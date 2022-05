Test du OnePlus 10 Pro : le meilleur smartphone Android à ce prix

OnePlus a traditionnellement deux grandes sorties chaque année, une au printemps et une autre à l’automne, mais l’année dernière, elle a sauté la sortie automnale, de sorte que nous n’avons pas eu le traditionnel modèle « T » avec de meilleures spécifications. La raison en est que OnePlus elle-même est en train de changer : elle s’intègre plus étroitement avec OPPO, sa société mère, et maintenant, après une longue attente, le premier flagship dans le cadre de ce nouveau partenariat plus étroit est là !

Il s’agit du OnePlus 10 Pro : un grand flagship de 6,7 pouces avec un tout nouveau look qui s’inspire certainement de la caméra de la série Galaxy S21, mais il ne s’agit pas seulement de ce qui est en surface. Ce smartphone s’en tient aux éléments essentiels de OnePlus qui ont fait la réputation de la marque, avec une surcouche logicielle agréable et incroyablement rapide, le capteur d’empreintes digitales probablement le plus rapide du secteur, un processeur haut de gamme et une recharge si rapide qu’elle laisse Samsung et Apple loin derrière. Ajoutez à cela un prix agressif de 919 euros, et vous avez l’impression d’avoir le « must-have » en main.

Mais la seule question à laquelle OnePlus doit répondre reste la même cette année que les fois précédentes : cet appareil est-il enfin en mesure de rivaliser avec les géants du marché ? C’est ce que nous allons découvrir !

Dans la boîte on retrouve :

OnePlus 10 Pro

Adaptateur secteur SuperVOOC 80 W

Câble USB Type-C

Guide de démarrage rapide

Lettre de bienvenue

Consignes de sécurité et carte de garantie

Protection d’écran (pré-appliquée)

Étui de protection

Éjecteur d’emplacement pour carte SIM

OnePlus 10 Pro : design

Peu de choses ont changé par rapport au OnePlus 9 Pro. Le OnePlus 10 Pro est toujours une dalle étroite et haute qui reste parfaitement maniable, même si vous n’avez pas des paumes de la taille d’un joueur de rugby. De plus, il n’est pas trop lourd, notamment par rapport à vos iPhone Pro Max et vos Galaxy Ultra. En bref, c’est une dalle haute et étroite qui est toujours grande, mais dans la limite du raisonnable.

Vous avez le choix entre deux coloris, tous deux dotés d’une subtile finition mate et d’une dalle de caméra plutôt imposante logeant les triples caméras à l’arrière. En termes de couleurs, l’appareil est disponible en noir et en vert, que OnePlus appelle respectivement Volcanic Black et Emerald Forest. J’ai eu le plaisir de recevoir le modèle vert, qui est clairement un coloris très chouette.

La coque arrière du smartphone est fabriquée en verre Gorilla Glass résistant, avec un revêtement qui garantit qu’il ne prend pas les taches.

Le bloc de la caméra semble loger quatre objectifs, mais il n’y en a en fait que trois — la quatrième position est destinée à un éclairage annulaire LED étonnamment grand. Si l’on fait abstraction, pour un instant, de la caméra, il s’agit d’un smartphone Android standard, mais avec la signature de OnePlus.

Hormis la caméra, rien de révolutionnaire dans la conception

Le reste est traditionnel pour un flagship de 2022 : pas de prise casque, pas de slot pour carte micro SD, un verre Gorilla Glass Victus à l’avant et à l’arrière, cadre en aluminium, un seul port USB-C en bas, et puis ce qui n’est pas si typique est le curseur d’alerte OnePlus à 3 positions afin que vous puissiez rapidement basculer entre les modes silencieux, vibreur et sonnerie. Une protection IP68 contre l’eau et la poussière est également disponible.

Ce qui est génial avec OnePlus, c’est qu’il inclut toujours une tonne d’accessoires dans la boîte. Vous recevez le chargeur rapide de 80W, et le câble rouge caractéristique de la marque, vous avez un étui en silicone gratuit, une protection d’écran pré-appliquée très utile sur le smartphone, un outil SIM, une sélection d’autocollants OnePlus et les traditionnels manuels d’utilisation.

