Après des mois de critiques autour de l’intégration forcée de l’IA dans Windows 11, Microsoft semble revoir légèrement sa stratégie. L’entreprise introduit désormais une méthode beaucoup plus stricte pour supprimer Copilot du système — un changement discret, mais révélateur de la pression croissante exercée par les utilisateurs et les entreprises.

Selon les découvertes de Windows Latest, la mise à jour d’avril 2026 de Windows 11 ajoute une nouvelle stratégie de groupe permettant de retirer complètement l’application Microsoft Copilot à l’échelle d’un parc informatique.

Une option cachée, mais stratégique

La nouvelle politique apparaît sous : User Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Windows AI. Elle porte un nom particulièrement explicite : « Remove Microsoft Copilot app ».

Jusqu’ici, Copilot pouvait déjà être désinstallé comme une application classique depuis le menu Démarrer ou les paramètres Windows. Le problème, c’est que l’assistant IA avait tendance à réapparaître après certaines mises à jour système ou lors de nouvelles installations de Windows 11.

Pour les administrateurs IT, cette situation devenait rapidement problématique. Dans des environnements professionnels gérant des centaines — voire des milliers — de machines, devoir supprimer manuellement Copilot après chaque cycle de mise à jour représentait une contrainte inutile.

Avec cette nouvelle politique, Microsoft offre enfin une solution persistante permettant de bloquer ou supprimer Copilot automatiquement sur l’ensemble des postes d’une organisation.

Microsoft reconnaît discrètement la fatigue autour de l’IA

Au-delà du simple aspect technique, cette décision raconte surtout quelque chose de plus profond sur la stratégie actuelle de Microsoft. Depuis deux ans, l’entreprise pousse Copilot partout : Windows 11, Microsoft 365, Edge, Bing, GitHub, et désormais l’écosystème des AI PC. L’objectif est clair : transformer l’intelligence artificielle en couche centrale de l’expérience informatique moderne.

Mais, l’accueil du public reste beaucoup plus nuancé que prévu.

De nombreux utilisateurs reprochent à Microsoft : l’intégration jugée trop intrusive de Copilot ; des inquiétudes liées à la confidentialité ; une consommation de ressources parfois critiquée ; et surtout l’impression que certaines fonctionnalités IA sont imposées plutôt que choisies.

Le fait que Microsoft ajoute désormais une option officielle pour désactiver durablement Copilot montre que l’entreprise commence à reconnaître un point essentiel : l’adoption de l’IA ne peut pas uniquement passer par l’intégration forcée.

Même Microsoft 365 Copilot semble concerné

Les premiers retours indiquent également que cette politique pourrait couvrir certaines intégrations de Microsoft 365 Copilot. Autrement dit, Microsoft ne cherche plus uniquement à convaincre les consommateurs, mais tente aussi de rassurer les entreprises qui hésitent encore à généraliser les assistants IA dans leurs workflows quotidiens.

Dans certains secteurs sensibles — finance, santé, administration ou défense — la question de la gouvernance des données et du contrôle des outils IA devient particulièrement critique. Offrir un véritable interrupteur « off » devient alors presque indispensable.

Les utilisateurs Home peuvent aussi contourner Copilot

La stratégie de groupe reste réservée aux éditions professionnelles de Windows, mais les utilisateurs Home disposent malgré tout de solutions alternatives. Selon plusieurs rapports, il serait possible de reproduire le comportement via le Registre Windows en créant une clé « WindowsAI » accompagnée d’une valeur « RemoveMicrosoftCopilotApp ».

Les utilisateurs avancés peuvent également passer par PowerShell et les commandes AppxPackage pour supprimer Copilot manuellement.

Même si ces méthodes restent moins accessibles, elles montrent une chose importante : Microsoft commence progressivement à assouplir son approche autour de l’IA dans Windows.

Un changement de ton plus qu’un changement de cap

Il serait toutefois prématuré d’y voir un recul stratégique majeur. Microsoft continue d’investir massivement dans l’IA grâce à son partenariat avec OpenAI et son offensive autour des AI PC.

Copilot restera sans doute au cœur de Windows dans les années à venir.

Mais, cette nouvelle politique traduit une évolution plus subtile : Microsoft semble comprendre que l’avenir de l’IA sur PC dépendra autant de la liberté laissée aux utilisateurs que des capacités technologiques elles-mêmes.

Dans une industrie où chaque acteur cherche désormais à imposer son assistant intelligent, le véritable luxe pourrait bientôt devenir… la possibilité de le désactiver.