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iOS 27 : Apple renforce le contrôle parental avec une refonte majeure de Temps d’écran

iOS 27 : Apple renforce le contrôle parental avec une refonte majeure de Temps d'écran

L’intelligence artificielle a largement dominé les annonces de la WWDC 2026, mais Apple a également consacré une partie importante de sa conférence à un sujet tout aussi stratégique : la protection des enfants en ligne. Avec iOS 27, iPadOS 27 et macOS 27, la firme de Cupertino déploie une refonte ambitieuse de Temps d’écran qui vise à offrir aux parents davantage de contrôle sur les usages numériques de leurs enfants.

À l’heure où les débats autour des réseaux sociaux, du temps d’écran et de la sécurité des mineurs occupent une place croissante dans les discussions réglementaires et éducatives, Apple cherche à se positionner comme l’un des acteurs les plus proactifs du secteur.

Apple s’appuie sur les recommandations des pédiatres

Pour concevoir cette nouvelle génération de Screen Time, Apple affirme avoir travaillé à partir des recommandations de l’Académie américaine de pédiatrie (AAP).

L’entreprise rappelle notamment que de nombreux experts recommandent de limiter, voire d’éviter totalement, l’accès aux réseaux sociaux pour les enfants de moins de 13 ans.

Lors de la keynote, Craig Federighi, vice-président senior de l’ingénierie logicielle chez Apple, a résumé l’objectif de cette évolution :

Nous donnons aux parents des outils puissants et faciles à utiliser pour gérer ce que leurs enfants peuvent voir, les personnes avec lesquelles ils peuvent communiquer et les moments où ils peuvent accéder à leurs appareils.

Une déclaration qui reflète la volonté d’Apple de faire de ses plateformes un environnement davantage centré sur la sécurité familiale.

Des recommandations intelligentes pour le temps d’écran

La nouveauté la plus visible concerne la gestion du temps passé dans les applications.

Jusqu’à présent, les parents devaient définir eux-mêmes les limites de temps accordées à chaque application ou catégorie. Avec iOS 27, Apple introduit désormais des recommandations automatiques basées sur des critères d’experts.

Temps d’écran proposera des durées d’utilisation suggérées pour plusieurs catégories :

Réseaux sociaux

Jeux vidéo

Divertissement

Applications éducatives

Services multimédias

Apple précise que ces recommandations ne sont pas imposées. Elles servent plutôt de point de départ pour aider les familles à établir des règles adaptées à l’âge et aux habitudes de chaque enfant.

Une réponse aux préoccupations croissantes autour des réseaux sociaux

Cette annonce intervient dans un contexte particulier.

Partout dans le monde, les gouvernements multiplient les initiatives visant à mieux encadrer l’usage des plateformes numériques par les plus jeunes. Plusieurs pays étudient déjà des restrictions d’âge renforcées pour les réseaux sociaux ou de nouvelles obligations de vérification d’identité.

Dans ce contexte, Apple semble vouloir prendre les devants en intégrant directement ces protections au cœur de ses systèmes d’exploitation.

L’entreprise ne cherche plus seulement à fournir des outils de limitation du temps d’écran. Elle ambitionne désormais de devenir un véritable partenaire des familles dans la gestion de la vie numérique des enfants.

Apple fait de la sécurité familiale un pilier de son écosystème

Si Siri AI et Apple Intelligence ont naturellement attiré l’attention durant cette WWDC 2026, la refonte de Temps d’écran pourrait avoir un impact tout aussi important pour des millions de familles.

Contrairement à certaines fonctionnalités spectaculaires destinées aux passionnés de technologie, ces nouveaux outils répondent à des préoccupations très concrètes du quotidien : le temps passé devant les écrans, l’exposition aux contenus sensibles et les interactions en ligne.

À mesure que les smartphones deviennent le principal point d’accès au numérique pour les plus jeunes, Apple cherche à transformer son écosystème en espace plus sûr et mieux encadré. Une stratégie qui pourrait s’avérer aussi importante pour l’avenir de la marque que ses avancées en intelligence artificielle.