Accueil » Gemini Live : assistant visuel, vocal et intelligent débarque sur Pixel 10

À l’occasion du lancement des Pixel 10, Google a annoncé une mise à jour majeure de Gemini Live, sa version la plus évoluée de l’assistant vocal. L’IA devient plus visuellement contextuelle, expressive, et étroitement intégrée aux apps Google.

Une évolution majeure qui transforme la façon dont les utilisateurs interagissent avec leur smartphone.

1. Interaction visuelle en temps réel avec la caméra

Gemini Live pourra désormais mettre en évidence des objets directement sur l’écran lorsqu’on partage la caméra.

Exemples :

Compare deux paires de baskets et Gemini t’indique celle qui se marie le mieux avec ta tenue.

Pointe la caméra sur une boîte à outils, et l’IA t’indique l’outil exact à utiliser.

Disponibilité :

Dès le 28 août sur les Pixel 10

Arrivée progressive sur les autres appareils Android, puis iOS « dans les semaines suivantes ».

2. Intégration plus poussée avec les applications Google

Jusqu’ici limité à Google Agenda, Keep et Tasks, Gemini Live va bientôt s’étendre à : Messages, Téléphone, Horloge et Google Maps.

Cas d’usage concret : en pleine navigation, tu peux dire « Envoie un message à Alex pour dire que je suis en retard de 10 minutes » — sans quitter Maps. Gemini s’en charge.

3. Une voix plus naturelle et expressive

Un nouveau modèle vocal va permettre des interactions bien plus réalistes :

Variation d’intonation, de rythme et de tonalité

Tonalité apaisée pour les sujets sensibles

Narration avec voix de personnage : par ex. en mode « Jules César » ou conte dramatique

Tu pourras même choisir la vitesse d’élocution : lente pour mieux comprendre, rapide pour gagner du temps.

4. Édition photo conversationnelle dans Google Photos

Un tout nouvel éditeur propulsé par Gemini arrive dans Google Photos.

Tu pourras simplement dire :

« Enlève les voitures en arrière-plan »

« Ajoute un chapeau de fête »

« Améliore la photo »

« Rends le ciel plus lumineux »

Gemini comprendra les requêtes et te proposera des suivis contextuels, sans que tu aies besoin de toucher aux outils ou aux curseurs.

5. Transparence avec C2PA et SynthID

Google introduit les balises de vérification de contenu C2PA dans l’application photo du Pixel 10 :

Permet de savoir si une image a été modifiée par l’IA

Donne des infos sur la méthode de capture ou d’édition

Fonctionne avec ou sans IA

Cette fonctionnalité complète IPTC Metadata et SynthID, pour une traçabilité complète des images générées ou retouchées.

Disponibilité :

Pixel 10 d’abord, puis déploiement progressif Android/iOS.

Gemini Live devient un véritable assistant multimodal

Avec ces nouveautés, Google rapproche Gemini Live d’un assistant personnel complet, capable de voir, parler, comprendre le contexte et modifier tes contenus à la volée. L’écosystème Google en tire parti à tous les niveaux : Pixel, Photos, Maps, Messages, etc.