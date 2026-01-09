Accueil » OnePlus 16 : un modèle Pro ou Ultra pourrait faire son retour en 2026

Après plusieurs générations sans véritable déclinaison haut de gamme, OnePlus pourrait revoir sa stratégie avec la future série OnePlus 16. D’après une nouvelle fuite, OnePlus envisagerait le retour d’un modèle Pro, voire l’introduction d’un OnePlus 16 Ultra, marquant un changement notable dans son positionnement flagship.

Un OnePlus 16 plus ambitieux dès 2026 ?

L’information provient de l’utilisateur @OnePlusClub sur X, une source déjà connue pour avoir partagé des éléments liés à l’écosystème OnePlus. Selon le leaker, la gamme OnePlus 16 pourrait inclure un modèle premium positionné au-dessus de la version standard, avec une fenêtre de lancement évoquée pour la fin de l’année 2026.

Ce futur modèle est décrit comme un flagship « polyvalent », autrement dit un smartphone sans compromis majeur, capable d’exceller à la fois en performances, en photo, en écran et en autonomie.

Cette orientation marquerait une rupture avec le OnePlus 15, qui avait clairement privilégié les performances brutes, une autonomie solide, et un prix plus agressif, notamment sur le marché chinois.

Ce repositionnement avait permis à OnePlus de rester compétitif face à des marques locales très offensives, mais il avait aussi suscité des critiques chez les utilisateurs historiques, déçus par certains compromis, notamment en photo et en finitions.

Plus de modèle « Pro » depuis 2022

Pour rappel, OnePlus n’a plus proposé de modèle Pro dans sa gamme numérotée depuis le OnePlus 10 Pro. Depuis, la marque s’est contentée d’un seul flagship principal par an, en réservant les innovations plus audacieuses à d’autres lignes (concepts, éditions spéciales ou collaborations). Le retour d’un modèle Pro — ou l’arrivée d’un Ultra — serait donc une réponse directe aux attentes des utilisateurs réclamant une alternative plus premium, sans concessions.

Cette fuite s’inscrit dans un contexte plus large. Des marques concurrentes comme iQOO, Xiaomi, Vivo ou OPPO misent de plus en plus sur des versions Ultra, véritables vitrines technologiques destinées à renforcer l’image de marque, attirer les passionnés de photo, et justifier des tarifs plus élevés.

Dans ce cadre, OnePlus pourrait difficilement rester à l’écart plus longtemps.

Ce que l’on sait (et ce que l’on suppose)

En parallèle, de précédentes rumeurs concernant le OnePlus 16 standard évoquent déjà un écran à très haut taux de rafraîchissement, un capteur photo principal pouvant atteindre 200 mégapixels, et des améliorations substantielles sur le traitement photo.

Un modèle Pro ou Ultra pourrait aller encore plus loin, avec un capteur principal plus grand, un téléobjectif plus ambitieux, et une approche photo enfin à la hauteur des attentes des amateurs d’imagerie mobile.

Prudence, mais un signal stratégique clair

Comme toujours avec les fuites aussi précoces, rien n’est encore gravé dans le marbre. OnePlus n’a communiqué aucune feuille de route officielle, et les plans peuvent évoluer d’ici 2026.

Mais, le signal est intéressant : après plusieurs années de rationalisation, OnePlus pourrait être prêt à réinvestir le très haut de gamme, là où se joue désormais une grande partie de la différenciation entre flagships Android.

OnePlus face à son ADN

Le retour d’un OnePlus Pro ou Ultra ne serait pas qu’un choix marketing. Ce serait une tentative de réconcilier la marque avec son ADN historique : proposer des smartphones puissants, bien finis, ambitieux, capables de rivaliser avec les meilleurs sans compromis évident.

Si ce OnePlus 16 haut de gamme voit le jour, il pourrait devenir le modèle que les fans attendent depuis des années — notamment ceux qui espèrent enfin voir OnePlus redevenir une référence en photographie mobile.