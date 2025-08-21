Pixel 10 : 10 nouveautés photo qui changent tout

La nouvelle gamme Pixel 10 ne se contente pas d’apporter plus de puissance et d’IA : elle transforme aussi la photographie mobile. Du zoom longue portée à l’édition assistée par IA, voici les 10 choses à retenir sur l’appareil photo du Pixel 10.

Les Pixel 10 Pro et Pro XL intègrent le meilleur module photo jamais conçu par Google. Stabilisation optique améliorée (plage de compensation doublée), vidéos ultra-fluides avec Video Boost et selfies de haute qualité : chaque cliché gagne en netteté et en stabilité.

Le pipeline HDR+ a encore été optimisé pour mieux gérer couleurs, contraste, détails et réduction de bruit. Résultat : des portraits plus réalistes, avec une segmentation et une texture plus précises. Les modèles Pro permettent aussi de shooter en 50 mégapixels.

Camera Coach : devenez meilleur photographe avec votre Pixel 10

Grâce à Gemini, l’outil Camera Coach vous guide pas à pas pour améliorer vos photos. Composition, éclairage, cadrage… l’IA vous apprend directement les bases de la photo pour sublimer vos clichés.

Sur les Pixel 10 Pro, le zoom franchit une nouvelle étape : Pro Res Zoom exploite Tensor G5 et un modèle génératif pour pousser la précision jusqu’à 100x, idéal pour la photo animalière, les paysages ou l’architecture.

Fini les dizaines de tentatives pour une photo de groupe. L’IA analyse jusqu’à 150 images et sélectionne automatiquement la meilleure version de chaque visage, ou les combine pour un rendu parfait.

Des retouches assistées par IA dans Google Photos

Plus besoin de maîtriser Photoshop : il suffit de décrire vos souhaits à Google Photos. Exemple : « supprime les reflets » ou « éclaircis la photo et ajoute des nuages ». L’IA applique les modifications en quelques secondes.

Pensé pour les personnes malvoyantes, Guided Frame utilise désormais Gemini pour décrire la scène en détail. Vibrations, sons et retours visuels aident à cadrer correctement et prendre une photo réussie, en toute autonomie.

Le mode Panorama prend désormais en charge le zoom téléobjectif 5x, permettant des images jusqu’à 100 MP avec mise au point manuelle et meilleure gestion de la qualité.

Instant View sur Pixel 10 Pro Fold

Exclusif au modèle Fold : vous pouvez prévisualiser vos photos et vidéos directement à côté du viseur, sans interrompre votre séance. Idéal pour ajuster vos prises de vue en temps réel.

Le Pixel 10 est le premier smartphone à intégrer les C2PA Content Credentials directement dans son application photo. Chaque image enregistre des métadonnées sécurisées retraçant son processus de création, consultables dans Google Photos : une avancée majeure pour l’authenticité des contenus à l’ère de l’IA.

Avec la gamme Pixel 10, Google ne se contente pas d’améliorer la qualité des clichés : il transforme aussi notre manière de prendre, retoucher et comprendre nos photos. Entre zoom extrême, coaching photo et édition IA, la photographie mobile franchit un nouveau cap.