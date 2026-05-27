Intel préparerait une variante très atypique de Nova Lake. Selon une fuite relayée par VideoCardz, la gamme Nova Lake Edge pourrait intégrer un modèle doté de 8 cœurs Efficiency et de 12 cœurs graphiques Xe, sans aucun cœur Performance.

Une configuration étrange… mais logique

Sur un PC classique, l’absence de P-cores semblerait presque absurde. Ce sont eux qui assurent les charges lourdes et les pics de performance. Mais ici, le nom « Edge » change tout. Cette puce viserait plutôt des boîtiers d’IA locale, des systèmes embarqués, des serveurs compacts ou des machines capables de traiter plusieurs tâches en continu près de l’utilisateur, sans dépendre du cloud.

Dans ce contexte, un gros bloc GPU intégré devient plus utile qu’un CPU très puissant. L’objectif n’est pas de battre un Core Ultra en benchmark, mais de gérer durablement de l’inférence IA, de la vidéo, de l’affichage ou des sessions distantes.

Le SR-IOV donne du sens à l’ensemble

Le timing est intéressant : des ingénieurs Intel ont récemment soumis des correctifs Linux activant le SR-IOV pour les iGPU Xe3P de Nova Lake. Cette technologie permet à un GPU de se présenter comme plusieurs périphériques virtuels, utiles pour répartir les charges entre différentes machines virtuelles ou sessions.

Autrement dit, les 12 cœurs Xe ne seraient pas là pour « faire joli ». Ils pourraient servir à plusieurs workloads simultanés : transcodage vidéo, affichage distant, IA locale, virtualisation ou traitement média.

Intel regarde au-delà du PC grand public

Nova Lake Edge ressemble donc moins à un processeur grand public qu’à une brique spécialisée pour l’ère de l’edge AI. Une puce compacte, efficace, virtualisable, capable d’exécuter des tâches locales sans envoyer chaque requête vers un data center.

Si la gamme Nova Lake standard est attendue plus tôt, cette variante Edge pourrait arriver en 2027. Le défi pour Intel sera alors évident : arriver assez vite sur un marché où NVIDIA, AMD, Qualcomm et les acteurs ARM avancent déjà très agressivement.