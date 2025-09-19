Faut-il craquer pour la Huawei Watch GT 6 Pro ? Les premières impressions

Huawei a dévoilé sa nouvelle série Watch GT 6 lors d’un événement à Paris le 19 septembre 2025. Le Watch GT 6 Pro s’inscrit dans la continuité des GT, mais ajoute des briques très attendues : un écran plus lumineux, un suivi du cyclisme de niveau pro, un nouveau moteur santé « TruSense » et une autonomie encore prolongée.

Je l’ai pris en main et voici ce qui ressort de ces premiers jours au poignet.

Un design premium qui évolue par touches

Visuellement, on reste en terrain connu, avec un boîtier anguleux et une couronne rotative. La différence se voit pourtant dès l’allumage : l’écran AMOLED de 1,47 pouce grimpe désormais à 3 000 nits et les bordures ont été réduites d’environ 10 %, ce qui améliore nettement la lisibilité en plein soleil.

Le modèle Pro combine verre saphir et alliage de titane (TC4) pour la face avant et le châssis, une recette robuste que l’on retrouvait déjà sur les modèles les plus haut de gamme de la marque.

GPS plus précis et gros focus sur… le vélo

Huawei parle d’une antenne retravaillée et d’un nouvel algorithme de positionnement, avec un gain de précision mesuré jusqu’à 20 % par certains testeurs. En pratique, mes premiers parcours urbains accrochent les traces plus proprement qu’auparavant, en particulier dans les rues bordées d’immeubles.

Surtout, la GT 6 Pro inaugure la « puissance virtuelle » à partir du poignet : la montre estime vos watts sans capteur externe et calcule des métriques d’entraînement avancées (FTP, zones de puissance). C’est ambitieux et très séduisant pour les cyclistes qui n’ont pas de pédalier ou de moyeu mesurant la puissance. Il faudra vérifier l’exactitude sur la durée, mais la promesse est forte pour un usage grand public.

Dans la même veine « outdoor », la série adopte un système de positionnement « Sunflower » annoncé comme plus fiable en trail, à vélo ou en rando, afin d’améliorer l’allure, la distance et le dénivelé.

TruSense : un socle santé plus ambitieux

La GT 6 Pro passe à la vitesse supérieure côté bien-être. Le système TruSense combine capteurs et modèles de données pour suivre plus de soixante indicateurs, de la fréquence cardiaque à la variabilité (HRV), avec une interprétation plus « holistique » des tendances (fatigue, stress, récupération).

La détection d’arythmies est intégrée via l’analyse d’onde de pouls, avec mesures automatiques et alertes en cas d’anomalie. On rappelle toutefois que ces fonctions n’ont pas vocation à remplacer un diagnostic médical.

HarmonyOS 6, rapide et fluide… mais un écosystème encore maigre

La montre tourne sous HarmonyOS 6. L’interface est réactive, les animations sont soignées et la navigation reste simple, que l’on soit sur Android ou iOS. On retrouve cependant la même limite des générations précédentes : le catalogue d’apps tierces demeure plus restreint que sur watchOS ou Wear OS, un point qui pourra frustrer les utilisateurs « power users ».

Paiement sans contact : une vraie avancée, avec des conditions

Bonne nouvelle pour l’Europe : le paiement au poignet arrive via Quicko Wallet, un portefeuille qui crée une carte prépayée virtuelle (Mastercard) et permet de régler en NFC depuis la montre.

La disponibilité reste toutefois dépendante du pays, la couverture s’étendant progressivement en UE ; l’Espagne est notamment servie, et l’activation peut encore varier selon les régions et les comptes. En clair, c’est enfin possible… mais pas encore partout ni exactement comme Apple/Google Pay.

Autonomie : Huawei enfonce le clou

C’est le terrain favori de la gamme GT, et cette GT 6 Pro fait encore mieux. Grâce à une nouvelle batterie « stackée » à haut taux de silicium, Huawei annonce jusqu’à 21 jours en 46 mm, quand la GT 6 classique varie entre 12 et 14 jours selon la taille.

En usage sportif intensif, la montre conserve un avantage net, avec environ 40 à 45 heures de GPS continu relevées par la presse spécialisée. Mes premiers jours confirment une consommation très contenue au quotidien.

Prix et disponibilité en France

La Watch GT 6 est disponible dès maintenant à partir de 249,99 €, tandis que la Watch GT 6 Pro débute à 379,99 €. Huawei accompagne le lancement d’offres promotionnelles (écouteurs FreeBuds 6i, second bracelet, essais Santé+ et Komoot) sur une période limitée.

Ce que l’on retient de cette prise en main

Le Watch GT 6 Pro capitalise sur les forces historiques de la gamme : une autonomie qui ridiculise la concurrence généraliste, des matériaux premium et des capteurs fiables pour le quotidien.

Les vraies nouveautés — écran bien plus lisible, GPS affûté et, surtout, puissance vélo au poignet — positionnent la montre comme une alternative crédible aux modèles orientés sport, tant que l’on accepte un store d’apps plus léger et l’absence de fonctions « smart » avancées comme le Wi-Fi ou la 4G/eSIM. Pour les amateurs de cyclisme et d’endurance, c’est probablement le GT le plus pertinent à ce jour.

Je poursuivrais mes tests sur plusieurs activités (sorties vélo avec capteur de puissance référence, trail pour éprouver le GPS en conditions difficiles et nuits suivies pour la partie sommeil/HRV). Un verdict complet arrivera après ces scénarios d’usage prolongés.