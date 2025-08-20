Voici la Pixel Watch 4, une montre connectée réinventée, entre design, santé et IA

Google profite du Made by Google 2025 pour dévoiler la Pixel Watch 4, une évolution majeure de sa gamme de montres connectées. Avec un design repensé, un écran inédit, des outils de santé plus précis et une intégration poussée de l’IA Gemini, cette nouvelle génération entend s’imposer comme la référence sur le marché des smartwatches.

La Pixel Watch 4 conserve la forme circulaire emblématique, mais introduit une véritable innovation : l’Actua 360, un écran bombé à la fois esthétique et fonctionnel.

Grâce à des bordures réduites de 16 %, la surface d’affichage gagne 10 % et la luminosité atteint 3000 nits, soit 50 % de plus que la génération précédente. Résultat : une lisibilité parfaite, même en plein soleil, et une expérience visuelle immersive avec l’interface Material 3 Expressive.

Fabriquée en aluminium 100 % recyclé et protégée par un verre Corning Gorilla Glass 5, la montre allie élégance et robustesse. Elle est résistante à l’eau (5 ATM) et à la poussière (IP68). Pour la première fois, Google introduit un aspect réparable, avec des composants comme l’écran ou la batterie remplaçables.

Sous le capot, la Pixel Watch 4 intègre le Qualcomm Snapdragon W5 Gen 2, associé à un co-processeur dédié à l’IA. Ce duo assure des performances accrues, avec une consommation énergétique optimisée. L’autonomie atteint 30 heures pour le modèle 41 mm et 40 heures pour le 45 mm, avec un mode économie pouvant prolonger l’usage jusqu’à trois jours. Côté recharge, la nouvelle station Quick Charge Dock permet de récupérer 50 % en seulement 15 minutes.

Pixel Watch 4: Santé et sport, un suivi encore plus complet

La Pixel Watch 4 renforce son ADN « bien-être » avec l’intégration des capteurs Fitbit les plus avancés. Elle propose désormais plus de 50 modes d’entraînement, dont le pickleball et le basketball, et s’appuie sur un GPS double fréquence pour un suivi ultra-précis, même dans les environnements complexes comme les forêts ou les zones urbaines denses.

Le suivi du sommeil gagne en précision grâce à de nouveaux modèles de machine learning, avec une classification améliorée de 18 % des cycles de sommeil. Un capteur de température cutanée fait son apparition, détectant les variations hors de votre zone habituelle, pouvant indiquer une baisse de forme ou un début de fièvre.

La montre conserve ses atouts phares : suivi du rythme cardiaque, ECG pour dépister l’arythmie, gestion du stress avec le capteur cEDA, et tableau de bord santé complet. Google introduit aussi un coach de santé IA, basé sur Gemini et les données Fitbit, qui propose un accompagnement personnalisé et des recommandations en temps réel.

Sécurité et connectivité hors pair

Grande nouveauté : la Pixel Watch 4 devient la première montre connectée à intégrer une communication par satellite. En cas d’absence de réseau mobile ou Wi-Fi, elle peut contacter les services d’urgence via une constellation de satellites géostationnaires.

Elle embarque également des fonctionnalités de sécurité comme la détection de perte de pouls, le déclenchement SOS en cas de chute ou d’accident de voiture, ainsi que le partage de localisation d’urgence.

Une montre pensée pour l’IA et l’écosystème Google

Avec la Pixel Watch 4, Gemini est désormais accessible d’un simple geste : il suffit de lever le poignet pour interagir avec l’assistant IA. Plus intelligent et contextuel, il peut répondre à vos messages, vous rappeler vos rendez-vous ou encore générer une playlist personnalisée pour vos trajets.

La montre s’intègre naturellement à l’écosystème Google : contrôle de l’appareil photo du smartphone, paiement sans contact via Google Wallet, itinéraires hors ligne dans Google Maps, ou encore gestion des appareils domestiques via Google Home.

Prix, couleurs et disponibilité

La Pixel Watch 4 est disponible en deux tailles : 41 mm (30 h d’autonomie) et 45 mm (40 h).

41 mm : à partir de 399 euros (Wi-Fi) et 449 euros (LTE)

45 mm : à partir de 499 euros (Wi-Fi) et 549 euros (LTE)

Côté finitions, Google propose plusieurs options élégantes : Matte Black, Polished Silver, Champagne Gold ou encore l’exclusive Satin Moonstone pour le modèle 45 mm. De nouveaux bracelets, comme le Gradient Stretch Band sans fermoir, viennent compléter la personnalisation.

La Pixel Watch 4 est disponible en précommande dès aujourd’hui, pour une sortie officielle le 9 octobre 2025.

Avec cette nouvelle génération, Google ne se contente pas d’une simple mise à jour. La Pixel Watch 4 marque une rupture, combinant design innovant, suivi santé avancé, sécurité hors pair et intégration poussée de l’IA. Elle s’impose comme un compagnon intelligent, aussi bien pour les sportifs que pour les utilisateurs à la recherche d’une montre connectée polyvalente et tournée vers l’avenir.