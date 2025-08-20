Pixelsnap : les nouveaux accessoires Qi2 pour Google Pixel 10

Avec le lancement de la série Pixel 10, Google est le premier constructeur Android à adopter pleinement la nouvelle norme de recharge sans fil Qi2.

Cette évolution intègre un système magnétique qui aligne automatiquement le smartphone pour une recharge rapide et stable, tout en le rendant compatible avec une multitude d’accessoires magnétiques — y compris ceux de l’écosystème MagSafe.

Pour accompagner cette transition, Google a présenté une nouvelle gamme d’accessoires baptisée Pixelsnap, pensée pour simplifier la recharge et l’usage quotidien du Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL et Pixel 10 Pro Fold.

Pixelsnap Charger & Pixelsnap Charger with Stand

Le Pixelsnap Charger est un chargeur sans fil magnétique, proposé seul ou avec un support élégant.

Recharge rapide jusqu’à 25 W sur Pixel 10 Pro XL.

Jusqu’à 15 W sur les autres appareils Pixel 10 et compatibles Qi2.

Le support permet d’utiliser le smartphone en mode veille ou bureau (photos, météo, maison connectée) et reste compatible même avec le Pixel 10 Pro Fold déplié.

Le module peut être détaché pour l’emporter facilement.

Son prix est de 79,99 euros.

Pixelsnap Ring Stand

Le Pixelsnap Ring Stand transforme votre Pixel en support mains libres. Idéal pour regarder un film ou passer un appel vidéo, il s’accroche facilement grâce au magnétisme Qi2.

Rotation fluide pour un angle de vue personnalisé.

Doublure en microfibre douce.

Format fin, qui se glisse sans souci dans une poche ou un sac.

Son prix est de 34,99 euros.

Pixelsnap Cases

Toute la nouvelle gamme de coques Pixel 10 est compatible Pixelsnap. Pas besoin de les retirer pour recharger ou utiliser les accessoires.

Pixel 10 & 10 Pro : Moonstone, Jade, Obsidian, Porcelain, Indigo, Frost, Lemongrass.

Pixel 10 Pro XL: Moonstone, Jade, Obsidian, Porcelain.

Pixel 10 Pro Fold: Moonstone, Jade, Obsidian.

Ces coques sont pensées pour protéger le smartphone tout en mettant en valeur son design.

La gamme de coques débute à 59,99 euros.

Pixel Flex Dual Port 67 W USB-C Fast Charger

Enfin, pour ceux qui préfèrent la recharge filaire, Google propose un chargeur secteur 67 W à double port USB-C :

Algorithme intelligent qui priorise la recharge du Pixel.

Capable d’alimenter deux appareils simultanément.

Design compact avec broches pliables, pratique à transporter.

Son prix est de 64,99 euros.

Prix et disponibilité

Les Pixelsnap accessories sont disponibles en précommande dès aujourd’hui, en même temps que les Pixel 10, avec une sortie prévue le 28 août 2025.

Avec Pixelsnap, Google démocratise le Qi2 et enrichit son écosystème d’accessoires pratiques, élégants et puissants. Que ce soit pour la recharge, la protection ou le confort d’utilisation, la gamme accompagne parfaitement le Pixel 10 et place Google en avance sur l’adoption de la nouvelle norme magnétique universelle.