OnePlus 16 : écran 200 Hz et capteur photo de 200 mégapixels, un flagship très ambitieux en préparation

À peine les OnePlus 15 et OnePlus 15R disponibles à l’international que les premières fuites sérieuses autour du OnePlus 16 commencent déjà à dessiner les contours du prochain grand flagship de la marque. Et si l’on en croit les informations en provenance de Chine, OnePlus préparerait un virage technique ambitieux, aussi bien sur l’écran que sur la photographie.

OnePlus 16 : Un écran à très haut taux de rafraîchissement en test

Selon le leaker bien connu Digital Chat Station, OnePlus testerait actuellement des dalles affichant un taux de rafraîchissement d’au moins 200 Hz, avec des expérimentations allant même jusqu’à 240 Hz.

Ces travaux s’inscrivent dans la continuité de la stratégie récente de la marque. Avec le OnePlus 15, le constructeur avait déjà fait le choix de réduire la définition de 2K à 1,5K afin de privilégier la fluidité à 165 Hz. Le OnePlus 16 pourrait donc pousser ce compromis encore plus loin.

La question clé reste ouverte : OnePlus pourra-t-il maintenir une résolution 1,5K tout en atteignant 200 Hz ou plus, sans sacrifier l’autonomie ?

Un défi d’autant plus complexe que les écrans ultra-rapides sont très énergivores.

Un capteur photo de 200 mégapixels pour corriger le tir

Autre information majeure : la partie photo. D’après les mêmes sources, OnePlus adopterait enfin un capteur 200 mégapixels sur ses modèles de 2026, avec le OnePlus 16 en première ligne. Ce choix marquerait un changement de cap important, après les critiques adressées au OnePlus 15, dont les capteurs étaient jugés plus petits que ceux du OnePlus 13. Même si la qualité d’image restait solide, beaucoup y ont vu un recul symbolique.

La configuration évoquée serait un module triple caméra, potentiellement très proche de celui attendu sur le OPPO Find N6 :

capteur principal 200 mégapixels,

deux capteurs 50 mégapixels (ultra grand-angle et téléobjectif).

OnePlus et OPPO partageant régulièrement leurs composants photo, cette convergence n’aurait rien de surprenant.

Puissance et autonomie : la base du projet

Pour alimenter un écran ultra-fluide et un traitement photo lourd, le OnePlus 16 serait équipé du futur Snapdragon 8 Elite Gen 6, attendu à l’automne 2026.

Côté batterie, la logique voudrait que OnePlus conserve une capacité généreuse, dans la lignée du OnePlus 15 et de sa batterie 7 300 mAh. Un choix presque indispensable pour compenser la consommation d’un écran 200 Hz.

Une stratégie plus lisible pour 2026

Si ces informations se confirment, le OnePlus 16 corrigerait deux points sensibles de la génération actuelle à savoir une une photo redevenue prioritaire, et un écran encore plus fluide, clairement orienté gaming et usages intensifs.

Reste à voir si OnePlus parviendra à trouver le bon équilibre entre chiffres impressionnants et bénéfices réels à l’usage. Car au-delà des 200 Hz et des 200 mégapixels, ce sont toujours la cohérence globale et la qualité d’image réelle qui feront la différence.