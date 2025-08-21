fermer
Made by Google 2025 : un keynote façon talk-show… et quelques tacles bien placés à Apple
Hier soir, Google a conclu son événement Made by Google 2025 dans une ambiance pour le moins inédite. Oui, vous ne rêvez pas : c’était presque un épisode de The Tonight Show avec Jimmy Fallon aux commandes.

Entre humour, improvisation, et moments tech, Google a non seulement présenté la gamme Pixel 10, mais a aussi profité du show pour glisser quelques punchlines bien senties à l’adresse d’Apple.

« Personal Intelligence » : la vraie différence entre Pixel et iPhone ?

Sur scène, Rick Osterloh, SVP de Google en charge des plateformes et appareils, a résumé ce qui, selon lui, différencie fondamentalement les Pixel des iPhone. Son mot-clé ? Personal Intelligence. “L’idée, c’est que l’IA devienne proactive. Que votre téléphone sache ce que vous voulez faire avant même que vous le demandiez », a-t-il déclaré.

C’est là que Gemini entre en scène — la brique AI ultra-présente dans les Pixel 10. Une vision qui s’oppose clairement à celle d’Apple, dont le fameux « Siri personnel » a été repoussé à… 2026.

Osterloh n’a d’ailleurs pas hésité à envoyer une pique directe : « Il y a eu beaucoup de hype sur l’IA. Et franchement, aussi beaucoup de promesses non tenues ». Coucou Siri.

Keynote en direct vs Keynote préenregistrée : Google s’attaque au format Apple

Autre moment croustillant : lorsque Fallon et Osterloh échangent sur le fait que l’événement est diffusé en direct. Petit rappel : depuis 2020, Apple a abandonné les keynotes live pour des vidéos préenregistrées ultra léchées, mais parfois critiquées comme trop « lisses » et scénarisées.

Osterloh : « Un lancement en live, c’est un game-changer ».

Le sous-texte ? Apple fait de la télévision. Google fait du direct, de l’humain, de l’interaction. En clair : nous, on prend des risques.

iOS, toujours ce bon vieux « jardin clos »

Sur scène également, Adrienne Lofton, VP Marketing chez Google, a pointé ce qui empêche — selon elle — les utilisateurs d’aimer vraiment leur téléphone. Elle cite des problèmes classiques : distraction, perte de temps, manque de contrôle… Mais ajoute : « Et puis, ils sont souvent trop fermés. Des jardin clos ».

Même si elle ne mentionne pas directement l’iPhone, tout le monde a compris. iOS est souvent critiqué pour son écosystème verrouillé, limitant la personnalisation, le sideloading, ou les interactions inter-apps — à l’opposé de la philosophie Android, plus ouverte.

Made by Google 2025 : Google frappe, Apple ripostera ?

Cette keynote Made by Google 2025 était clairement un manifeste en faveur d’un futur piloté par l’IA — proactive, contextuelle, intégrée. Et au passage, Google en a profité pour :

  • Défendre ses valeurs : ouverture, personnalisation, intelligence embarquée
  • Taper (gentiment) sur Apple : ses keynotes figées, son IA retardée, et son écosystème verrouillé

Apple tiendra son propre événement dès le mois prochain. Pas impossible qu’on ait droit à une riposte en bonne et due forme de la part des équipes de Cupertino.

