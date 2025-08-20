Accueil » Voici les Pixel 10, Pixel 10 Pro et Pro XL : design, IA Gemini et Pro Res Zoom

À l’occasion du Made by Google 2025, Google dévoile la dixième génération de ses smartphones Pixel : les Pixel 10, Pixel 10 Pro et Pixel 10 Pro XL.

Plus intelligents, plus puissants et plus personnalisés que jamais, ces nouveaux modèles s’appuient sur la puce maison Tensor G5 et la dernière version de l’IA Gemini Nano, pour offrir une expérience mobile tournée vers l’avenir.

Pixel 10, Pixel 10 Pro et Pro XL : Un design moderne et durable

Google conserve la signature visuelle de la gamme avec la barre photo arrière, mais affine encore le style. Le Pixel 10 arbore un châssis en aluminium recyclé, un dos en verre poli et un nouvel éventail de coloris : Obsidian, Frost, Indigo et Lemongrass.

Le Pixel 10 Pro et le Pixel 10 Pro XL montent en gamme avec une finition plus premium et des teintes élégantes comme Moonstone et Jade, en plus de Porcelain et Obsidian.

Tous bénéficient de la nouvelle interface Material 3 Expressive, plus fluide et personnalisable, avec animations dynamiques et widgets repensés. Et côté durabilité, Google mise sur plus de matériaux recyclés et un packaging 100 % sans plastique.

Des écrans encore plus lumineux

Pixel 10 : écran Actua OLED 6,3 pouces, résolution Full HD+, rafraîchissement 120 Hz, luminosité jusqu’à 3000 nits.

Pixel 10 Pro : écran Super Actua LTPO OLED 6,3 pouces, QHD+, rafraîchissement adaptatif 1–120 Hz, luminosité 3300 nits.

Pixel 10 Pro XL : même technologie, mais en 6,8 pouces, pour ceux qui veulent un format grand écran sans compromis.

Tensor G5 et Gemini Nano : l’IA au cœur de l’expérience

La nouvelle puce Tensor G5, co-développée avec Google DeepMind, inaugure la plus grosse évolution depuis l’arrivée de Tensor. Plus rapide et plus économe en énergie, elle permet d’exécuter localement de puissants modèles IA.

Parmi les nouveautés phares :

Magic Cue: l’IA anticipe vos besoins dans vos apps (Messages, Téléphone…), par exemple en affichant automatiquement les infos de votre vol pendant un appel à la compagnie aérienne.

Camera Coach : Gemini vous guide pour améliorer vos clichés, en suggérant des cadrages et réglages.

Réponses intelligentes contextuelles : l’IA propose des suggestions adaptées à chaque conversation, sans connexion cloud.

Des appareils photo encore plus impressionnants

Google reste fidèle à sa réputation en photo :

Pixel 10 : triple capteur avec un grand-angle 48 mégapixels, un ultra grand-angle 13 mégapixels et un téléobjectif 10,8 mégapixels (zoom optique 5x, Super Res jusqu’à 20x).

Pixel 10 Pro/Pro XL : système photo pro avec 50 mégapixels grand-angle, 48 mégapixels ultra grand-angle avec autofocus macro, et 48 mégapixels téléobjectif (zoom 5x, Pro Res Zoom jusqu’à 100x).

Le Pro Res Zoom, exclusif aux modèles Pro, exploite un modèle génératif dédié pour restituer des détails fins à très longue distance, jusqu’à 100x. Côté vidéo, les Pixel 10 Pro filment en 8K 30 FPS avec stabilisation avancée et options comme Night Sight Vidéo et Vidéo Boost.

À l’avant, les modèles Pro intègrent une caméra selfie 42 mégapixels, contre 10,5 mégapixels pour le Pixel 10.

Autonomie et recharge

Les trois modèles assurent plus de 30 heures d’autonomie, extensibles à 100 heures en mode Économiseur Extrême.

Pixel 10 : batterie 4 970 mAh, charge rapide 30 W, sans fil jusqu’à 15 W (Qi2).

Pixel 10 Pro : batterie 4 870 mAh, charge rapide 30 W, sans fil jusqu’à 15 W (Qi2).

Pixel 10 Pro XL : plus grande batterie de la gamme (5,200 mAh), charge rapide 45 W, sans fil jusqu’à 25 W (Qi2.2).

Sécurité et connectivité

Tous les modèles intègrent :

Titan M2 pour la sécurité matérielle

Google VPN gratuit

7 ans de mises à jour Android et Pixel Drops

SOS satellite (2 ans inclus), détection d’accident, Safety Check et alertes de crise

Les modèles Pro ajoutent la connectivité Wi-Fi 7 et la puce Ultra Wideband pour le partage de fichiers et la localisation précise.

Pixel 10, Pixel 10 Pro et Pro XL : Prix et disponibilité

Les Pixel 10, Pixel 10 Pro et Pixel 10 Pro XL sont disponibles en précommande sur les différents canaux de distribution. Ils arriveront dans les points de vente en ligne et physiques à partir du 28 août.

Voici les prix de lancement conseillés :

Pixel 10 (128 Go) : 899 €

Pixel 10 Pro (128 Go) : 1 099 €

Pixel 10 Pro XL (256 Go) : 1 299 €

Les modèles Pro incluent un an de Google AI Pro offert.

Avec cette dixième génération, Google franchit un cap. Le Pixel 10 démocratise des innovations photo et IA inédites, tandis que les Pixel 10 Pro et Pro XL s’imposent comme des références haut de gamme, alliant puissance, autonomie et polyvalence. Pour les amateurs de photographie, d’IA embarquée et de design premium, cette nouvelle gamme s’annonce comme la plus ambitieuse jamais proposée par Google.