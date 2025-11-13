Accueil » Le OnePlus 15 est officiel : triple puce, écran 165 Hz et batterie de 7 300 mah

Entre triple puce, écran 165 Hz, Google Gemini intégré et photo périscopique, OnePlus signe un smartphone d’élite avec son OnePlus 15, taillé pour les créateurs comme pour les power users.

OnePlus 15 : Une avancée « de deux générations » revendiquée

Avec le OnePlus 15, la marque chinoise signe l’un de ses lancements les plus ambitieux depuis sa création. Loin d’une simple mise à niveau, ce nouveau modèle est présenté comme un bond de deux générations — en puissance, en intelligence artificielle et en design.

Une déclaration forte, à l’image de la stratégie de OnePlus qui, ces dernières années, a su passer d’outsider à figure de proue du haut de gamme Android.

Le OnePlus 15 embarque une architecture à triple puce, composée du tout nouveau Snapdragon 8 Elite Gen 5, d’une puce tactile dédiée avec taux d’échantillonnage record (3200 Hz) et d’un module Wi-Fi indépendant. À cela s’ajoute un système de refroidissement aérospatial, une batterie Silicon NanoStack de 7300 mAh, et un écran LTPO 1,5K à 165 Hz, certifié TÜV Eye Care 5.0. Un arsenal technologique impressionnant.

Un smartphone pour les gamers, les créateurs et l’ultra-quotidien

Le OnePlus 15 se positionne comme un smartphone capable de tout faire sans compromis. Il s’adresse aux gamers avec un gyroscope d’une précision militaire (±4000 DPS), un mode de jeu hyper fluide, et une recharge rapide SUPERVOOC 120 W ou AIRVOOC 50 W sans fil.

Mais, la vraie surprise vient du module photo : un triple capteur de 50 mégapixels (grand-angle, ultra-grand-angle, téléobjectif périscopique) épaulé par le DetailMax Engine. Ce moteur de traitement promet des images ultra-détaillées de jour comme de nuit, avec un mode vidéo 4K 120 fps Dolby Vision, un mode LOG pour l’étalonnage professionnel, et un focus sur les créateurs de contenu exigeants.

IA contextuelle, Gemini intégré et nouvelles interactions

Côté logiciel, OnePlus pousse l’intégration de l’IA générative avec Google Gemini accessible depuis une touche dédiée et connecté à un espace personnel, le Mind Space, où l’IA puise des infos pour générer des itinéraires, des résumés ou des idées à la volée. La suite d’outils (AI Writer, AI Recorder, AI Portrait Glow…) vise à transformer le smartphone en assistant personnel intelligent, toujours accessible, toujours fluide.

OnePlus propose aussi une expérience multitâche renforcée : animations soignées, transitions naturelles, et contrôle dual app natif. Le tout propulsé par OxygenOS 16, peaufiné pour marier vitesse, stabilité et intelligence.

Design ultra-fini et finitions de caractère

Le OnePlus 15 soigne aussi son apparence. Trois finitions sont proposées :

Infinite Black, sobre et luxueuse.

Sand Storm, avec un châssis en MAO ultra-résistant.

Ultra Violet, bi-texturé et changeant à la lumière.

L’écran quasi bord à bord (1,15 mm), les coins subtilement arrondis et une répartition 50/50 du poids offrent une prise en main équilibrée. Et côté robustesse, peu de smartphones peuvent en dire autant : certifications IP66, IP68, IP69 et IP69K, rien que ça.

Offre de lancement et Pop-Up événement à Paris

Le OnePlus 15 est proposé à partir de 979 €, avec un modèle 16 Go + 512 Go à 1 129 €. Une réduction de 100 € est offerte sur le modèle haut de gamme, ainsi qu’un cadeau au choix jusqu’à 349 € de valeur (OnePlus Watch 3, Pad Lite, Buds Pro 3…). Les 100 premiers acheteurs reçoivent en bonus un stabilisateur DJI Osmo Mobile 7.

Un pop-up événementiel aura lieu à Paris, Place des Vosges, le 21 novembre 2025 — un rendez-vous stratégique pour marquer le lancement grand public.