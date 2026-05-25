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OpenAI transforme Codex en véritable agent IA de bureau — et cela change déjà le travail des développeurs

OpenAI transforme Codex en véritable agent IA de bureau — et cela change déjà le travail des développeurs

En l’espace de quelques semaines, OpenAI a profondément transformé Codex. Ce qui n’était encore qu’un outil de génération de code isolé dans un sandbox cloud devient désormais un agent logiciel capable d’utiliser un Mac comme un humain : déplacer un curseur, contrôler des applications, mémoriser le contexte visuel d’un écran, lancer des tâches planifiées et même continuer un workflow depuis un smartphone.

Une évolution rapide qui révèle surtout une nouvelle ambition : faire passer l’IA générative du rôle d’assistant conversationnel à celui d’opérateur autonome.

Codex ne se limite plus au code

Lors de son lancement en 2025, Codex fonctionnait dans un environnement volontairement cloisonné. L’IA travaillait sur des copies de code dans des conteneurs isolés, sans accès au bureau local ni aux applications système.

Depuis les mises à jour d’avril et mai 2026, cette frontière disparaît progressivement.

Codex peut désormais contrôler la souris et le clavier sur macOS, accéder à des fichiers locaux, naviguer dans un navigateur, interagir avec des logiciels tiers, exécuter plusieurs tâches en parallèle, utiliser des plugins connectés à Jira, GitLab, CircleCI ou Microsoft 365, et lancer automatiquement des workflows planifiés via des « Skills ».

OpenAI rapproche ici Codex d’un véritable agent informatique polyvalent, capable d’exécuter des actions complexes plutôt que de simplement répondre à des prompts.

Chronicle : la mémoire ambiante qui inquiète déjà les experts sécurité

Le changement le plus sensible s’appelle Chronicle. Cette fonctionnalité capture périodiquement des captures d’écran du bureau, extrait le texte via OCR puis génère des résumés stockés localement sous forme de mémoire contextuelle. L’objectif est simple : permettre à Codex de « se souvenir » automatiquement de ce qu’un utilisateur faisait auparavant.

En théorie, cela résout un problème réel de l’IA moderne : devoir répéter constamment le contexte.

Mais, les implications sécurité sont considérables.

OpenAI reconnaît elle-même plusieurs risques : augmentation des attaques par prompt injection, stockage local non chiffré, accès potentiel par d’autres applications, et capture involontaire d’informations sensibles.

La comparaison avec la fonction Recall de Microsoft sur Windows est inévitable. Comme Recall, Chronicle transforme l’ordinateur en machine de mémoire continue. Et comme Recall, cela ouvre un débat immédiat sur la vie privée, la sécurité et le contrôle utilisateur.

GPT-5.5 pousse Codex vers l’autonomie longue durée

Derrière cette évolution se cache aussi un nouveau moteur : GPT-5.5. OpenAI le présente comme son modèle agentique le plus performant à ce jour, avec une forte amélioration sur les tâches longues nécessitant planification, persistance et coordination d’outils.

Selon les premiers retours, GPT-5.5 abandonne moins facilement les tâches complexes et gère mieux les workflows multi-étapes. C’est précisément ce type de comportement qui rapproche l’IA d’un collaborateur logiciel semi-autonome plutôt que d’un simple chatbot.

Le smartphone devient une télécommande pour agents IA

La mise à jour mobile du 14 mai pousse encore plus loin cette logique. L’application ChatGPT sur smartphone permet désormais de suivre en temps réel les sessions Codex exécutées sur Mac : sortie terminal, modifications de fichiers, captures du navigateur, demandes d’autorisation.

L’utilisateur peut approuver ou refuser certaines actions à distance, changer de modèle IA pendant l’exécution ou relancer des tâches sans revenir devant son ordinateur.

Le paradigme change profondément : l’humain ne pilote plus chaque étape. Il supervise une IA qui travaille en arrière-plan.

Une nouvelle catégorie d’outil informatique est en train d’émerger

Ce que construit OpenAI dépasse progressivement le cadre du « copilote développeur ». Codex devient une plateforme d’agents logiciels capables : d’utiliser des applications existantes, de conserver une mémoire opérationnelle, d’exécuter des workflows automatisés, et d’interagir avec plusieurs services, comme un utilisateur humain.

Cela ouvre un potentiel immense pour les développeurs, les équipes produit, les analystes, les créateurs, et bientôt les utilisateurs non techniques. Mais, cela élargit aussi considérablement la surface d’attaque et les risques de sécurité.

Les chercheurs ont déjà identifié plusieurs vulnérabilités dans Codex ces derniers mois, notamment autour de l’exécution de commandes shell non sécurisées via GitHub.

Et contrairement aux anciens assistants IA limités à une fenêtre de chat, les nouveaux agents disposent désormais : d’une mémoire, d’un accès système, d’outils externes, et d’une capacité d’action autonome.

OpenAI accélère vers « l’ordinateur piloté par IA »

En six semaines, Codex est passé d’un outil de génération de code à quelque chose de beaucoup plus ambitieux : une couche logicielle capable d’orchestrer directement un environnement informatique.

Et c’est probablement la direction la plus importante de l’IA actuelle.

L’enjeu n’est plus seulement de produire du texte ou du code. Il devient : comment une IA agit-elle dans un système réel, persistant et connecté à nos données personnelles ?

OpenAI semble avoir déjà choisi sa réponse.