Accueil » Sennheiser Momentum 5 : le casque premium qui mise enfin sur la durabilité

Sennheiser Momentum 5 : le casque premium qui mise enfin sur la durabilité

Sennheiser Momentum 5 : le casque premium qui mise enfin sur la durabilité

Sennheiser officialise le Momentum 5 Wireless, successeur du Momentum 4, avec un prix de 399,99 dollars et un lancement annoncé fin juin outre-Atlantique. Mais sa vraie nouveauté n’est pas seulement l’ANC amélioré ou l’audio spatial : c’est sa batterie remplaçable par l’utilisateur. ￼

Une batterie que l’on peut vraiment changer

Le Momentum 5 intègre une batterie 700 mAh offrant jusqu’à 57 heures d’écoute avec ANC activé. Surtout, elle peut être remplacée avec un simple tournevis cruciforme, une rareté sur un casque Bluetooth premium.

C’est peut-être le détail le plus important du produit. Dans un marché où les batteries scellées condamnent souvent les casques après quelques années, Sennheiser choisit enfin une logique de longévité.

aptX Lossless, Dolby Atmos et Bluetooth évolutif

Le casque conserve les transducteurs 42 mm, ajoute la certification Hi-Res Audio, Snapdragon Sound et l’aptX Lossless pour l’audio sans fil en qualité CD sur appareils compatibles.

Le Dolby Atmos avec suivi de tête sera activé via une mise à jour firmware dès le lancement, tandis que le Bluetooth 5.4 pourra évoluer vers le Bluetooth 6.0 plus tard.

Sennheiser répond à Sony et Bose autrement

Avec 8 microphones, une réduction de bruit annoncée comme nettement renforcée, un égaliseur 8 bandes et une autonomie très supérieure à la plupart des rivaux, le Momentum 5 coche les cases du haut de gamme.

Mais, son vrai message est ailleurs : le casque premium ne doit plus être un produit jetable. À 400 dollars, Sennheiser ne vend pas seulement un meilleur son. Il vend un appareil pensé pour durer.