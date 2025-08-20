Pixel Watch 4 vs Pixel Watch 3 : quelles différences, laquelle choisir ?

Un an après la sortie de la Pixel Watch 3, Google dévoile la Pixel Watch 4 lors du Made by Google 2025. Avec son nouvel écran Actua 360, une autonomie renforcée et des innovations inédites comme le SOS satellite ou l’IA Gemini toujours plus intégrée, cette nouvelle génération marque un tournant.

Mais la Pixel Watch 4 vraiment le coup face à la Pixel Watch 3, toujours disponible et souvent en promotion ? Voici un comparatif pour vous aider à choisir.

Pixel Watch 4 vs Pixel Watch 3 : design & caractéristiques

Design et écran : Un bond visuel

La Pixel Watch 3 avait déjà amélioré les bordures et la luminosité, mais la Pixel Watch 4 franchit un cap.

Pixel Watch 3 : écran AMOLED classique, luminosité jusqu’à 2000 nits, bords encore marqués.

Pixel Watch 4 : écran Actua 360, bombé et immersif, avec 10 % de surface active en plus, des bordures 16 % plus fines et une luminosité record de 3000 nits.

Verdict : En clair, la Pixel Watch 4 offre une expérience plus fluide, plus lisible en extérieur, et un design plus premium avec un verre Corning Gorilla Glass 5 et un boîtier en aluminium 100 % recyclé.

Performance et autonomie : plus puissante et plus endurante

C’est sur ce point que la différence est la plus nette.

Pixel Watch 3 : Snapdragon W5 Gen 1, autonomie d’environ 24 à 30 h selon l’usage, recharge 50 % en 30 minutes.

Pixel Watch 4 : Snapdragon W5 Gen 2 et co-processeur IA dédié, autonomie portée à 30 h (41 mm) et 40 h (45 mm), avec un mode économie jusqu’à 3 jours. La recharge est 25 % plus rapide : 50 % en 15 minutes.

Verdict : La Pixel Watch 4 est clairement pensée pour tenir la distance, même avec des usages intensifs (GPS, sport, IA).

Santé et sport : plus précis, plus intelligent

Les deux montres s’appuient sur la plateforme Fitbit, mais la Pixel Watch 4 enrichit le suivi.

Pixel Watch 3 : suivi du rythme cardiaque, ECG, gestion du stress (cEDA), suivi du sommeil, 40 modes d’entraînement.

Pixel Watch 4 : ajoute un capteur de température cutanée, une précision accrue de 18 % sur le suivi du sommeil, plus de 50 modes sportifs (dont pickleball et basketball), un GPS double fréquence pour une localisation ultra-fiable, et un coach de santé IA basé sur Gemini qui fournit des recommandations personnalisées.

Sécurité : un atout décisif

La Pixel Watch 3 avait inauguré la détection de perte de pouls et des alertes SOS classiques. La Pixel Watch 4 va plus loin.

Pixel Watch 3 : SOS via réseau mobile, détection de chute et d’accident, partage de position.

Pixel Watch 4 : première montre au monde avec communication par satellite, permettant d’appeler les secours même sans réseau mobile ou Wi-Fi. Elle conserve aussi la détection de pouls, la détection de chute et le partage d’urgence.

IA et écosystème Google

Les deux montres profitent de l’écosystème Google, mais la Pixel Watch 4 mise tout sur l’IA.

Pixel Watch 3 : Google Assistant, Wallet, Maps hors ligne, contrôle caméra et domotique.

Pixel Watch 4 : Gemini intégré, accessible en levant simplement le poignet (“Raise to Talk”), smart replies plus intelligents, meilleure intégration avec Gmail, Calendar et Google Home.

Pixel Watch 4 vs Pixel Watch 3 : Prix et disponibilité

Pixel Watch 3 (2024) : encore disponible, souvent en promotion autour de 250–300 €.

Pixel Watch 4 (2025) : lancement au même prix officiel que la 3 : 399 euros (Wi-Fi) / 449 euros (LTE) en 41 mm, et 499 euros (Wi-Fi) / 549 euros (LTE) en 45 mm.

Verdict : laquelle choisir ?

Vous avez déjà une Pixel Watch 3 : la mise à jour vaut surtout le coup si vous cherchez plus d’autonomie, le SOS satellite, ou si vous voulez profiter à fond de l’IA Gemini et du coach santé.

Vous venez d’une Pixel Watch 2 ou d’une autre marque : la Pixel Watch 4 est clairement le meilleur choix. Elle offre des avancées significatives en matière de santé, de sécurité et d’expérience utilisateur.

Budget serré : la Pixel Watch 3 reste une excellente montre, mais elle sera vite dépassée face aux nouvelles fonctionnalités de la 4.

En résumé, la Pixel Watch 4 est une évolution majeure, surtout pour ceux qui veulent le meilleur de l’IA et de la santé connectée au poignet.