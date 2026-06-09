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Safari devient plus intelligent avec iOS 27 : Apple mise sur une IA discrète mais réellement utile

Safari devient plus intelligent avec iOS 27 : Apple mise sur une IA discrète mais réellement utile

Alors que de nombreux acteurs de la tech rivalisent de démonstrations spectaculaires autour de l’intelligence artificielle, Apple adopte une approche différente avec Safari. Lors de la WWDC 2026, la firme de Cupertino a dévoilé plusieurs fonctionnalités Apple Intelligence destinées à simplifier des tâches que des millions d’utilisateurs effectuent chaque jour sans réellement les apprécier.

Organisation automatique des onglets, surveillance intelligente de pages web, création d’extensions en langage naturel ou encore mise à jour automatique des mots de passe : Safari se transforme progressivement en assistant personnel de navigation.

Une gestion automatique des onglets pour lutter contre le chaos numérique

Qui n’a jamais accumulé plusieurs dizaines d’onglets ouverts en se promettant de les consulter plus tard ?

Avec iOS 27, Safari utilise désormais Apple Intelligence pour analyser le contenu des pages ouvertes et les regrouper automatiquement par thématique.

Le navigateur identifie les liens entre différents sites, produits ou sujets de recherche afin de créer des groupes cohérents sans intervention de l’utilisateur. Plus intéressant encore, Safari peut continuer à enrichir ces groupes au fil de la navigation en ajoutant automatiquement les nouveaux onglets pertinents.

Cette fonctionnalité pourrait particulièrement séduire les utilisateurs qui jonglent quotidiennement entre veille professionnelle, achats en ligne, voyages ou projets personnels.

« Notify Me » : Safari surveille les pages à votre place

Apple introduit également une fonction baptisée « Notify Me », pensée pour éliminer l’un des réflexes les plus frustrants du web moderne : l’actualisation répétée d’une page.

Qu’il s’agisse d’attendre l’ouverture d’une billetterie, le retour en stock d’un produit ou la disponibilité d’une inscription, l’utilisateur peut désormais simplement décrire ce qu’il attend en langage naturel.

Safari surveille alors la page en arrière-plan et envoie une notification dès que la condition demandée est remplie.

L’idée semble simple, mais elle répond à un usage extrêmement courant sur Internet, notamment dans le commerce en ligne et les événements à forte demande.

Créer des extensions Safari sans écrire une seule ligne de code

L’une des annonces les plus surprenantes concerne la création d’extensions personnalisées. Grâce à une nouvelle fonction baptisée « Describe an Extension », les utilisateurs pourront décrire ce qu’ils souhaitent ajouter à Safari, puis laisser Apple Intelligence générer automatiquement l’extension correspondante.

Apple a illustré cette capacité avec un exemple permettant d’ajouter un système de notation personnalisé sur des sites de recettes culinaires.

Même si les possibilités réelles restent à découvrir, cette fonctionnalité pourrait démocratiser un domaine traditionnellement réservé aux développeurs.

Les mots de passe deviennent enfin moins pénibles à gérer

La sécurité numérique figure également parmi les priorités de cette mise à jour.

Safari s’intègre désormais plus profondément à l’application Passwords. Lorsqu’un compte est éligible, Apple Intelligence pourra automatiquement générer un mot de passe plus robuste, accéder au site concerné, effectuer la procédure de modification et enregistrer les nouvelles informations d’identification.

Le tout s’effectue en quelques secondes et sans intervention complexe de l’utilisateur.

Pour Apple, l’objectif est clair : renforcer la sécurité des comptes tout en supprimant les frictions qui poussent souvent les utilisateurs à conserver des mots de passe faibles ou réutilisés.

Une IA qui résout enfin des problèmes concrets

Ce qui distingue ces nouveautés de nombreuses annonces IA récentes, c’est leur pragmatisme. Apple ne cherche pas ici à transformer Safari en chatbot géant ni à réinventer la navigation web. L’entreprise cible plutôt des irritants quotidiens : trop d’onglets ouverts, des pages qu’il faut surveiller manuellement, des mots de passe difficiles à gérer ou des personnalisations complexes.

Cette philosophie s’inscrit dans la stratégie plus large d’Apple Intelligence présentée à la WWDC 2026. Plutôt que de mettre l’accent sur la démonstration technologique, Apple tente de rendre l’IA invisible mais utile, intégrée directement dans les usages quotidiens.

Safari devient le laboratoire discret de l’IA selon Apple

Longtemps considéré comme un navigateur sobre et minimaliste, Safari pourrait devenir l’un des exemples les plus convaincants de l’approche d’Apple en matière d’intelligence artificielle.

Si ces fonctionnalités tiennent leurs promesses lors de leur déploiement public cet automne, elles pourraient transformer des tâches souvent fastidieuses en actions totalement transparentes.

Et dans un marché où l’IA est parfois utilisée pour impressionner davantage que pour simplifier, cette discrétion pourrait finalement devenir l’un des plus grands atouts d’Apple.