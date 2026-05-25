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DeepSeek casse les prix de son IA V4-Pro : un signal fort pour la bataille mondiale de l’IA

DeepSeek casse les prix de son IA V4-Pro : un signal fort pour la bataille mondiale de l’IA

DeepSeek vient de frapper fort. La startup chinoise rend permanente une baisse de 75 % du prix de son modèle V4-Pro, avec des tarifs désormais compris entre 0,025 et 6 yuans par million de tokens, contre 0,1 à 24 yuans auparavant.

Une baisse qui change l’équation pour les développeurs

Pour les entreprises qui construisent des agents IA, des applications métiers ou des assistants conversationnels, ce type de réduction n’est pas anecdotique. Le coût d’inférence reste l’un des principaux freins à l’adoption massive de l’IA générative.

En divisant les prix par quatre, DeepSeek ne cherche pas seulement à attirer plus d’utilisateurs. La société envoie un message au marché : les modèles puissants doivent devenir beaucoup moins chers à exploiter.

Huawei en arrière-plan

DeepSeek n’a pas officiellement expliqué ce qui permet cette baisse. Mais, l’attention se tourne vers les puces Huawei Ascend 950, utilisées pour faire tourner V4-Pro selon Reuters. Leur disponibilité croissante pourrait réduire la pression sur les capacités de calcul, jusque-là limitées par les restrictions américaines sur les puces Nvidia les plus avancées en Chine.

C’est probablement le point le plus stratégique. Si les acteurs chinois parviennent à optimiser leurs modèles sur une infrastructure locale, ils réduisent leur dépendance aux GPU occidentaux et gagnent une nouvelle marge de manœuvre économique.

Une guerre des prix qui pourrait s’intensifier

DeepSeek transforme ici une promotion temporaire en arme commerciale durable. Et cela pourrait forcer d’autres fournisseurs d’IA, en Chine comme ailleurs, à revoir leurs propres tarifs.

Le mouvement reste toutefois fragile. Huawei fait encore face à des contraintes de production liées aux restrictions sur les équipements de fabrication avancés. Autrement dit, la baisse de prix est spectaculaire, mais sa soutenabilité dépendra de la capacité réelle à produire et déployer ces puces à grande échelle. ￼

DeepSeek ne gagne donc pas seulement une bataille tarifaire. La startup teste une hypothèse beaucoup plus large : une IA performante, moins chère, et de plus en plus indépendante de l’écosystème Nvidia. Si cette trajectoire se confirme, la prochaine guerre de l’IA ne se jouera pas seulement sur les benchmarks, mais sur le coût réel de chaque requête.