilise un mot de passe faible ou compromis, Safari peut désormais naviguer automatiquement sur le site concerné, générer un nouveau mot de passe sécurisé et effectuer la modification à la place de l’utilisateur.

Enfin, la fonction « Describe an Extension » permet de créer des extensions Safari simplement en les décrivant en langage naturel.

Image Playground franchit une nouvelle étape

Longtemps considéré comme l’un des outils IA les plus limités de l’écosystème Apple, Image Playground bénéficie d’une refonte majeure. Grâce aux nouveaux modèles hébergés sur Private Cloud Compute, il devient désormais capable de générer :

des images photoréalistes

des illustrations personnalisées

des visuels marketing

des affiches

des bannières web

L’utilisateur peut également modifier une image en décrivant les changements souhaités ou en sélectionnant directement des éléments à déplacer ou redimensionner.

Comme pour les outils Photos, toutes les créations intègrent un marquage SynthID invisible.

Messages, Mail et Calendrier deviennent plus intelligents

Apple Intelligence s’invite également dans les outils de productivité quotidiens. Dans Messages, l’IA propose désormais des réponses contextuelles plus pertinentes et facilite la recherche de photos grâce à des descriptions en langage naturel.

Mail profite de réponses intelligentes capables de reproduire le style d’écriture de l’utilisateur tout en interagissant avec des applications tierces.

Le calendrier devient également conversationnel. Il suffit désormais de décrire un rendez-vous pour qu’Apple Intelligence identifie automatiquement les participants, les lieux et génère un intitulé pertinent.

Les raccourcis deviennent accessibles à tous

L’application Raccourcis reçoit l’une des évolutions les plus attendues. Au lieu de construire manuellement des automatisations complexes, les utilisateurs peuvent simplement décrire ce qu’ils souhaitent accomplir.

Apple Intelligence génère alors automatiquement l’ensemble des actions nécessaires. Une demande comme « Préviens mon conjoint quand je quitte le bureau avec mon heure d’arrivée estimée » suffit désormais pour créer une automatisation complète reliant localisation, Plans et Messages.

Une vision plus mature de l’intelligence artificielle

Avec cette WWDC 2026, Apple semble enfin avoir trouvé sa propre approche de l’IA. Plutôt que de multiplier les démonstrations spectaculaires ou les agents autonomes à tout prix, la société concentre ses efforts sur des usages concrets : organiser des onglets, améliorer des photos, automatiser des tâches répétitives ou simplifier les interactions quotidiennes.

Cette philosophie ne permettra peut-être pas à Apple de rattraper immédiatement Google, OpenAI ou Anthropic sur le terrain des modèles les plus avancés. En revanche, elle pourrait rendre l’intelligence artificielle beaucoup plus utile pour des centaines de millions d’utilisateurs.

Après plusieurs années de retard, Apple semble enfin prête à transformer l’IA en fonctionnalité grand public plutôt qu’en simple argument marketing.