Depuis plusieurs mois, les utilisateurs de Word, Excel et PowerPoint voient apparaître un bouton Copilot flottant dans le coin inférieur droit de leurs documents. Introduit fin 2025, ce raccourci imposé par Microsoft devait rendre l’IA plus visible au quotidien. Mais face aux critiques, l’entreprise fait finalement machine arrière.

À partir de la dernière semaine de mai 2026, une mise à jour permettra de replacer le bouton directement dans le ruban classique d’Office.

Microsoft voulait pousser Copilot… coûte que coûte

Derrière ce changement se cache une réalité simple : l’adoption de Copilot reste bien inférieure aux attentes de Microsoft. Selon les chiffres évoqués, seuls environ 3,3 % des utilisateurs Microsoft 365 paieraient actuellement pour accéder à Copilot. Pour accélérer l’usage, Microsoft avait donc généralisé ce qu’elle appelle le Copilot Dynamic Action Button (DAB), un bouton flottant censé encourager davantage d’interactions avec l’IA.

Sur le papier, l’idée fonctionnait : plus de visibilité signifiait plus de clics. Dans la pratique, beaucoup d’utilisateurs ont surtout vu une intrusion supplémentaire dans leur espace de travail.

Excel a cristallisé la frustration

Les critiques ont été particulièrement fortes sur Excel. Le bouton flottant venait parfois se superposer aux cellules et aux données, compliquant la lecture des feuilles de calcul sans possibilité évidente de le masquer.

Ce détail illustre un problème plus large dans la stratégie actuelle des géants de la tech : intégrer l’IA partout ne garantit pas automatiquement une meilleure expérience utilisateur.

Pendant plusieurs années, Microsoft a présenté Copilot comme la prochaine grande évolution d’Office. Mais plus l’IA s’infiltre dans les interfaces, plus les utilisateurs semblent exiger une chose essentielle : garder le contrôle de leur environnement de travail.

Le bouton pourra revenir dans le ruban

Avec la nouvelle mise à jour, un simple clic droit sur l’icône permettra de déplacer Copilot vers le ruban traditionnel. Microsoft ne supprime pas totalement le mode flottant : les utilisateurs pourront choisir entre plusieurs positions selon leurs préférences.

Katie Kivett, responsable produit chez Microsoft, a reconnu les retours négatifs et expliqué que l’entreprise travaille encore sur une approche plus durable concernant l’intégration de Copilot dans Office.

Microsoft commence à ralentir l’intégration forcée de l’IA

Ce n’est d’ailleurs pas un cas isolé. Quelques semaines plus tôt, Microsoft avait déjà commencé à retirer certains boutons Copilot intégrés à Windows 11 après des critiques similaires.

L’épisode montre un changement subtil, mais important dans l’industrie : après une phase d’intégration massive de l’IA dans tous les logiciels, les entreprises commencent à comprendre que la visibilité ne suffit pas. Une fonction IA doit être utile, contextuelle et surtout discrète quand l’utilisateur ne la demande pas.

Et dans le cas d’Office, beaucoup préfèrent manifestement un bon vieux ruban à un assistant omniprésent.