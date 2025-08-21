Accueil » Pixel Journal : le journal intime intelligent et local signé Google (exclusif aux Pixel 10)

À l’occasion de l’événement Made by Google 2025, Google n’a pas seulement dévoilé ses nouveaux Pixel 10, Pixel 10 Pro XL et Pixel 10 Pro Fold. La firme de Mountain View a aussi introduit une nouvelle application exclusive : Pixel Journal, un journal personnel intelligent, propulsé par l’IA… mais 100 % privé.

Pixel Journal : un journal IA… mais sans cloud

Alors que Apple a lancé son propre journal en 2023 avec iOS 17, Google choisit une approche radicalement différente : tout le traitement est fait en local, sur le smartphone, grâce aux modèles Gemini Nano intégrés à la puce Tensor G5.

À retenir :

Aucune donnée envoyée dans le cloud

Traitement, analyse et suggestions entièrement hors ligne

Journal verrouillable par code PIN

C’est un véritable journal intime numérique, qui respecte votre vie privée, à l’opposé des tendances actuelles d’exploitation des données personnelles.

Principales fonctionnalités de Pixel Journal :

Écriture libre avec reconnaissance d’habitudes

Suggestions personnalisées (mémoires, émotions, objectifs)

Ajout de photos, lieux, activités, humeurs

Statistiques intelligentes : fréquence d’écriture, nombre d’entrées, mots/mois, etc.

Mode verrouillage pour empêcher les accès non autorisés

Le tout dans une interface fluide et épurée, parfaitement intégrée à l’ADN Pixel.

Exclusif aux Pixel 10 pour le moment… mais pas pour toujours ?

Pixel Journal est actuellement réservé aux Pixel 10, 10 Pro, 10 Pro XL et Pixel Fold, et uniquement disponible en anglais. Toutefois, étant donné que l’IA est traitée localement, les anciens modèles Pixel pourraient théoriquement le supporter, surtout ceux équipés du Tensor G3 ou G2.

Certains développeurs avancent même qu’un portage (sideloading) serait envisageable, à condition d’utiliser une version compatible du modèle Gemini.

Un journal numérique privé et intelligent : utile ou gadget ?

Entre bien-être mental, productivité et journalisation émotionnelle, Pixel Journal s’inscrit dans la tendance du quantified self. Grâce à l’IA embarquée, il offre une expérience plus enrichie qu’un simple carnet numérique.

L’approche de Google est claire : mettre la technologie au service de la réflexion personnelle, sans intrusion dans votre intimité.