OnePlus 10 Pro : écran

J’ai vraiment aimé l’écran du OnePlus 9 Pro, mais le OnePlus 10 Pro le dépasse d’un cran. Avec ses 6,7 pouces et sa résolution Quad HD+, il s’agit d’une grande dalle AMOLED immersive. Le OnePlus 10 Pro utilise également la technologie LTPO de deuxième génération, ce qui permet à l’écran d’échelonner intelligemment sa fréquence de rafraîchissement entre 1 Hz et 120 Hz en fonction du contenu à l’écran. Vous pouvez également choisir entre full HD+ et Quad HD+ pour votre résolution, le premier permettant d’économiser sur l’autonomie de la batterie.

Le support HDR est inclus et surtout, les couleurs sont correctement calibrées dès la sortie de la boîte. OnePlus affirme que l’écran a été correctement calibré à la fois à un niveau de luminosité inférieur et supérieur (100 et 500 nits) afin que vous obteniez une reproduction des couleurs sans faille, quelle que soit la luminosité de l’écran. Comme le veut la tradition de OnePlus, il existe également une multitude de modes d’écran disponibles qui vous permettent de personnaliser davantage la profondeur et la température des couleurs, ce qui est toujours une option intéressante.

Il est un peu étrange que, alors que la résolution maximale est de 3 216 x 1 440 pixels, le smartphone passe par défaut à 1080p, évidemment pour des raisons d’économie de batterie, mais il suffit d’appuyer sur un bouton dans les paramètres pour corriger cela. En fait, le Galaxy S22 Ultra est analogue à cet égard.

La reconnaissance par empreintes est très rapide et précise

En ce qui concerne la biométrie, le OnePus 10 Pro est équipé d’un capteur d’empreintes digitales de type optique sous l’écran, qui est aussi rapide que les capteurs d’empreintes digitales à l’écran ! Il est précis et presque instantané, ce qui est vraiment impressionnant.

La société a déplacé l’empreinte digitale un peu plus haut sur le 10 Pro par rapport aux précédents smartphones OnePlus, et j’ai trouvé que c’était un bon choix, ce qui le rend plus facile à atteindre. La seule chose avec les lecteurs d’empreintes digitales optiques est qu’ils doivent s’éclairer pour fonctionner, donc ils peuvent vous aveugler un peu si vous les utilisez en plein milieu de la nuit.

La caméra frontale sert également à la reconnaissance faciale, et cela fonctionne également plus rapidement que vous ne le pensez, c’est presque instantané. Gardez à l’esprit qu’il s’agit d’une reconnaissance faciale basée sur l’image, donc ce n’est pas tout à fait aussi sûr que la technologie Face ID sur un iPhone, mais cela peut être utile et vous pouvez le configurer pour travailler avec un masque.

OnePlus 10 Pro : performances et logiciels

Avec le dernier processeur Snapdragon 8 Gen 1 sous le capot, le OnePlus est aussi puissant que les smartphones Android en 2022. Contrairement à son rival Samsung qui utilise différents processeurs en fonction du marché, le OnePlus est équipé de Snapdragon partout et c’est génial. Le OnePlus a également mis au point une solution de refroidissement thermique qui vise à maîtriser le nouveau Snapdragon, réputé pour les températures de fonctionnement élevées qu’il peut atteindre en cas de forte charge.

Et, le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il est incroyablement rapide et ses animations sont incroyablement fluides. À mon avis, c’est ce qu’Android peut faire de mieux en ce moment, notamment grâce à une mise en œuvre brillante de la navigation gestuelle. Jouer à des jeux passionnants comme Minecraft est un plaisir et le smartphone chauffe rarement, même après de longues sessions de jeu.

J’ai déjà mentionné qu’il n’y a pas de prise casque de 3,5 mm ici, mais vous pouvez toujours utiliser des écouteurs USB-C ou des écouteurs sans fil.

Vous avez également des haut-parleurs doubles qui offrent un son assez fort, mais se déforment un peu et, aux volumes les plus élevés, manquent un peu de clarté et de profondeur. Malgré tout, ils restent très agréables et amplifient définitivement l’expérience de regarder des vidéos ou de jouer à des jeux.

OnePlus est fier du nouveau moteur de retour haptique du OnePlus 10 Pro. Le retour haptique est excellent, fort et précis, et certainement le meilleur que OnePlus n’ait jamais mis sur ses appareils.

