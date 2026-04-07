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OnePlus 16 : Le futur roi de la photo avec un zoom de 200 mégapixels ?

OnePlus 16 : Le futur roi de la photo avec un zoom de 200 mégapixels ?

À plus de six mois de son lancement attendu, le OnePlus 16 continue de fuiter avec une régularité presque suspecte. Et cette fois, le signal le plus intéressant concerne la photo : plusieurs fuites convergentes évoquent désormais l’arrivée d’un capteur 200 mégapixels, potentiellement utilisé non pas en caméra principale, mais en téléobjectif périscopique.

Une évolution qui pourrait changer en profondeur la hiérarchie photo du prochain flagship de OnePlus.

OnePlus 16 : Le scénario du téléobjectif de 200 mégapixels gagne en crédibilité

La rumeur n’est plus isolée. De récentes publications indiquent qu’un capteur de 200 mégapixels serait bien à l’étude pour le OnePlus 16, avec une orientation de plus en plus nette vers un usage périscopique/téléphoto.

Plusieurs sources évoquent même le Samsung HP5, un capteur de 200 mégapixels au format 1/1,56 pouce, déjà associé à d’autres projets du groupe BBK.

C’est un point clé, car le OnePlus 15 repose aujourd’hui sur une configuration arrière en 50 mégapixels + 50 mégapixels + 50 mégapixels. Passer à un téléobjectif de 200 mégapixels ne relèverait donc pas d’un simple argument marketing : cela traduirait une volonté de muscler très concrètement le zoom, un terrain où OnePlus reste encore moins iconique que Samsung ou Vivo.

À ce stade, il faut toutefois rester prudent : la nature exacte du capteur n’est pas officiellement confirmée, et certaines fuites plus anciennes parlaient aussi d’un possible capteur principal de 200 mégapixels.

Sous le capot, OnePlus viserait l’excès assumé

Sur les performances, les rumeurs dessinent un smartphone taillé pour la démonstration de force. Plusieurs rapports attribuent au OnePlus 16 une puce identifiée sous le code SM8975, souvent présentée dans les fuites comme un futur Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, avec prise en charge de la mémoire LPDDR6.

Autrement dit, OnePlus ne préparerait pas seulement un nouveau flagship rapide. La marque chercherait à construire un produit capable de tenir la charge sur les usages lourds — jeu prolongé, multitâche intensif, traitement photo et vidéo — avec un discours plus « enthousiaste » que raisonnable. C’est très OnePlus dans l’esprit, mais avec une montée en gamme qui pourrait cette fois toucher tous les étages du produit.

Écran, bordures, batterie : la fiche technique devient presque provocatrice

Les autres fuites vont dans le même sens. Un leak de février évoquait des bordures sous le millimètre, contre 1,15 mm sur la génération actuelle. D’autres rapports parlent d’un écran OLED 1,5K avec un taux de rafraîchissement extrêmement élevé, parfois évoqué jusqu’à 240 Hz, même si ce chiffre reste plus spéculatif que le reste.

La batterie, elle, est peut-être l’élément le plus spectaculaire : plusieurs publications mentionnent une capacité de 9 000 mAh, un niveau inhabituel pour un smartphone premium de ce format. Là encore, l’information n’est pas confirmée par OnePlus, mais sa répétition dans plusieurs fuites laisse penser qu’un très gros saut d’autonomie est au moins envisagé.

Si cela se vérifie, le OnePlus 16 pourrait devenir l’un des rares flagships à combiner vraie ambition photo, puce de pointe et endurance hors norme.

OnePlus semble vouloir sortir du simple rôle d’alternative « bon rapport specs/prix »

Ce que racontent ces fuites, au fond, est assez clair. OnePlus ne voudrait plus seulement proposer un flagship un peu moins cher que les géants du secteur. La marque semble vouloir construire un appareil capable de rivaliser frontalement sur plusieurs axes à la fois : zoom, puissance, design, autonomie. C’est une différence importante, car pendant longtemps, OnePlus excellait surtout dans l’équilibre global, pas dans l’écrasement technologique.

Face à un Galaxy S26 Ultra qui mise beaucoup sur quelques éléments différenciants, OnePlus pourrait choisir une autre lecture du haut de gamme : ne pas tout miser sur une seule innovation, mais densifier l’ensemble de la fiche technique. Reste évidemment la question du prix. Plus la rumeur d’un téléobjectif de 200 mégapixels, de la LPDDR6 et d’une batterie géante se renforce, plus le OnePlus 16 s’éloigne de l’image du flagship « agressif, mais accessible ».

Si seulement la moitié de ces informations se confirme, le OnePlus 16 pourrait être moins un simple successeur qu’un vrai changement de statut pour la marque. Et cette fois, le pari ne se jouerait pas seulement sur la vitesse : il se jouerait aussi sur la photo, là où les flagships se départagent vraiment.