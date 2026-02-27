Accueil » Android + Gemini 3 : tâches automatiques, recherche visuelle avancée et détection d’arnaques sur les Galaxy S26 et Pixel 10

Android + Gemini 3 : tâches automatiques, recherche visuelle avancée et détection d’arnaques sur les Galaxy S26 et Pixel 10

Avec la nouvelle génération Galaxy S26 et les Pixel 10, Google et Samsung ne se contentent plus d’ajouter des fonctions IA. Ils changent la posture d’Android : l’assistant devient opérationnel, capable d’exécuter, d’analyser et de protéger — le tout en grande partie en local grâce aux modèles Gemini 3.

Gemini gère désormais les tâches complexes en arrière-plan

La nouveauté la plus structurante est la gestion des tâches multi-étapes. Un appui long sur le bouton latéral (ou power), une commande naturelle — et Gemini peut :

Réserver un trajet

Recommander un plat habituel

Construire un panier de courses

Interagir avec des apps compatibles

Le système fonctionne dans une fenêtre virtuelle sécurisée, ce qui permet à l’utilisateur de continuer à utiliser son smartphone pendant l’exécution.

Les trois piliers de sécurité mis en avant :

Contrôle : rien ne démarre sans commande explicite ; la tâche s’arrête automatiquement une fois terminée.

Transparence : progression visible via notifications, avec possibilité d’interrompre.

Accès limité : Gemini n’interagit qu’avec l’application nécessaire à la tâche — pas l’ensemble du téléphone.

Ce positionnement est stratégique : Google tente de rassurer sur l’automatisation sans donner l’impression d’un agent omniscient.

Entourer pour chercher devient réellement contextuel

La recherche visuelle évolue fortement. Au lieu d’encercler un seul objet, Entourer pour chercher reconnaît désormais plusieurs éléments dans une même image. Concrètement :

Analyse d’un outfit complet (vêtements + accessoires)

Déconstruction d’un aménagement intérieur

Identification simultanée de plusieurs objets

Gemini 3 utilise une approche en plusieurs étapes : recadrage automatique, planification, recherche croisée, consolidation des résultats.

Nouveauté marquante : le « Essayez-le » virtuel

Sur les Galaxy S26 et Pixel 10, certaines recherches permettent désormais un essayage virtuel directement depuis Entourer pour chercher — une bascule claire vers le commerce intégré. La recherche devient actionnable, pas seulement informative.

Détection d’arnaques 100 % locale

La sécurité gagne aussi en sophistication. Sur les Galaxy S26, l’application Téléphone intègre une Détection des arnaques sur le dispositif alimentée par Gemini :

Analyse des schémas conversationnels suspects

Alertes audio et haptiques en temps réel

Exclusion automatique des contacts enregistrés

Aucun envoi d’audio vers le cloud

Le message est limpide : l’IA ne sert pas seulement à produire du contenu, mais à protéger l’utilisateur en direct.

Disponibilité

Les tâches multi-étapes Gemini (bêta) : Galaxy S26, Pixel 10 et Pixel 10 Pro aux États-Unis et en Corée, apps sélectionnées (livraison, courses, VTC).

Entourer pour chercher amélioré : Galaxy S26 et Pixel 10, extension prévue à d’autres appareils Android.

Détection des arnaques sur le dispositif : actif sur la série Galaxy S26 au lancement.

Android passe de l’assistance à l’automatisation

Ce lancement marque une évolution importante. En effet, l’IA devient invisible mais structurelle puisqu’elle agit en arrière-plan au lieu de monopoliser l’écran. En outre, la recherche visuelle devient transactionnelle, et la sécurité devient un argument marketing central : le « on-device » n’est plus un détail technique, mais un pilier de confiance.

Face à Apple Intelligence et aux initiatives Copilot de Microsoft, Google choisit une approche pragmatique : moins de promesses spectaculaires, plus d’automatisation concrète.

La vraie question n’est plus « est-ce que l’IA peut le faire ? » Mais « à quel point le téléphone peut agir pour vous sans vous faire perdre le contrôle ? ». Et avec Gemini 3, Android semble décidé à pousser cette frontière un peu plus loin.