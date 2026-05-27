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XREAL xbx a01 : des lunettes AR légères et abordables à 299 dollars

XREAL xbx a01 : des lunettes AR légères et abordables à 299 dollars

XREAL tente de rendre les lunettes AR beaucoup moins intimidantes. La marque vient d’annoncer « X By XREAL » — ou xbx — une nouvelle gamme plus accessible pensée pour le grand public.

Et son premier produit, les xbx a 01, résume parfaitement cette stratégie : des lunettes AR légères, orientées divertissement, proposées à seulement 299 dollars.

Des lunettes AR pensées comme un « iPhone SE »

XREAL compare directement les a 01 à un iPhone SE : un produit plus abordable destiné à simplifier l’entrée dans une nouvelle catégorie technologique. Le positionnement est intéressant.

Pendant plusieurs années, le marché AR a surtout été dominé par des casques très coûteux, des produits complexes, ou des expériences encore expérimentales. Avec les a 01, XREAL cherche l’approche inverse des lunettes simples, légères et immédiatement compréhensibles.

Les lunettes pèsent seulement 62 g et embarquent des écrans MicroOLED double couche, une luminosité HDR10 jusqu’à 1600 nits, un champ de vision de 50 degrés et un affichage équivalent à un écran de 147 pouces vu à quatre mètres.

XREAL ajoute aussi une conversion SDR vers HDR en temps réel, 1,07 milliard de couleurs, et une puce dédiée à l’amélioration d’image. Mais surtout, l’entreprise ne vend pas ici une « réalité augmentée totale » façon Apple Vision Pro.

Elle vend un écran portable personnel pour smartphone, console portable, PC ou voyage.

Une AR plus lifestyle que futuriste

Le design montre aussi une évolution du marché. Les a 01 adoptent une coque semi-transparente avec des façades interchangeables. Les utilisateurs peuvent même imprimer leurs propres accessoires via impression 3D.

C’est un détail important : les fabricants comprennent progressivement que les lunettes AR devront ressembler davantage à des accessoires de mode qu’à des gadgets techniques massifs.

Des compromis assumés pour réduire le prix

Évidemment, à 299 dollars, certaines concessions existent. Les a 01 n’intègrent pas de véritable suivi spatial 3DoF basé sur caméra. XREAL utilise à la place une stabilisation logicielle et des algorithmes anti-tremblement destinés à garder l’image stable dans les transports ou les déplacements.

Cela confirme le vrai rôle du produit : ce n’est pas une plateforme de spatial computing avancée. C’est une expérience de « cinéma portable connecté ».

La vraie bataille de l’AR commence peut-être maintenant

Le plus intéressant est probablement le timing. Après des années de démonstrations technologiques coûteuses, l’industrie commence enfin à explorer des appareils AR plus simples et plus accessibles.

Et c’est souvent à ce moment-là qu’une catégorie décolle réellement.

Apple tente de construire l’ordinateur spatial du futur avec le Vision Pro. XREAL semble plutôt vouloir devenir le compagnon multimédia portable, discret, léger, et suffisamment abordable pour être essayé sans énorme barrière psychologique ou financière.

Les xbx a01 ne révolutionnent probablement pas l’AR.

Mais elles pourraient contribuer à quelque chose de plus important : rendre les lunettes connectées enfin normales.