Pas encore Color OS, toujours Oxygen OS

Contrairement à la version chinoise du smartphone, qui est livrée avec Color OS, ce OnePlus 10 Pro est équipé de la bonne vieille interface Oxygen OS 12.1 basée sur Android 12, qui est simplifiée et personnalisable. Il n’y a pas beaucoup de différences avec l’ancienne version d’Oxygen OS, mais la nouvelle étagère abritant vos widgets est un ajout notable.

Comme pour toutes les forks d’Android, il s’agit principalement d’un changement de l’apparence du système d’exploitation. OnePlus a sa propre police de caractères, ses propres fonds d’écran parmi lesquels vous pouvez choisir, et quelques options pour l’affichage permanent afin de lui donner une « sensation » OnePlus.

OnePlus propose quelques applications que les fans pourraient apprécier. Il s’agit notamment de Zen Mode, qui met votre smartphone en mode avion pour vous aider à vous concentrer, HyperBoost Gaming pour optimiser la puissance de traitement de votre smartphone pour… eh bien, les jeux, et aussi des applications pour le OnePlus Store et les forums communautaires.

Il convient également de mentionner que OnePlus promet trois mises à jour majeures d’Android et quatre ans de mises à jour de sécurité.

OnePlus 10 Pro : caméras

Oui, l’iPhone est peut-être le smartphone qui a lancé cette tendance, mais avec sa forme carrée et ses quatre cercles, le système de caméra du OnePlus ressemble un peu à une plaque de cuisson. En plus de cela, il se fond dans le cadre du smartphone, un peu comme la série Galaxy S21 lorsqu’elle a été lancée en 2021. Mais cela ne me dérange pas, OnePlus n’a peut-être pas un design super original, mais il a son tour sur les tendances populaires, ce qui importe vraiment est de savoir si cette caméra est finalement celle qui amènera OnePlus sur le marché du très haut de gamme.

Sur le plan purement matériel et des chiffres, le OnePlus 10 Pro est une étape d’évolution logique par rapport au OnePlus 9 Pro, et bien qu’il n’y ait rien de révolutionnaire et de vraiment remarquable, le smartphone est assez bien équipé selon les standards de 2022. La caméra ultra large dispose en fait d’un capteur beaucoup plus petit, mais avec un champ de vision plus large de 14 mm et un nouveau mode de prise de vue fisheye de 150 degrés. Le téléobjectif à zoom 3,3x est le même que celui de l’année dernière et ne semble pas avoir été beaucoup amélioré, mais ce n’est pas grave, car il prend d’excellentes photos. Cependant, la marque Hasselblad est toujours présente et laisse entrevoir d’excellentes performances.

Il existe désormais un mode couleur 10 bits dédié et un mode RAW+ qui capture des couleurs 12 bits encore plus larges. Ces deux fonctions permettent de capturer des informations supplémentaires et devraient être une aubaine pour ceux qui souhaitent retoucher méticuleusement leurs photos dans Adobe Lightroom ou une autre application de post-traitement.

D’excellents clichés

Dans l’ensemble, le OnePlus se distingue certainement par son application de caméra intuitive et la polyvalence globale qu’elle apporte. La caméra principale prend de belles photos, avec beaucoup de détails, une grande plage dynamique et des couleurs lunatiques avec un léger contraste qui évoque des rappels au Pixel 6 Pro. Le capteur photo ultra-large est également bon, bien que le mode fisheye dédié soit surtout une fonction pour épater la galerie. Le téléobjectif 3,3 X est un peu mou en termes de netteté, et enfin, la caméra frontale prend de belles photos détaillées.

Une critique à laquelle il faut répondre n’est pas techniquement spécifique à OnePlus, mais touche également la plupart des autres flagships Android : les couleurs ont souvent tendance à changer lorsque vous passez d’un capteur photo à l’autre, parfois de manière presque négligeable, mais souvent de manière drastique.

Un autre « problème » assez étrange est le fait que le OnePlus 10 Pro n’a pas activé automatiquement son mode nuit. Ce n’est pas très compliqué de le faire manuellement, mais le fait que ce ne soit pas automatique est suffisant pour l’oublier au premier cliché.

