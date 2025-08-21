Accueil » Google Tensor G5 : le processeur qui transforme le Pixel 10

Depuis 2021, Google développe ses propres processeurs Tensor pour équiper ses smartphones Pixel. Avec le Tensor G5, cinquième génération de sa puce maison, la firme franchit une étape décisive : plus de puissance, plus d’efficacité, et surtout une intégration encore plus poussée de l’intelligence artificielle pour la nouvelle gamme de Pixel 10.

Le Tensor G5 est la plus grande mise à niveau jamais réalisée sur la gamme. Fabriqué en gravure 3 nm chez TSMC, il offre :

Un CPU 34 % plus rapide en moyenne,

Un TPU jusqu’à 60 % plus puissant,

Une meilleure efficacité énergétique.

Résultat : une réactivité accrue pour toutes les tâches quotidiennes, du simple défilement sur le Web aux usages les plus lourds en IA.

Tensor G5 : L’IA la plus avancée, directement sur l’appareil

Grâce à un partenariat renforcé avec Google DeepMind, Tensor G5 est le premier processeur mobile à exécuter Gemini Nano de nouvelle génération.

IA 2,6x plus rapide et 2x plus efficace qu’avec Tensor G4.

Traitement intégralement on-device, sans dépendre du cloud.

Des expériences inédites comme les Pixel Screenshots intelligents, le journal personnel ou encore la prise de notes enrichie avec actions contextuelles.

Avec Tensor G5, les Pixel 10 gagnent des fonctions exclusives, pensées pour simplifier la vie quotidienne :

Magic Cue: résumé intelligent de contenu.

Traduire en temps réel un appel (Voice Translate).

Call Notes avec actions : vos appels transformés en notes interactives.

Améliorations des fonctions existantes : détection d’arnaques, édition vocale naturelle sur Gboard, etc.

L’appareil photo le plus avancé sur Pixel

Tensor G5 intègre un nouveau processeur d’image (ISP) qui élève la photographie mobile :

Vidéos 10 bits en 1080p et 4K30, même en basse lumière.

Motion deblur pour limiter les flous de mouvement.

Amélioration de Real Tone pour mieux représenter toutes les carnations.

Pro Res Zoom jusqu’à 100x avec un niveau de détail inédit.

En plus, les Content Credentials C2PA sont intégrés directement sur l’appareil, garantissant la traçabilité et l’authenticité des clichés.

Une autonomie qui tient la route

Malgré ces avancées, Google promet plus de 30 h d’autonomie sur chaque Pixel 10, avec un mode extrême permettant de dépasser les 100 h. Un équilibre entre puissance et endurance qui renforce l’expérience globale.

Avec le Tensor G5, Google ne se contente pas de mettre à jour son processeur : il redéfinit ce que peut être un smartphone centré sur l’IA. Puissance brute, efficacité énergétique, photographie de pointe et intelligence embarquée : tout converge pour faire du Pixel 10 un véritable smartphone visionnaire.