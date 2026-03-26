Apple Intelligence est le système d’intelligence personnelle d’Apple, annoncé à la WWDC 2024 et déployé progressivement depuis iOS 18.1. En 2026, Apple Intelligence continue son déploiement avec de nouvelles fonctionnalités, un partenariat majeur avec Google pour propulser Siri via Gemini, et une refonte complète de Siri attendue avec iOS 27.

Qu’est-ce qu’Apple Intelligence ?

Apple Intelligence n’est pas un chatbot — c’est un système d’IA personnelle intégré dans iOS, iPadOS et macOS. Il exploite les puces Apple Silicon (A17 Pro, M1 et versions ultérieures) pour faire tourner des modèles IA directement sur l’appareil, garantissant la confidentialité des données via son architecture Private Cloud Compute.

Contrairement à ChatGPT ou Gemini qui sont des services cloud, la majorité des traitements Apple Intelligence s’effectuent sur l’appareil lui-même, sans envoyer vos données personnelles à des serveurs externes.

En effet, au cœur d’Apple Intelligence se trouve un engagement profond en faveur de la protection de la vie privée et de la sécurité. En traitant la plupart de vos données sur l’appareil, elle minimise la nécessité d’envoyer des informations sensibles à des serveurs externes, ce qui permet de conserver vos données personnelles en toute sécurité. Dans les cas où le traitement en cloud est nécessaire, Apple Intelligence utilise des serveurs privés et hautement sécurisés pour préserver l’intégrité de vos données.

La transparence est primordiale, et le système demandera toujours votre consentement explicite avant de partager des informations avec ChatGPT, ce qui vous permet de garder le contrôle sur l’utilisation de vos données.

Appareils compatibles

iPhone 15 Pro et Pro Max

iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max

iPad mini (A17 Pro) et iPad avec puce M1 ou ultérieure

Mac avec puce M1 ou ultérieure

Nécessite iOS 18.1 / iPadOS 18.1 / macOS Sequoia 15.1 minimum

Avec iOS 26, iPadOS 26 et macOS Tahoe 26 : fonctionnalités étendues

Fonctionnalités Apple Intelligence en 2026

Outils d’écriture

Rédaction et révision : reformulation, correction, changement de ton dans n’importe quelle application

: reformulation, correction, changement de ton dans n’importe quelle application Résumé : synthèse automatique d’emails, messages, notes et articles

: synthèse automatique d’emails, messages, notes et articles Réponses intelligentes : suggestions de réponses contextuelles dans Mail et Messages

Siri amélioré

Connaissance produit étendue : Siri répond à des milliers de questions sur les fonctionnalités iOS

Compréhension contextuelle : Siri comprend les demandes même mal formulées

Actions inter-applications : “Envoie le brouillon d’email à Paul” sans préciser l’application

Type to Siri : saisie textuelle disponible n’importe où, n’importe quand

Intégration ChatGPT : Siri peut déléguer à ChatGPT pour les requêtes complexes

Génération d’images

Image Playground : création d’illustrations en 3 styles (animation, illustré, esquisse)

: création d’illustrations en 3 styles (animation, illustré, esquisse) Image Wand : transformation d’esquisses en illustrations dans Notes

: transformation d’esquisses en illustrations dans Notes Genmoji : création d’emojis personnalisés à partir de descriptions textuelles

Intelligence visuelle

Correction photo : suppression d’objets indésirables dans les photos

: suppression d’objets indésirables dans les photos Reconnaissance contextuelle : identification d’objets, plantes, animaux via l’appareil photo

Traduction Live

Traduction en temps réel dans Messages, FaceTime et les appels téléphoniques

Compatible avec les AirPods Pro 3 et AirPods 4 pour la traduction audio

Disponible en français, anglais, espagnol, allemand, italien, japonais, coréen et plus

Le partenariat Apple-Google : Gemini dans Siri (2026)

Le 12 janvier 2026, Apple et Google ont annoncé un partenariat multi-années : les prochains modèles fondamentaux d’Apple seront basés sur la technologie Gemini de Google. Ce partenariat est destiné à alimenter une version nettement plus capable de Siri.

Apple avait d’abord ciblé iOS 26.4 pour les premiers apports Gemini, mais l’intégration a pris plus de temps que prévu. La refonte complète de Siri — avec une application dédiée, une nouvelle interface et une capacité d’agent IA transversal — est désormais attendue avec iOS 27 en septembre 2026.

Le nouveau Siri attendu avec iOS 27

Selon les rumeurs, iOS 27 introduira une refonte majeure de Siri :

Application Siri dédiée avec historique des conversations

Fonctionnalité “Ask Siri” : agent IA transversal dans toutes les applications

Accès aux données personnelles (calendrier, messages) pour des réponses contextuelles

Remplacement potentiel de Spotlight par Siri

Recherche web IA avec résumés et sources, concurrent de Perplexity et Gemini

Nouveau design avec intégration dans la Dynamic Island

Disponibilité en France

Apple Intelligence est disponible en France depuis iOS 18.4 (printemps 2025) en français. Les retards réglementaires liés à l’UE (DMA, RGPD) ont décalé le déploiement de plusieurs mois par rapport aux États-Unis. En 2026, toutes les fonctionnalités annoncées pour iOS 18 sont disponibles dans l’UE.

Conclusion

Apple Intelligence en 2026 est encore en construction, avec ses fonctionnalités les plus ambitieuses — un Siri vraiment intelligent alimenté par Gemini — attendues pour iOS 27 en septembre. Apple joue la carte de la confidentialité et de l’intégration profonde dans l’écosystème, avec un traitement on-device qui le distingue de tous ses concurrents.

Le retard accumulé par rapport à Google et OpenAI est réel, mais la refonte de Siri attendue pourrait changer la donne.