Divers modes vidéos

En ce qui concerne l’enregistrement vidéo, le OnePlus 10 Pro est livré avec un tas de résolutions et d’options : 8K, 4K à 120 fps, enregistrement vidéo AI ! Tout cela est génial, mais d’abord les détails. Oui, vous avez une vidéo 8K, vous ne pouvez l’enregistrer qu’à 24 fps, mais comme vous pouvez vous y attendre, elle est un peu recadrée et vous ne pouvez utiliser que la caméra principale, en plus les fichiers sont assez volumineux. En 4K, vous avez le même champ de vision qu’en 1080p, donc pas de recadrage. Vous pouvez utiliser les trois caméras lors de l’enregistrement en 4K à 30 fps, puis vous perdez la caméra ultra-large en 4K à 60 fps, et enfin en 4K à 120 fps vous ne pouvez utiliser que la caméra principale.

Cette nouvelle option 4K à 120 fps est absolument géniale pour ceux qui montent des vidéos en post-production et veulent capturer des ralentis incroyablement détaillés. Malheureusement, l’application de la galerie du téléphone ne ralentira pas les enregistrements en 4K à 120 fps pour vous, vous devez le faire en post-production.

OnePlus 10 Pro : autonomie

La chose la plus remarquable à propos du OnePlus 10 Pro pourrait juste être comment la société a réussi à fourrer une batterie 10 % plus grande dans le châssis à peu près de la même taille que le modèle de l’année dernière. Le OnePlus 10 Pro est livré avec une énorme batterie d’une capacité de 5 000 mAh, un bond par rapport à la batterie de 4 500 mAh sur le 9 Pro, qui élève le fleuron de OnePlus aux mêmes hauteurs de batterie que les modèles S22 Ultra.

C’est une excellente nouvelle, et dans une utilisation quotidienne ce cap compte énormément. Le OnePlus 10 Pro m’a séduit par l’autonomie de sa batterie. Le smartphone a incroyablement bien résisté aux longues sessions de jeu, ainsi qu’au visionnage de YouTube et des réseaux sociaux. Une utilisation plus occasionnelle, comme la navigation sur le Web et les réseaux sociaux, permettra au OnePlus 10 Pro de tenir très longtemps, bien plus qu’une journée.

Équipé d’un chargeur dans la boîte, le OnePlus 10 Pro est une rareté sur notre marché actuel de flagships, et j’adore — surtout lorsqu’il s’agit d’un chargeur de 80 W. Et, les vitesses de charge sont, comme on peut s’y attendre, incroyablement rapides ! Je suis passé de 0 à 50 % en moins de 10 minutes environ, et une charge complète prend moins de 30 minutes. Vous n’avez plus besoin de charger votre smartphone la nuit, il suffit de le recharger pendant le petit déjeuner et vous aurez assez de jus pour une journée entière.

En outre, le OnePlus 10 Pro prend également en charge la recharge sans fil super rapide à des vitesses allant jusqu’à 50 W. Vous avez besoin d’un chargeur OnePlus pour cela, mais je pense que les vitesses en valent la peine.

OnePlus 10 Pro : verdict

En fin de compte, le OnePlus 10 Pro est un pas en avant, mais pas un pas de géant. J’espérais certainement plus dans le domaine de la photo et bien que vous obteniez quelques options soignées comme l’enregistrement vidéo 4K à 120 fps et 8K, la stabilisation n’est toujours pas au niveau des meilleurs et la science des couleurs a de la place pour l’amélioration.

Néanmoins, il y a aussi beaucoup de choses à apprécier dans le 10 Pro. Sa vitesse est inégalée dans le marché Android et l’interface, et en particulier les animations et les gestes, ont un raffinement que l’on associe généralement à Google. J’apprécie également le nouveau design, et notamment le fait de garder le curseur d’alerte comme vecteur de différenciation. Le 10 Pro ajoute également le Snapdragon 8 Gen 1, qui est une belle avancée, probablement plus pour les joueurs.

Le OnePlus 10 Pro s’avère être plus de ce que vous aimez déjà chez OnePlus, mais ne nécessite peut-être pas une mise à niveau si vous avez son prédécesseur. En revanche, si votre smartphone est vieillissant et que vous ne recherchez pas une caméra ultime, je vous le recommande chaudement.